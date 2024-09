Confundieron al legislador Coto como un terrorista y un vuelo tuvo que aterrizar de emergencia

El legislador de la Libertad Avanza, Agustín Coto, fue víctima de un confuso y tenso momento en vuelo AR 1883 de Aerolíneas Argentinas que partía de Ushuaia hacia Aeroparque, cuando fue señalado de orquestar un atentado con bomba, por otros pasajeros turistas. En realidad, el parlamentario estaba jugando a los jueguitos en su celular.

Según relató el propio legislador en su cuenta de X, "hoy me pasó algo surrealista. Vuelo de aerolíneas Ushuaia-Buenos Aires, Asiento 24 C. Avión lleno. Despegamos y el sujeto que estaba sentado al lado mío, en pleno despegue, se levanta y se va corriendo para atrás. Vuelve, se sienta de nuevo, vuelve a pararse y a irse al fondo del avión. Jamás había visto algo así".

Continuando su relato, dijo que pasaron "unos minutos y nos anuncia el comandante que debíamos volver al aeropuerto de Ushuaia, sin aclarar el motivo (luego todo tendría sentido). Volvemos, aterrizaje y...a esperar en la pista".

"El tipo raro seguía atrás, con las azafatas. ¡Mirando el teléfono me entero de que el avión había vuelto por una amenaza de bomba! Entre asustado y nervioso, esperé un rato más, charlando con los otros pasajeros (me da cagado despegar, así que estaba recuperándome de los minutos de sufrir el despegue). ¡Llega la policía de seguridad aeroportuaria a los minutos y se llevan a un tipo que resulté ser YO! Operativo, protocolos de seguridad activados, perro detector de explosivos, etcétera".

"Todo bien. Falsa alarma. ¡Me retienen, pregunto por qué y me dicen que mí vecino de asiento me acusó de llevar una bomba! Surrealista. Declaraciones, espera, nervios, risas. El vuelo finalmente sale, al turista brasilero inventor de situaciones bombisticas (y bombásticas) no lo dejaron subir al avión y despegamos sin inconvenientes alrededor de las 20 hs", concluyó.

Desde el partido libertario indicaron que tras ser descartada la amenaza de bomba "el Juzgado Federal intervino para tomar las declaraciones pertinentes y concluir con el procedimiento de seguridad. El Legislador Coto, que colaboró en todo momento con las autoridades para esclarecer el malentendido, fue finalmente liberado junto al resto de los pasajeros, quienes pudieron continuar su viaje a Buenos Aires".

"El pasajero extranjero que generó el malentendido quedó demorado para prestar declaración y se realizó una investigación sobre sus antecedentes y las razones detrás de su declaración errónea", indicaron desde la Libertad Avanza.

Más tarde se supo que Coto se encontraban jugando a jueguitos en su celular, hecho que hiciera confundido a los turistas con un tutorial de bomba.

Un brasilero colifa y fisura me acusó DE HOMBRE BOMBA en un avión. No fue un gran domingo. — Agustín Coto (@agustcot) September 2, 2024