Las disposiciones publicadas en el Boletín Oficial alcanzan aceites adulterados, un medicamento sin registro y una solución fisiológica con desvíos críticos. El organismo alertó a la población y ordenó el retiro inmediato de los productos del mercado.
Ocho de cada diez argentinos con EPOC no están diagnosticados
El 77% de las personas que padecen EPOC no lo saben, una cifra que equivale a ocho de cada diez casos sin detectar. Hay una campaña nacional gratuita para saber si estás padeciendo la enfermedad.Salud11/11/2025
La Asociación Argentina de Medicina Respiratoria (AAMR) y la Sociedad de Tisiología y Neumonología de la Provincia de Buenos Aires (STNBA) encendieron una señal de alerta sobre el subdiagnóstico de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), una patología que afecta a más de 2,3 millones de argentinos.
Según el estudio EPOC.AR —el relevamiento epidemiológico más completo realizado en el país— el 77% de las personas que padecen EPOC no lo saben, una cifra que equivale a ocho de cada diez casos sin detectar.
“La EPOC puede pasar desapercibida durante años porque sus síntomas suelen confundirse con el envejecimiento o el tabaquismo, pero detectarla a tiempo cambia por completo el pronóstico”, explicó el Dr. Sebastián Ferreiro (MN 89674), referente de la AAMR.
El diagnóstico se obtiene mediante una espirometría, un estudio rápido, indoloro y disponible en numerosos hospitales públicos. En el marco de la Campaña Nacional de Concientización sobre la EPOC 2025, impulsada por la AAMR y la STNBA, las personas podrán acceder a espirometrías gratuitas solicitando turno en www.pedirturno.com.ar.
La iniciativa se desarrolla bajo el lema “Podría ser EPOC” y apunta a instalar el tema tanto entre pacientes como entre profesionales de la salud. La campaña tendrá alcance federal y se difundirá a través de redes sociales, radios, piezas gráficas en farmacias y spots en universidades, centros médicos y supermercados.
“La detección temprana es fundamental para mejorar la calidad y la expectativa de vida de los pacientes. Una espirometría puede marcar la diferencia”, remarcó Ferreiro.
La EPOC es una enfermedad crónica que suele estar asociada al tabaquismo, aunque también puede originarse por exposición a contaminantes ambientales o laborales. El tratamiento precoz, sumado a la cesación tabáquica y la rehabilitación pulmonar, mejora notablemente la calidad de vida.
📍 Turnos para espirometrías gratuitas: www.pedirturno.com.ar
📍 Neumonólogos/as en Argentina: aamr.org.ar/comunidad/busque_neumonologo.php
📍 Neumonólogos/as en Buenos Aires: stnba.org.ar/comunidad.html
Las consultas y pruebas gratuitas estarán disponibles en todos los Centros Municipales de Salud y en el Centro de Especialidades Médicas, donde un equipo de cuatro urólogos realizará las evaluaciones y controles.
Las disposiciones alcanzan a las marcas Gallinita Orly, Cumbres Riojanas, Olivos de Arauco y Health Zana, que carecen de registros sanitarios válidos y fueron declaradas apócrifas por el organismo.
Se trata del producto “Honey Natural Power”, que se vendía como vigorizante y estimulante. La medida alcanza a todas las presentaciones y plataformas de venta online.
ANMAT prohibió dos marcas de aceite de oliva por irregularidades y falsificación en sus etiquetasSalud20/10/2025
El organismo ordenó el retiro inmediato de los productos “Olea Nativa” y “Olivos Andinos” por carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulados.
Durante 2025 se observó un aumento de la actividad viral con brotes en Brasil y Colombia, y casos aislados en Bolivia. en Argentina debieron reforzar la vacunación.
ANMAT prohibió la comercialización de los productos “Copito de Nieve” y “Mami Keto” por irregularidades sanitariasSalud15/10/2025
Ordenó retirar del mercado los productos “Copito de Nieve, Heladitos Secos” y varios alimentos de la marca “Mami Keto”, por carecer de registros sanitarios y estar falsamente rotulados.
Más de 100 millones de personas vapean actualmente, incluidos al menos 86 millones de adultos. la OMS advirtió que los cigarrillos electrónicos están generando “una nueva ola de adicción a la nicotina”.
Detectaron que dos marcas de aceite de oliva usaban registros sanitarios falsos; ANMAT ordenó su retiro inmediato del mercado nacional y online.
ANMAT prohibió el uso y comercialización de brackets falsificados de la marca World Class TechnologySalud25/09/2025
La medida se adoptó tras detectarse unidades apócrifas en Chaco sin documentación de procedencia ni garantías sanitarias. Representan un riesgo para la salud.
Prisión preventiva para el alumno que agredió a tres docentes del CENS N°3Tierra del Fuego09/11/2025
La Justicia resolvió el traslado de Gastón Nahuel Vergniaud al Servicio Penitenciario tras la audiencia de flagrancia.
Habrá cortes de agua en Ushuaia por presencia de agua turbia en las plantasTierra del Fuego10/11/2025
Las fuertes lluvias elevaron la turbiedad del agua cruda y obligan a restringir el servicio mientras se realizan maniobras para restablecer la potabilización.
La DPOSS explicó que la interrupción del servicio responde a un aumento histórico de turbidez en los arroyos que abastecen a la ciudad.
El Gobierno de Melella controlará los yacimientos que deja YPF en Tierra del FuegoTierra del Fuego10/11/2025
Terra Ignis, la empresa creada por el Gobernador con fondos del Estado y otros de la AREF, asumirá las operaciones desde enero de 2026. El convenio con YPF aún le queda pasar por actos administrativos y la Legislatura fueguina.
El Gobierno homologó un acuerdo salarial para docentes civiles de Fuerzas Armadas y de SeguridadEconomía11/11/2025
El acuerdo salarial que establece una suma fija de $150.000 mensuales.