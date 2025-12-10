ANMAT prohibió una serie de productos de limpieza de la firma Grupo Jac S.A. por graves irregularidades

La WEB de la empresa asegura contar con la aprobación de la ANMAT

La WEB de la empresa asegura contar con la aprobación de la ANMAT

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad de una amplia variedad de productos de limpieza elaborados por la firma Grupo Jac S.A., luego de detectar múltiples irregularidades durante una inspección en su planta ubicada en Malvinas Argentinas.

Según la Disposición 9039/2025, publicada este 4 de diciembre, la inspección reveló la presencia de productos domisanitarios sin registro, así como artículos registrados pero con rótulos que no coincidían con los aprobados, incumpliendo la normativa vigente. Entre los productos observados se encuentran limpiadores, desengrasantes, lavandinas, cloro, detergentes y suavizantes de la marca Swell, además del aromatizante Splash Col.

El organismo informó que los fiscalizadores también constataron elaboración y fraccionamiento activo de lavandinas y suavizantes sin la debida habilitación provincial, así como el tránsito interjurisdiccional de productos, lo que agrava la infracción.

A raíz de la cantidad y gravedad de los incumplimientos, la ANMAT dispuso:

La prohibición total del uso, venta, distribución y publicidad de todos los lotes de más de una decena de productos Swell, hasta que la empresa regularice su situación.

La prohibición específica del producto “Splash Col Swell”.

La instrucción de un sumario sanitario a la firma Grupo Jac S.A. y a su director técnico, José María Rizzi, por elaborar y comercializar productos sin registro y por emplear rótulos no autorizados.

Asimismo, la agencia comunicará la medida a autoridades sanitarias provinciales, al Ministerio de Salud bonaerense y al SENASA.

La empresa queda, además, inhibida de producir, fraccionar, importar y exportar productos domisanitarios hasta tanto cumpla con los requisitos regulatorios.