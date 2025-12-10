La medida alcanza a limpiadores, desengrasantes y otros domisanitarios de la marca, que no contaban con registro ni habilitación. También se prohibió su publicidad y se notificó a autoridades sanitarias de todo el país.
ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza de la firma Grupo Jac S.A. por graves irregularidades
El organismo detectó la fabricación y circulación de productos domisanitarios sin registrar, rótulos no autorizados y tránsito interjurisdiccional. La empresa quedó inhibida y se inició un sumario sanitario.Salud10/12/2025
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad de una amplia variedad de productos de limpieza elaborados por la firma Grupo Jac S.A., luego de detectar múltiples irregularidades durante una inspección en su planta ubicada en Malvinas Argentinas.
Según la Disposición 9039/2025, publicada este 4 de diciembre, la inspección reveló la presencia de productos domisanitarios sin registro, así como artículos registrados pero con rótulos que no coincidían con los aprobados, incumpliendo la normativa vigente. Entre los productos observados se encuentran limpiadores, desengrasantes, lavandinas, cloro, detergentes y suavizantes de la marca Swell, además del aromatizante Splash Col.
El organismo informó que los fiscalizadores también constataron elaboración y fraccionamiento activo de lavandinas y suavizantes sin la debida habilitación provincial, así como el tránsito interjurisdiccional de productos, lo que agrava la infracción.
A raíz de la cantidad y gravedad de los incumplimientos, la ANMAT dispuso:
- La prohibición total del uso, venta, distribución y publicidad de todos los lotes de más de una decena de productos Swell, hasta que la empresa regularice su situación.
- La prohibición específica del producto “Splash Col Swell”.
- La instrucción de un sumario sanitario a la firma Grupo Jac S.A. y a su director técnico, José María Rizzi, por elaborar y comercializar productos sin registro y por emplear rótulos no autorizados.
- Asimismo, la agencia comunicará la medida a autoridades sanitarias provinciales, al Ministerio de Salud bonaerense y al SENASA.
La empresa queda, además, inhibida de producir, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios hasta tanto cumpla con los requisitos regulatorios.
ANMAT prohíbe una serie de productos médicos y cosméticos tras detectar irregularidades graves en su fabricación y comercializaciónSalud27/11/2025
Dispuso la prohibición de venta y consumo productos para el pelo de la marca PRODIGY, productos odontológicos de las empresas MDT S.A. Macrodent S.A y de la marca "Ventura".
La agencia detectó que los artículos no están registrados y advirtió que se desconoce su origen, fabricación y condiciones de seguridad.
La ANMAT prohibió la venta de varias marcas de café por irregularidades en sus registros sanitariosSalud13/11/2025
La medida alcanza a productos de las marcas Caffé del Doge, Café Sol y Caffé del Ponte Rialto, que fueron considerados “apócrifos” por utilizar registros inexistentes.
El 77% de las personas que padecen EPOC no lo saben, una cifra que equivale a ocho de cada diez casos sin detectar. Hay una campaña nacional gratuita para saber si estás padeciendo la enfermedad.
Las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial alcanzan aceites adulterados, un medicamento sin registro y una solución fisiológica con desvíos críticos. El organismo alertó a la población y ordenó el retiro inmediato de los productos del mercado.
Las consultas y pruebas gratuitas estarán disponibles en todos los Centros Municipales de Salud y en el Centro de Especialidades Médicas, donde un equipo de cuatro urólogos realizará las evaluaciones y controles.
Las disposiciones alcanzan a las marcas Gallinita Orly, Cumbres Riojanas, Olivos de Arauco y Health Zana, que carecen de registros sanitarios válidos y fueron declaradas apócrifas por el organismo.
Se trata del producto “Honey Natural Power”, que se vendía como vigorizante y estimulante. La medida alcanza a todas las presentaciones y plataformas de venta online.
ANMAT prohibió dos marcas de aceite de oliva por irregularidades y falsificación en sus etiquetasSalud20/10/2025
El organismo ordenó el retiro inmediato de los productos “Olea Nativa” y “Olivos Andinos” por carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulados.
La medida alcanza a limpiadores, desengrasantes y otros domisanitarios de la marca, que no contaban con registro ni habilitación. También se prohibió su publicidad y se notificó a autoridades sanitarias de todo el país.
Mediante un decreto, redistribuye funciones entre la Jefatura de Gabinete, el Ministerio del Interior, Economía, Seguridad y Salud. También oficializa el traspaso de Turismo y Ambiente.
2025 se perfila como el segundo o tercer año más cálido de la historia
Copernicus advierte que 2025 continúa la tendencia alarmante de calentamiento global, con temperaturas que superan por tercer año consecutivo el umbral de 1,5°C respecto de la era preindustrial.
El Presidente de EE.UU aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro “tiene los días contados”, defendió los ataques a narcolanchas y no descartó aplicar acciones similares en Venezuela, México y Colombia.
Bendaña defendió los costos del show de Luck Ra: "El impacto económico del fin de semana fue muy superior al gasto municipal"Tierra del Fuego09/12/2025
El gerente de la Agencia de Deportes, Cultura y Turismo justificó el gasto del Municipio por el artista nacional, asegurando que eso fue acompañado por alrededor de "40 mil personas" en el encendido del árbol de Navidad.