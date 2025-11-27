La agencia detectó que los artículos no están registrados y advirtió que se desconoce su origen, fabricación y condiciones de seguridad.
ANMAT prohíbe una serie de productos médicos y cosméticos tras detectar irregularidades graves en su fabricación y comercialización
Dispuso la prohibición de venta y consumo productos para el pelo de la marca PRODIGY, productos odontológicos de las empresas MDT S.A. Macrodent S.A y de la marca "Ventura".Salud27/11/2025
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió tres nuevas disposiciones —8705/2025, 8704/2025 y 8703/2025— mediante las cuales prohíbe la comercialización, uso y distribución de diversos productos médicos e incautó cosméticos ilegítimos que representaban riesgo para la salud.
Productos médicos falsificados y empresas sin habilitación (Disposición 8705/2025)
A través de la Disposición 8705/2025, la ANMAT prohibió el uso y venta de cualquier producto médico que indique ser elaborado o importado por las firmas MDT S.A. y Macrodent S.A., luego de que se comprobara que ambas empresas ya no cuentan con habilitación vigente.
La investigación comenzó tras la compra online de un gel odontológico de la marca “Ventura” con sospecha de ilegitimidad. La inspección verificó que la dirección declarada como planta elaboradora correspondía en realidad a un local gastronómico, y que los productos hallados carecían de documentación de origen y registros válidos.
Además, la disposición ordena a la firma Company Dental, ubicada en Temperley, Prov. de Buenos Aires, cesar todo tránsito interjurisdiccional de productos médicos hasta obtener habilitación.
Prótesis y material quirúrgico sin registro sanitario (Disposición 8703/2025)
Mediante la Disposición 8703/2025, la ANMAT prohibió la comercialización de todos los productos elaborados por Juratec Medical S.R.L., tras constatar que la empresa fabricaba y distribuía implantes, placas y tornillos sin el correspondiente registro sanitario.
Las inspecciones revelaron que la firma producía material implantable a pedido, sin documentación formal y sin rotulado adecuado, además de haber comercializado dispositivos vencidos o sin autorización vigente. La agencia también instruyó un sumario sanitario a la compañía por incumplimiento de la normativa.
Cosméticos ilegítimos y riesgo por posible presencia de formol (Disposición 8704/2025)
La Disposición 8704/2025 ordenó el retiro del mercado de productos para el cabello de la marca PRODIGY, incluyendo alisadores y máscaras capilares que no contaban con inscripción sanitaria y podrían contener ingredientes prohibidos.
El organismo advirtió que algunos de los alisadores podrían incluir formol como activo, sustancia no permitida para este uso debido a la gravedad de sus efectos: irritación severa, daño respiratorio, sensibilización, y aumento del riesgo de cáncer ante exposiciones prolongadas.
La ANMAT recordó que todo producto cosmético debe estar registrado y elaborado por establecimientos habilitados.
