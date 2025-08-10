El gremio docente definió nuevas medidas de fuerzas con desobligaciones y movilizaciones, afectando a escuelas y colegios públicos de la Provincia
Ushuaia vivió la tradicional bajada con antorchas en el Glaciar Martial
La histórica y verdadera tradición de la bajada con antorchas fue acompañado masivamente, donde además hubo música en vivo, degustaciones de gastronomía local, juegos y espectáculos artísticos.Tierra del Fuego10/08/2025
La comunidad fueguina y cientos de visitantes celebraron anoche el 30° aniversario de la tradicional Bajada con Antorchas del Glaciar Martial, un evento que iluminó la montaña y el glaciar en un espectáculo único, visible desde distintos puntos de la ciudad y la Reserva, en el marco del Día del Montañés.
Organizado por Cerro Martial Parque del Fin del Mundo, con el acompañamiento del Gobierno provincial, la jornada reunió a más de 2 mil personas que disfrutaron de propuestas culturales, deportivas y gastronómicas.
El presidente del INFUETUR, Dante Querciali remarcó que “este 30° aniversario representa la fuerza de una tradición fueguina que ilumina nuestra montaña, con propuestas para toda la familia” y entregó un reconocimiento a Cerro Martial por su trayectoria en la organización del evento.
En paralelo, se desarrolló un fam tour con operadores turísticos de Latinoamérica, buscando posicionar la Bajada con Antorchas como una experiencia distintiva dentro de la agenda invernal de 2026. La actividad contó con cobertura de medios nacionales y creadores de contenido, y el apoyo del INPROTUR, la Cámara de Turismo de Tierra del Fuego, la AAFUVYT, la Cámara Hotelera y Gastronómica y la Asociación de Hoteles de Turismo, además de la TV Pública Fueguina y Nacional.
Con tres décadas de historia, esta celebración, que nació como iniciativa de un grupo de esquiadores, se consolida como uno de los eventos más esperados del invierno fueguino, combinando deporte, cultura y tradición en un marco natural inigualable.
Habrá una jornada solidaria de cortes de pelo para apoyar a Mía en su cirugía en el Hospital GarrahanTierra del Fuego08/08/2025
Buscan recaudar fondos que permitan costear la operación, el traslado y la estadía de la pequeña que está en Buenos Aires.
Chofer busca a docente que le adeuda $250 mil por un viaje desde Jujuy a UshuaiaTierra del Fuego08/08/2025
David Villarroel contó la dramática situación por la que atraviesa luego de ser utilizado como chofer desde Jujuy a Ushuaia, pero nunca le pagaron. Hace más de un año está varado en la ciudad y reclama el pago.
Elecciones 2025: “Defendamos Tierra del Fuego es la única propuesta con un plan serio para defender a la provincia” dijo LapadulaTierra del Fuego08/08/2025
El Legislador de Provincia Grande llamó a "plantarse en el Congreso frente a un gobierno que ajusta a los trabajadores" acompañando el frente en las próximas elecciones de octubre.
El cronograma de atención en los CAPS este fin de semana en Tierra del FuegoTierra del Fuego08/08/2025
Habrá servicios médicos, vacunación, odontología y actividades especiales en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.
La Libertad Avanza formalizó su frente electoral en Tierra del Fuego con el PRO, Republicanos y el Partido LibertarioTierra del Fuego08/08/2025
De cara a las elecciones de octubre, el espacio que lidera Javier Milei en el país selló un acuerdo de unidad en la provincia.
Se lanzó el frente “Defendamos Tierra del Fuego” que busca ser alternativa a “dos opciones con agenda negativa” en TDFTierra del Fuego07/08/2025
Con el respaldo de intendentes, partidos y organizaciones sociales, el jefe comunal de Río Grande impulsa “Defendamos Tierra del Fuego”, un espacio que busca romper con la polarización.
Cómo quedan los salarios mercantiles en Ushuaia tras el acuerdo homologado por NaciónTierra del Fuego07/08/2025
Los salarios mercantiles tendrán una suba en medio de una recesión y caída en las ventas. La Presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia sostuvo que con el aumento Ushuaia pasa a tener el mejor salario mercantil del país.
Ushuaia se prepara para la 30° edición de la tradicional Bajada con Antorchas en el Glaciar MartialTierra del Fuego07/08/2025
El evento se celebrará este sábado con música en vivo, gastronomía, espectáculos y el emblemático descenso nocturno de esquiadores iluminando la montaña.
Putin propone alto el fuego en Ucrania a cambio de la cesión de Donetsk, Luhansk y CrimeaMundo10/08/2025
Según el Wall Street Journal, el plan fue presentado a la administración Trump e implicaría un retiro ucraniano y el reconocimiento internacional de las regiones como parte de Rusia. Ucrania no cederá territorio ante el invasor.
Según datos de la CCA, el Gol/Trend se mantuvo como el modelo más elegido con más de 10 mil transferencias, mientras que Formosa y Neuquén encabezaron el crecimiento de ventas en el acumulado anual.