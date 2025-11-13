La ANMAT prohibió la venta de varias marcas de café por irregularidades en sus registros sanitarios

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país y en plataformas de venta online de varios productos de café, tras detectar que eran falsamente rotulados y carecían de registros sanitarios válidos.

La medida se formalizó mediante la Disposición 8385/2025, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a productos de las marcas Caffé del Doge, Café Sol y Caffé del Ponte Rialto. Según el organismo, los cafés involucrados exhibían números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) inexistentes, vencidos o pertenecientes a otros elaboradores, lo que los convierte en productos apócrifos.

El caso se originó a partir de una denuncia ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), donde se advirtió que el RNE N° 02-033393, que figuraba en los envases, era utilizado indebidamente. Las investigaciones posteriores comprobaron que los productos con el RNPA Exp. N° 4050-141467 no estaban autorizados y se elaboraban en una planta denominada Café Sol, que no contaba con habilitación sanitaria.

Durante los procedimientos realizados en la provincia de Buenos Aires, las autoridades constataron la existencia de distintas presentaciones de café en grano y molido sin registros vigentes, ni información de lote o fecha de vencimiento. Entre ellos figuran los productos “Puro café espresso estilo italiano tostado natural en grano, Doge Rosso Blend”, “Café Clásico Línea Baristas”, “Café Colombia”, “Café Gourmet”, “Intenso Blend” y “Expresso Café Crema”, entre otros.

La ANMAT instruyó un sumario sanitario a las firmas “Caffé del Doge Argentina - Il Caffé di Venezia - Junio 1995 SRL” y al titular de Café Sol, Dario Germán Pozo, por incumplir la normativa alimentaria vigente y comercializar productos sin autorización.

El organismo recordó que los alimentos sin los debidos registros no garantizan trazabilidad ni seguridad sanitaria, por lo que instó a los consumidores a evitar su compra y consumo.