ANMAT prohíbe un suplemento alimenticio ilegal vendido en plataformas online

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) prohibió en todo el territorio nacional y en las plataformas de venta en línea la elaboración, fraccionamiento y comercialización del producto “Dietary Supplement - Colostrum, Restore & Revitalize, marca Wondercow, NET WT. 4.23 OZ (120 g)”, en cualquier presentación, lote y fecha de vencimiento.

La medida se adoptó tras una consulta al Instituto Nacional de Alimentos (INAL) que reveló que el suplemento no cuenta con registros de ingreso al país ni cumple con la normativa alimentaria vigente, por lo que fue calificado como producto ilegal.

Según la disposición publicada este 6 de agosto en el Boletín Oficial, no es posible garantizar su trazabilidad, condiciones de elaboración, calidad ni inocuidad, lo que representa un riesgo para la salud de los consumidores.

La ANMAT recordó que este tipo de productos no puede ser elaborado, fraccionado ni comercializado en ninguna parte del país.