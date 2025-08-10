En el aniversario del ataque nuclear que mató a 74.000 personas, el alcalde Shiro Suzuki instó a detener los conflictos armados y alertó sobre el riesgo de una guerra nuclear.
Putin propone alto el fuego en Ucrania a cambio de la cesión de Donetsk, Luhansk y Crimea
Según el Wall Street Journal, el plan fue presentado a la administración Trump e implicaría un retiro ucraniano y el reconocimiento internacional de las regiones como parte de Rusia. Ucrania no cederá territorio ante el invasor.Mundo10/08/2025
El presidente ruso, Vladímir Putin, ofreció esta semana a la administración de Donald Trump un cese del fuego en Ucrania condicionado a que Kiev ceda Donetsk, Luhansk y Crimea, y que estas regiones sean reconocidas internacionalmente como parte de Rusia.
La propuesta, revelada por el Wall Street Journal y atribuida a fuentes europeas y ucranianas, plantea un alto el fuego inmediato a cambio de la retirada de las fuerzas ucranianas de Donetsk.
El plan, discutido en Moscú con el enviado estadounidense Steve Witkoff, contempla dos fases: primero, el retiro inicial y el congelamiento de las líneas de combate; y después, la negociación de un acuerdo de paz definitivo con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.
A diferencia de demandas anteriores del Kremlin —que incluían la neutralidad de Ucrania y restricciones a la OTAN—, esta oferta se presenta como más limitada. Sin embargo, funcionarios europeos y ucranianos sospechan que Moscú busca principalmente frenar nuevas sanciones y aranceles de Estados Unidos mediante esta iniciativa.
Por su parte, Zelenski ha rechazado cualquier acuerdo que implique la entrega de territorio a Rusia.
El presidente ucraniano advirtió que cualquier acuerdo de paz que excluya a Kiev conducirá a “soluciones muertas” y reiteró que no entregará territorio a Rusia.
La administración Trump acusó al presidente venezolano de vínculos con el narcotráfico y grupos criminales como Tren de Aragua y cártel de Sinaloa.
El mandatario ucraniano respaldó la iniciativa de un cese inmediato de hostilidades y advirtió que Rusia solo avanzará hacia la paz si se queda sin fondos para sostener la guerra.
El Kremlin respondió al despliegue de submarinos nucleares estadounidenses, llamando a la cautela y rechazando una posible escalada con Washington.
Ushuaia se prepara para la 30° edición de la tradicional Bajada con Antorchas en el Glaciar MartialTierra del Fuego07/08/2025
El evento se celebrará este sábado con música en vivo, gastronomía, espectáculos y el emblemático descenso nocturno de esquiadores iluminando la montaña.
Chofer busca a docente que le adeuda $250 mil por un viaje desde Jujuy a UshuaiaTierra del Fuego08/08/2025
David Villarroel contó la dramática situación por la que atraviesa luego de ser utilizado como chofer desde Jujuy a Ushuaia, pero nunca le pagaron. Hace más de un año está varado en la ciudad y reclama el pago.
Habrá una jornada solidaria de cortes de pelo para apoyar a Mía en su cirugía en el Hospital GarrahanTierra del Fuego08/08/2025
Buscan recaudar fondos que permitan costear la operación, el traslado y la estadía de la pequeña que está en Buenos Aires.
