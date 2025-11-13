El 77% de las personas que padecen EPOC no lo saben, una cifra que equivale a ocho de cada diez casos sin detectar. Hay una campaña nacional gratuita para saber si estás padeciendo la enfermedad.
La ANMAT prohibió la venta de varias marcas de café por irregularidades en sus registros sanitarios
La medida alcanza a productos de las marcas Caffé del Doge, Café Sol y Caffé del Ponte Rialto, que fueron considerados “apócrifos” por utilizar registros inexistentes.Salud13/11/2025
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de elaboración, fraccionamiento y comercialización en todo el país y en plataformas de venta online de varios productos de café, tras detectar que eran falsamente rotulados y carecían de registros sanitarios válidos.
La medida se formalizó mediante la Disposición 8385/2025, publicada en el Boletín Oficial, y alcanza a productos de las marcas Caffé del Doge, Café Sol y Caffé del Ponte Rialto. Según el organismo, los cafés involucrados exhibían números de Registro Nacional de Establecimiento (RNE) y Registro Nacional de Producto Alimenticio (RNPA) inexistentes, vencidos o pertenecientes a otros elaboradores, lo que los convierte en productos apócrifos.
El caso se originó a partir de una denuncia ante el Instituto Nacional de Alimentos (INAL), donde se advirtió que el RNE N° 02-033393, que figuraba en los envases, era utilizado indebidamente. Las investigaciones posteriores comprobaron que los productos con el RNPA Exp. N° 4050-141467 no estaban autorizados y se elaboraban en una planta denominada Café Sol, que no contaba con habilitación sanitaria.
Durante los procedimientos realizados en la provincia de Buenos Aires, las autoridades constataron la existencia de distintas presentaciones de café en grano y molido sin registros vigentes, ni información de lote o fecha de vencimiento. Entre ellos figuran los productos “Puro café espresso estilo italiano tostado natural en grano, Doge Rosso Blend”, “Café Clásico Línea Baristas”, “Café Colombia”, “Café Gourmet”, “Intenso Blend” y “Expresso Café Crema”, entre otros.
La ANMAT instruyó un sumario sanitario a las firmas “Caffé del Doge Argentina - Il Caffé di Venezia - Junio 1995 SRL” y al titular de Café Sol, Dario Germán Pozo, por incumplir la normativa alimentaria vigente y comercializar productos sin autorización.
El organismo recordó que los alimentos sin los debidos registros no garantizan trazabilidad ni seguridad sanitaria, por lo que instó a los consumidores a evitar su compra y consumo.
Aeroevacuaron a un turista israelí que sufrió una grave reacción alérgica en Laguna EsmeraldaTierra del Fuego11/11/2025
El joven de 20 años sufrió un shock anafiláctico y fue trasladado en helicóptero al Hospital Regional Ushuaia, donde permanece internado en observación.
Ushuaia: aprobaron multas más duras por vandalismo en las garitas de colectivosTierra del Fuego12/11/2025
Impulsada por el concejal Nicolás Pelloli, la ordenanza establece multas que van desde los 100 mil pesos hasta varios millones. Y si el infractor repara el daño o restituye lo afectado al estado original, podrá evitar la sanción económica.
La inflación se ubicó en 2,3% frente al 2,1% de septiembre. Transporte y Vivienda fueron las divisiones que más aumentaron en el mes y también hubo incrementos en los combustibles que golpean los bolsillos argentinos.
La Municipalidad finalizará la obra de la pasarela Fique y responsabilizó al Gobierno nacional por las demorasTierra del Fuego12/11/2025
La obra comenzó en marzo del 2023 y se esperaba que termine en diciembre del 2024. La obra, en el corazón de la ciudad, aún espera su finalización y ahora el Municipio dice que la terminará con fondos propios para verano del 2026.
Río Grande amplía la campaña de prevención de cáncer de próstata: se suman 50 nuevos cuposTierra del Fuego12/11/2025
Las consultas y estudios se desarrollarán en los Centros Municipales de Salud y en el Centro de Especialidades Médicas, con la participación de cuatro urólogos del sistema municipal. Los controles son gratuitos.