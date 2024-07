Lideres de países de la región reclaman transparencia a Maduro

En una muestra de creciente desconfianza hacia el régimen de Nicolás Maduro, líderes de varios países latinoamericanos han exigido una total transparencia en los resultados de las recientes elecciones venezolanas. La comunidad internacional, junto con el pueblo venezolano, tanto dentro como fuera del país, ha pedido una revisión exhaustiva del proceso electoral.

Desde Santiago, el gobierno chileno manifestó su preocupación respecto a la credibilidad de los resultados electorales publicados. “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso. Además, que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados. Desde Chile no reconoceremos ningún resultado que no sea verificable", dijo el presidente de Chile Gabriel Boric.

Por su parte, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, se unió a las críticas, señalando que la situación electoral era un “secreto a voces”. Lacalle Pou afirmó: “Así no! Era un secreto a voces. Iban a ‘ganar’ sin perjuicio de los resultados reales. El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él.”

En la misma línea, Javier González-Olachea, canciller de Perú, condenó las irregularidades observadas en el proceso electoral. González-Olachea expresó: “Condeno en todos sus extremos la sumatoria de irregularidades con voluntad de fraude por parte del gobierno de Venezuela. El Perú no aceptará la violación de la voluntad popular del pueblo venezolano.”

Las declaraciones de estos líderes reflejan una creciente presión internacional sobre el régimen venezolano para que permita una auditoría independiente y verifique la integridad del proceso electoral.