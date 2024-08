Milei: "Voy a terminar estos 4 años y voy a ser reelecto"

El presidente Javier Milei encabezó ayer el acto conmemorativo por el 140º aniversario de la Bolsa de Comercio de Rosario, donde reiteró su firme postura en varios temas cruciales de la política nacional y adelantó que buscará ser nuevamente candidato a la presidencia.

Durante su discurso, Milei confirmó su intención de vetar la nueva ley de movilidad jubilatoria recientemente aprobada por el Senado, calificándola como un "disparate" y prometiendo que no permitirá que avance bajo su administración. "Mi palabra no se negocia y no les voy a dejar pasar ni un milímetro a los degenerados fiscales que quieren arruinar este país por tener beneficios para la casta política siempre", sostuvo el mandatario, descalificando a los legisladores que apoyaron la ley.

El Jefe de Estado también defendió los fondos para la SIDE, rechazados recientemente por la Cámara de Diputados. En una crítica directa a sus opositores, afirmó: "Un país que recibió dos atentados y es amenazado por uno de esos países que cometieron los atentados, voy a tener que confiar un poco más en las Fuerzas del Cielo para que no me pase nada. Si pasa, los hago responsables a ellos".

También aprovechó la ocasión para esbozar sus aspiraciones políticas futuras, insinuando una posible reelección: “No les voy a dar el gusto, voy a terminar estos 4 años y voy a ser reelecto. Voy a hacer que finalmente Argentina se ponga de pie”, prometió.