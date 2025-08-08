Aunque ya formaba parte de la tradición social, la celebración no contaba hasta ahora con un reconocimiento formal del Estado.
Gobierno Nacional dio de baja más de 110 mil pensiones por invalidez laboral otorgadas de forma irregular
Según el vocero presidencial, se detectaron casos de beneficiarios fallecidos, certificados médicos falsos y cobros en el extranjero. El Estado estima un ahorro mensual de $35.000 millones.Nacionales08/08/2025
El Gobierno Nacional canceló un total de 110.522 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral, tras detectarse que habían sido otorgadas de manera irregular. Así lo confirmó este viernes el vocero presidencial, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia en Casa Rosada.
Del total de bajas, 8.107 correspondían a personas fallecidas, mientras que otras 10.038 fueron renuncias voluntarias de beneficiarios que desistieron del cobro antes de afrontar posibles causas judiciales. Según el Ejecutivo, la medida permitirá un ahorro mensual de aproximadamente 35.000 millones de pesos.
La revisión fue realizada por la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), dependiente del Ministerio de Salud, que ya auditó a más de un millón de personas en todo el país. El 60% de los convocados no se presentó a las juntas médicas requeridas, condición obligatoria para conservar el beneficio.
La investigación también detectó cobros en el extranjero, certificados médicos falsificados e incluso beneficiarios privados de su libertad. Desde el Gobierno aseguran que no se trata de un ajuste, sino de una “depuración” para combatir el clientelismo y restablecer criterios técnicos en la entrega de las pensiones.
La oposición unida impuso su agenda y ganó todas las votaciones clave en DiputadosNacionales07/08/2025
Se impuso de forma contundente en las 12 votaciones clave realizadas durante una extensa sesión que se prolongó hasta la madrugada.
Pullaro anticipa que el próximo presidente saldrá del bloque “Provincias Unidas”Nacionales06/08/2025
El gobernador de Santa Fe afirmó que buscan ser una alternativa real a La Libertad Avanza sin volver al populismo ni romper con Milei.
El Gobierno actualiza la Tabla de Evaluación de Incapacidades Laborales luego de casi tres décadasNacionales06/08/2025
La nueva normativa entrará en vigencia dentro de 180 días e introduce criterios modernos y unificados para valorar daños por accidentes de trabajo o enfermedades profesionales.
Multitudinaria movilización en todo el país contra el veto presidencial a la Ley de Emergencia en DiscapacidadNacionales05/08/2025
Más de 10 mil personas se concentraron en el Congreso y hubo réplicas en al menos 19 provincias. Reclaman el rechazo del veto de Milei a una ley aprobada por amplia mayoría.
Villarruel denunció penalmente a periodistas militantes y escaló la interna con MileiNacionales04/08/2025
La vicepresidenta acusó por "rebelión" e "intimidación pública" al periodista militante libertario y director de"La Derecha Diario".
Milei vetó el aumento a los jubilados, rechazó la moratoria y la emergencia en discapacidadNacionales04/08/2025
El Presidente argumentó que las iniciativas que ayudaba a mejorar las jubilaciones, restituía la moratoria y declaraba la emergencia en discapacidad eran fiscalmente "irresponsables". El Congreso insistirá.
Se acerca el cierre del plazo para la inscripción de alianzas de cara a las elecciones legislativasNacionales02/08/2025
El 7 de agosto vence el plazo legal para la inscripción de alianzas de cara a las elecciones legislativas del 26 de octubre. No habrá PASO este año.
Ushuaia se prepara para la 30° edición de la tradicional Bajada con Antorchas en el Glaciar MartialTierra del Fuego07/08/2025
El evento se celebrará este sábado con música en vivo, gastronomía, espectáculos y el emblemático descenso nocturno de esquiadores iluminando la montaña.
Cómo quedan los salarios mercantiles en Ushuaia tras el acuerdo homologado por NaciónTierra del Fuego07/08/2025
Los salarios mercantiles tendrán una suba en medio de una recesión y caída en las ventas. La Presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia sostuvo que con el aumento Ushuaia pasa a tener el mejor salario mercantil del país.
Se lanzó el frente “Defendamos Tierra del Fuego” que busca ser alternativa a “dos opciones con agenda negativa” en TDFTierra del Fuego07/08/2025
Con el respaldo de intendentes, partidos y organizaciones sociales, el jefe comunal de Río Grande impulsa “Defendamos Tierra del Fuego”, un espacio que busca romper con la polarización.
La Libertad Avanza formalizó su frente electoral en Tierra del Fuego con el PRO, Republicanos y el Partido LibertarioTierra del Fuego08/08/2025
De cara a las elecciones de octubre, el espacio que lidera Javier Milei en el país selló un acuerdo de unidad en la provincia.
EE.UU. duplica a 50 millones de dólares la recompensa por la captura de Nicolás MaduroMundo08/08/2025
La administración Trump acusó al presidente venezolano de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales como Tren de Aragua y cártel de Sinaloa.