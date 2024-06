El gobernador Gustavo Melella habló contundentemente sobre la polémica por la reforma de la Constitución Provincial que impulsa, la cual podría generar un gasto millonario y darle la posibilidad de una re-reelección en el cargo de Ejecutivo Provincial.

El mandatario fue abordado por la prensa en el Día de la Provincia, el pasado sábado, donde fue consultado sobre su postura de reforma de la Constitución y que ya cuenta con la aprobación de la Legislatura Provincial. "En estos 33 años el mundo se transformó. Hoy están con un celular, con cámaras, que no existían hace 33 años. Hoy tenemos otro país, otra provincia, otro mundo y Constitución no es de nadie. ¿Y por qué no podemos reformarla? ¿Por qué no podemos pensar en una reforma como nosotros planteamos en la Constitución en la política? por ejemplo, donde se acaben privilegios, donde algunos sectores que siempre manejaron el rumbo de la provincia, no lo manejen más. Donde podamos tener mayor bienestar todos los fueguinos y las fueguinas en igualdad de condiciones. Me parece que hay algunos que se atan muchísimo a esos privilegios y hay que terminarla. Y tenemos que mirar hacia adelante", sostuvo.

Para Melella, "si fueguinos nos quedamos anclados en el pasado, no vamos a avanzar. Tenemos una provincia inmensa. Todo el mundo habla de la provincia grande. En nuestra Constitución no están los límites nuevos” por lo cual “tenemos que incorporar los límites nuevos. No está claramente Malvinas. No está la defensa a la 19640".

Sin embargo, el Gobernador descartó que tras esa intención exista la posibilidad de presentarse nuevamente a elecciones y poder tener un tercer mandato, algo que no sucedió en la historia de la Provincia: "Muchos se preocupan si Melella puede ser gobernador. No, ese es el gran problema o quieren dilatarla porque quieren prepararse mejor para una campaña electoral. Nosotros queremos la reforma de la Constitución y lo hemos dicho claramente. Y lo dije el primer día cuando asumí de gobernador porque tenemos otra provincia y nuestra provincia que se transforma, crece, que es la más grande, que tiene un potencial tremendo, necesita reformar la Constitución".

"Les preocupa la reelección, digo, pero a mí no me preocupa mi reelección. Se puede llevar una gran sorpresa", apuntó el Mandatario para luego preguntarle a los periodista si "¿creen que el pueblo de Tierra del Fuego es tonto? ¿Que somos todos huevones en Tierra del Fuego? Si el pueblo de Tierra del Fuego en cada elección elige lo que mejor le parece", opinó.

Sobre los costos que demandaría la reforma de la Constitución, el Mandatario propuso que "los convencionales no cobren y que todo el equipo de trabajo sea de la justicia, de la Legislatura y de la provincia. Si tenemos gente que realmente pueda hacer el trabajo, lo único que se puede gastar serán partidos políticos gastarán en la impresión de su tarjeta o en el sistema que controla la elección". "Yo lo que he propuesto es que no cobren y que renuncien a eso", agregó.

Fundamentando más su postura, el Gobernador planteó que la reforma pondría el fin a privilegios políticos: “¿La política se va a seguir metiendo en la elección de los jueces? ¿Quieren que siga creciendo el número de legisladores? Queremos que en la constitución esté garantizado el acceso a la tierra y la vivienda. Y también que se hable de los alquileres. Queremos que Península Mitre, que es ese lugar de reserva natural hoy del mundo, esté protegido por la constitución. Queremos que la 19.640 y el subrégimen industrial estén protegidos. Queremos que los límites, porque la Antártida no está, porque somos una provincia bicontinental, porque los límites grandes a provincia grande tienen que ver con los recursos maravillosos que hoy nosotros los fueguinos no podemos disfrutar ni explotamos".

En ese sentido, el Mandatario fue abordado por la prensa y se le consultó si realmente la gente está pensando en una reforma en medio de una crisis económica enorme: "Gobernador, ¿usted cree que la gente le interesa realmente eso? le preguntó un periodista a lo que Melella le respondió: ¿Te parece que pensar en la gente no es terminar con privilegio en la política? ¿Te parece que pensar en la gente no es garantizar el derecho constitucional a la vivienda y al hábitat y que no le vendan más terrenos truchos, como siguen haciendo, o que le entreguen tierras sin servicios? ¿Te parece que pensar en la gente no es defender constitucionalmente la 19.640 y el subrégimen industrial? ¿Te parece que eso no es pensar en la gente?".