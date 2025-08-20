Diputados rechazaron el aumento a los jubilados y dieron su apoyo a Milei

La Cámara de Diputados intentó este miércoles dejar sin efecto el veto de Javier Milei a la ley que otorgaba una mejora en los haberes jubilatorios, pero la oposición no consiguió los votos necesarios y el Gobierno logró imponerse.

El resultado fue de 160 votos a favor de la norma original, 83 en contra y seis abstenciones. Si bien la oposición reunió una mayoría simple, no alcanzó los dos tercios requeridos para insistir con la sanción del Congreso. Las abstenciones terminaron favoreciendo al oficialismo, ya que elevaron el piso de votos necesarios.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR respaldaron la mejora previsional. En tanto, La Libertad Avanza y el PRO actuaron en conjunto y defendieron el veto presidencial, garantizando así una victoria política clave para Milei.

LOS DIPUTADOS QUE RECHAZARON EL AUMENTO A JUBILADOS

AJMECHET, SABRINA - Pro

ALMIRON, LISANDRO - La Libertad Avanza

ANSALONI, PABLO - La Libertad Avanza

ARABIA, DAMIAN - Pro

ARANCIBIA RODRIGUEZ, ALBERTOGUSTAVO - La Libertad Avanza

ARAUJO, MARIA FERNANDA - La Libertad Avanza

ARDOHAIN, MARTIN - Pro

ARJOL, MARTIN - Liga Del Interior

AVICO, BELEN - Pro

BACHEY, KARINA ETHEL - Pro

BALLEJOS, NANCY - Pro

BENEDETTI, ATILIO - Union Civica

BENEDIT, BELTRAN - La Libertad Avanza Entre Ríos

BENEGAS LYNCH, BERTIE - La Libertad Avanza

BESANA, GABRIELA - Pro Buenos Aires

BIANCHETTI, EMMANUEL - Pro

BONACCI, ROCIO - La Libertad Avanza

BONGIOVANNI, ALEJANDRO Pro

BORNORONI, GABRIEL La Libertad Avanza

CAMPERO, MARIANO Liga Del Interior

CAPOZZI, SERGIO EDUARDO Pro

CARRIZO, SOLEDAD Ucr - Union Civica Radical

CERVI, PABLO Liga Del Interior

CHUMPITAZ, GABRIEL FELIPE Futuro Y Libertad

CIPOLINI, GERARDO Ucr - Union Civica Radical

CORREA LLANO, FACUNDO La Libertad Avanza

DE SENSI, MARIA FLORENCIA Pro

DIEZ, ROMINA La Libertad Avanza

EMMA, NICOLAS La Libertad Avanza

ESPERT, JOSE LUIS La Libertad Avanza

FERNANDEZ MOLERO, DAIANA Pro

FERREYRA, ALIDA La Libertad Avanza

FIGUEROA CASAS, GERMANA Pro

FINOCCHIARO, ALEJANDRO Pro

GARCIA, CARLOS La Libertad Avanza

GARRAMUÑO, RICARDO Somos Fueguinos

GARRIDO, JOSE LUIS Por Santa Cruz

GIUDICI, SILVANA Pro

HUESEN, GERARDO La Libertad Avanza

IBAÑEZ, MARIA CECILIA Mid - Movimiento De Integracion Y Desarrollo

IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO Pro

LASPINA, LUCIANO ANDRES Pro

LEMOINE, LILIA La Libertad Avanza

LLANO, MERCEDES La Libertad Avanza

LOPEZ MURPHY, RICARDO HIPOLITO Republicanos Unidos

MACYSZYN, LORENA - La Libertad Avanza

MAQUIEYRA, MARTIN - Pro

MARQUEZ, NADIA - La Libertad Avanza

MARTINEZ, ALVARO - La Libertad Avanza

MAYORAZ, NICOLAS - La Libertad Avanza

MENEM, MARTIN - La Libertad Avanza

MILMAN, GERARDO - Pro

MONTENEGRO, GUILLERMO - La Libertad Avanza

MONTI, FRANCISCO - Liga Del Interior

MORCHIO, FRANCISCO - Encuentro Federal

MORENO OVALLE, JULIO - La Libertad Avanza

NIERI, LISANDRO - Union Civica Radical

NUÑEZ, JOSE - Pro Santa Fe

OMODEO, PAULA - Creo

OROZCO, EMILIA - La Libertad Avanza

PAULI, SANTIAGO - La Libertad Avanza

PELUC, JOSE - La Libertad Avanza

PICAT, LUIS ALBINO - Liga Del Interior

PIPARO, CAROLINA - La Libertad Avanza

PONCE, MARIA CELESTE - La Libertad Avanza

QUINTAR, MANUEL - La Libertad Avanza

QUIROZ, MARILU - Pro

RAZZINI, VERONICA - Futuro Y Libertad

RITONDO, CRISTIAN A.- Pro

RODRIGUEZ MACHADO, LAURA - Pro

SANCHEZ WRBA, JAVIER - Pro

SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA - La Libertad Avanza

SANTILLI, DIEGO - Pro

SANTURIO, SANTIAGO - La Libertad Avanza

SOTOLANO, MARIA -Pro

TORTORIELLO, ANIBAL - Pro

TOURNIER, JOSE FEDERICO - Liga Del Interior

TREFFINGER, CESAR - La Libertad Avanza

VASQUEZ, PATRICIA - Pro

VERASAY, PAMELA FERNANDA - Union Civica Radical

VILLAVERDE, LORENA - La Libertad Avanza

YEZA, MARTIN - Pro

ZAPATA, CARLOS RAUL - La Libertad Avanza