En un país donde la pesca industrial aún opera en zonas grises, un reciente encuentro organizado por el Círculo de Políticas Ambientales y la fundación Sin Azul No Hay Verde marcó un paso firme hacia la transparencia en la gestión pesquera argentina. El evento reunió a funcionarios, representantes de la industria y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de impulsar políticas más abiertas y accesibles.

Durante la jornada se presentó el informe “Transparencia en la pesca: registro público de embarcaciones”, que evidencia cómo la falta de datos accesibles debilita el control ciudadano, compromete la sostenibilidad de los recursos marinos y facilita prácticas ilegales.

“La pesca en Argentina aún está lejos de los estándares internacionales de transparencia”, advirtieron los organizadores.

El informe señala que, a diferencia de países vecinos como Chile, Perú o Uruguay, donde los registros públicos de embarcaciones están disponibles en línea, en Argentina obtener esa información requiere iniciar engorrosos trámites administrativos. Esta opacidad limita la participación ciudadana, debilita el rol de los organismos de control y favorece la concentración del negocio pesquero.

Un reclamo por datos que floten

El evento contó con la participación de autoridades como representantes de la Subsecretaría de Pesca de Chubut y del Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP), además de empresarios del sector y ONGs ambientales. La propuesta más concreta surgida del encuentro fue la creación de un registro público de embarcaciones pesqueras, que incluya información clave como permisos, cuotas, propietarios, historial de sanciones y métodos de pesca utilizados.

“La administración local ya recopila esta información, pero no la publica. Necesitamos que esos datos sean de libre acceso”, afirmó Consuelo Bilbao, directora política del Círculo de Políticas Ambientales.

El informe también advierte que las actas del Consejo Federal Pesquero son extensas y poco útiles para el análisis ciudadano, y que no existen bases públicas sobre sanciones, subsidios o transferencias de cuotas. En ese sentido, se destacó la importancia de una transparencia activa, que implique publicar datos de forma proactiva y comprensible, como un derecho y no una excepción.

Una cuestión de soberanía y justicia ambiental

La pesca representa un pilar de la economía azul argentina, pero también impacta de forma directa en los ecosistemas marinos y las comunidades costeras. Por eso, según los participantes, garantizar la transparencia en su gestión es una cuestión de soberanía, justicia ambiental y control democrático.

“Si no sabemos quién explota el recurso, cómo lo hace y si cumple la ley, es muy difícil pensar en una pesca sustentable y equitativa”, se sostuvo durante el panel de cierre.

Un desafío compartido

Desde Sin Azul No Hay Verde, su referente Juan Coustet celebró la participación activa de distintos sectores y destacó que “transparentar la pesca y proteger la salud de nuestro mar debe ser un trabajo conjunto de todos los actores involucrados”.

El evento dejó en claro que la transparencia no es un lujo ni una bandera ideológica: es una condición fundamental para mejorar la gobernanza, proteger el mar argentino y garantizar que la pesca sea una actividad sostenible y al servicio de toda la sociedad.