La Cámara Federal de Casación Penal confirmó hoy la condena de seis años de prisión a la ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por administración fraudulenta, además de inhabilitarla para ejercer cargos públicos. Este fallo corresponde a la causa Vialidad, en la que se investigó una serie de presuntas irregularidades en la concesión de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, un proceso judicial que involucró a otros doce acusados.

La sentencia fue firmada por los jueces de la sala IV de Casación, Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, quienes concluyeron que hubo "un conjunto de actos de gobierno del Poder Ejecutivo Nacional con la finalidad de concretar la ejecución de la maniobra, reafirmando el funcionamiento del circuito de irregularidades". La decisión fue emitida antes de una audiencia en la que se leyó la parte resolutiva, tras lo cual se notificó a todas las partes de forma digital.

Varios abogados defensores, entre ellos los representantes de la exvicepresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, decidieron no asistir en persona a la audiencia, optando por seguirla de manera remota.

La resolución de Casación confirma la sentencia del Tribunal Oral Federal 2, que condenó a Fernández de Kirchner a seis años de prisión, a pesar de que la fiscalía había solicitado doce años y la acusación adicional de asociación ilícita. El fiscal ante Casación, Mario Villar, anunció que apelará esta absolución y también la de otros acusados, entre ellos el ex ministro de Planificación Julio De Vido.

El fallo no quedará firme hasta que la Corte Suprema de Justicia se pronuncie sobre los recursos extraordinarios que se presentarán en un plazo de diez días. Mientras tanto, la condena fue ratificada también para otros implicados, como el empresario Lázaro Báez, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, y el ex secretario de Obras Públicas José López. En cambio, De Vido y otros dos exfuncionarios fueron absueltos de los cargos.

CONDENADA PERO NO IRÁ A PRISIÓN

El fallo que se conoció hoy no está firme y puede ser apelado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la última instancia que intervendrá en el caso, por lo que mientras tanto Cristina Fernández de Kirchner gozará de la libertad y podrá ser candidata.