Ocho de cada diez argentinos con EPOC no están diagnosticados

La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y la Sociedad de Tisiología y Neumonología de la Provincia de Buenos Aires (STNBA) encendieron una señal de alerta sobre el subdiagnóstico de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una patología que afecta a más de 2,3 millones de argentinos.

Según el estudio EPOC.AR —el relevamiento epidemiológico más completo realizado en el país— el 77% de las personas que padecen EPOC no lo saben, una cifra que equivale a ocho de cada diez casos sin detectar.

“La EPOC puede pasar desapercibida durante años porque sus síntomas suelen confundirse con el envejecimiento o el tabaquismo, pero detectarla a tiempo cambia por completo el pronóstico”, explicó el Dr. Sebastián Ferreiro (MN 89674), referente de la AAMR.

El diagnóstico se obtiene mediante una espirometría, un estudio rápido, indoloro y disponible en numerosos hospitales públicos. En el marco de la Campaña Nacional de Concientización sobre la EPOC 2025, impulsada por la AAMR y la STNBA, las personas podrán acceder a espirometrías gratuitas solicitando turno en www.pedirturno.com.ar.

La iniciativa se desarrolla bajo el lema “Podría ser EPOC” y apunta a instalar el tema tanto entre pacientes como entre profesionales de la salud. La campaña tendrá alcance federal y se difundirá a través de redes sociales, radios, piezas gráficas en farmacias y spots en universidades, centros médicos y supermercados.

“La detección temprana es fundamental para mejorar la calidad y la expectativa de vida de los pacientes. Una espirometría puede marcar la diferencia”, remarcó Ferreiro.

La EPOC es una enfermedad crónica que suele estar asociada al tabaquismo, aunque también puede originarse por exposición a contaminantes ambientales o laborales. El tratamiento precoz, sumado a la cesación tabáquica y la rehabilitación pulmonar, mejora notablemente la calidad de vida.

📍 Turnos para espirometrías gratuitas: www.pedirturno.com.ar

📍 Neumonólogos/as en Argentina: aamr.org.ar/comunidad/busque_neumonologo.php

📍 Neumonólogos/as en Buenos Aires: stnba.org.ar/comunidad.html