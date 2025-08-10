Putin propone alto el fuego en Ucrania a cambio de la cesión de Donetsk, Luhansk y Crimea

El presidente ruso, Vladímir Putin, ofreció esta semana a la administración de Donald Trump un cese del fuego en Ucrania condicionado a que Kiev ceda Donetsk, Luhansk y Crimea, y que estas regiones sean reconocidas internacionalmente como parte de Rusia.

La propuesta, revelada por el Wall Street Journal y atribuida a fuentes europeas y ucranianas, plantea un alto el fuego inmediato a cambio de la retirada de las fuerzas ucranianas de Donetsk.

El plan, discutido en Moscú con el enviado estadounidense Steve Witkoff, contempla dos fases: primero, el retiro inicial y el congelamiento de las líneas de combate; y después, la negociación de un acuerdo de paz definitivo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.

A diferencia de demandas anteriores del Kremlin —que incluían la neutralidad de Ucrania y restricciones a la OTAN—, esta oferta se presenta como más limitada. Sin embargo, funcionarios europeos y ucranianos sospechan que Moscú busca principalmente frenar nuevas sanciones y aranceles de Estados Unidos mediante esta iniciativa.

Por su parte, Zelenski ha rechazado cualquier acuerdo que implique la entrega de territorio a Rusia.