El escándalo por el aumento salarial del Presidente y sus funcionarios suma un nuevo capitulo. En las últimas horas, el presidente de la Nación, Javier Milei, echó a al secretario de Trabajo, Omar Yasín, a quien culpó de aumentar desde febrero el salario del Jefe de Estado y el resto de funcionarios en un 48%.

“Lo he despedido por un error que no debió haber sucedido. Lo están notificando en este momento”, comentó en una entrevista con el periodista Antonio Laje en LN+.

“En enero dimos la orden de que no se iban a aumentar los sueldos del personal jerárquico. Cuando se dio el primer aumento, del 16%, no se le dio a los cargos políticos. Después, cuando se llega a un acuerdo de paritarias, hay una nueva suba de salarios y, ahí, se dispara un decreto que había enviado Cristina (Kirchner), que señalaba que estos puestos jerárquicos no pueden ganar menos que las personas que están debajo en la estructura, y eso disparó el aumento”, justificó.

Milei quedó en el ojo de la tormenta ya que se muestra con un mensaje de austeridad, recorte estatal y lucha contra "la casta". Sin embargo, él no desconocía el aumento salarial que lo beneficiaba en más de 6 millones de pesos por mes. Fue la propia oposición que descubrió la maniobra y lo denunció en las redes sociales, hecho que obligó al propio Milei a dar marcha atrás con el aumento.