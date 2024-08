Gisela Dos Santos abandona "Somos Fueguinos" y denuncia ser "una marioneta" del Partido de Fadul

La legisladora Gisela Dos Santos anunció su salida del bloque "Somos Fueguinos", partido liderado por la exdiputada Liliana "Chispita" Fadul, al expresar su descontento con la gestión interna y la falta de participación que experimentó durante su tiempo en el cargo.

En una entrevista con FM Master’s, Dos Santos reveló que, tras asumir su banca en 2023, se sintió como una "marioneta" dentro del partido. La legisladora explicó que experimentó una "falta de respeto" y que su voz y opiniones no fueron consideradas en las decisiones del bloque. "No me tuvieron en cuenta para nada de lo que se hiciera adelante con respecto al trabajo que se supone que tendríamos que hacer como bloque político", comentó.

La parlamentaria también denunció que fue vedada en su capacidad para presentar proyectos dentro del bloque que lidera Raúl von der Thusen, acompañado del empresario Jorge Lechman. "Nosotros en todo momento cumplí con el partido, con el lineamiento, pero para trabajar así, y nosotros acá estamos de paso, los legisladores, tenemos 4 años y la verdad que yo realmente quiero trabajar y quiero ser escuchada", añadió.

"Una vez que asumimos, la verdad que pasé a ser una marioneta"

Dos Santos se mostró frustrada por la falta de diálogo y la agresión personal que recibió en redes sociales y otros medios, lo que, según ella, rompió cualquier posibilidad de continuar en el bloque. Ayer había señalado que la trataron de "zángana" dentro del espacio político. Sin embargo, ella aclaró que su postura futura será la de apoyar iniciativas constructivas que beneficien a la ciudadanía fueguina, sin alinearse específicamente con el gobierno o la oposición. "En cosas en las que no estuve de acuerdo las planteé, pero como lo dije también en el comunicado oficial, mi posición no la tenían en cuenta, incluso yo no mantenía comunicación, no teníamos diálogo, entonces se torna muy difícil poder trabajar. No estoy equivocada de que así no funciona, al menos yo, y ese fue en realidad el tema por el cual se toma esta decisión", sostuvo y agregó que "el trabajo va a seguir siendo la de acompañar todas las iniciativas de los demás legisladores, ni de un lado ni del otro, pero que sean siempre a favor de la ciudadanía fueguina, siempre con una posición constructiva, porque también después se especula si estoy de un lado, si soy del gobierno, si soy oposición, entonces no, que eso también por ahí dejarlo en claro, que no estoy ni de un lado ni del otro, hoy estoy en una posición constructiva".

A pesar de sus esfuerzos por llegar a un acuerdo con la presidenta del partido, la legisladora afirmó que la situación no mejoró, lo que la llevó a tomar la decisión de formar un bloque unipersonal. "Lo hablé también con el partido, hablamos con la Presidenta del partido de Somos Fueguinos, donde yo fui a tratar una última vez en hablar, tratar de consensuar, de llegar a un acuerdo y sin embargo parecía que íbamos bien y me terminó diciendo que firme para pedir una sesión especial", apuntó.

"Yo soy afiliada del partido hace aproximadamente 5, 6 años, y la verdad que más allá de lo que se escuchaba y de la imposición que ellos ponían, nosotros teníamos una buena relación y creíamos que podíamos construir, por eso también nos sumamos, y ellos nos sumaron. Pero una vez que asumimos, la verdad que pasé a ser una marioneta", lamentó la parlamentaria de Tolhuin.

