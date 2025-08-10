Ushuaia vivió la tradicional bajada con antorchas en el Glaciar Martial

La comunidad fueguina y cientos de visitantes celebraron anoche el 30° aniversario de la tradicional Bajada con Antorchas del Glaciar Martial, un evento que iluminó la montaña y el glaciar en un espectáculo único, visible desde distintos puntos de la ciudad y la Reserva, en el marco del Día del Montañés.

Organizado por Cerro Martial Parque del Fin del Mundo, con el acompañamiento del Gobierno provincial, la jornada reunió a más de 2 mil personas que disfrutaron de propuestas culturales, deportivas y gastronómicas.

El presidente del INFUETUR, Dante Querciali remarcó que “este 30° aniversario representa la fuerza de una tradición fueguina que ilumina nuestra montaña, con propuestas para toda la familia” y entregó un reconocimiento a Cerro Martial por su trayectoria en la organización del evento.

En paralelo, se desarrolló un fam tour con operadores turísticos de Latinoamérica, buscando posicionar la Bajada con Antorchas como una experiencia distintiva dentro de la agenda invernal de 2026. La actividad contó con cobertura de medios nacionales y creadores de contenido, y el apoyo del INPROTUR, la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, la AAFUVYT, la Cámara Hotelera y Gastronómica y la Asociación de Hoteles de Turismo, además de la TV Pública Fueguina y Nacional.

Con tres décadas de historia, esta celebración, que nació como iniciativa de un grupo de esquiadores, se consolida como uno de los eventos más esperados del invierno fueguino, combinando deporte, cultura y tradición en un marco natural inigualable.