El proyecto impulsado por diputado Julio Cobos busca volver a-04 GMT para aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo de energía.
Diputados rechazaron el aumento a los jubilados y dieron su apoyo a Milei
Con 160 votos opositores y 83 rechazos, la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la norma que mejoraba haberes y bonos.Nacionales20/08/2025
La Cámara de Diputados intentó este miércoles dejar sin efecto el veto de Javier Milei a la ley que otorgaba una mejora en los haberes jubilatorios, pero la oposición no consiguió los votos necesarios y el Gobierno logró imponerse.
El resultado fue de 160 votos a favor de la norma original, 83 en contra y seis abstenciones. Si bien la oposición reunió una mayoría simple, no alcanzó los dos tercios requeridos para insistir con la sanción del Congreso. Las abstenciones terminaron favoreciendo al oficialismo, ya que elevaron el piso de votos necesarios.
Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR respaldaron la mejora previsional. En tanto, La Libertad Avanza y el PRO actuaron en conjunto y defendieron el veto presidencial, garantizando así una victoria política clave para Milei.
LOS DIPUTADOS QUE RECHAZARON EL AUMENTO A JUBILADOS
AJMECHET, SABRINA - Pro
ALMIRON, LISANDRO - La Libertad Avanza
ANSALONI, PABLO - La Libertad Avanza
ARABIA, DAMIAN - Pro
ARANCIBIA RODRIGUEZ, ALBERTOGUSTAVO - La Libertad Avanza
ARAUJO, MARIA FERNANDA - La Libertad Avanza
ARDOHAIN, MARTIN - Pro
ARJOL, MARTIN - Liga Del Interior
AVICO, BELEN - Pro
BACHEY, KARINA ETHEL - Pro
BALLEJOS, NANCY - Pro
BENEDETTI, ATILIO - Union Civica
BENEDIT, BELTRAN - La Libertad Avanza Entre Ríos
BENEGAS LYNCH, BERTIE - La Libertad Avanza
BESANA, GABRIELA - Pro Buenos Aires
BIANCHETTI, EMMANUEL - Pro
BONACCI, ROCIO - La Libertad Avanza
BONGIOVANNI, ALEJANDRO Pro
BORNORONI, GABRIEL La Libertad Avanza
CAMPERO, MARIANO Liga Del Interior
CAPOZZI, SERGIO EDUARDO Pro
CARRIZO, SOLEDAD Ucr - Union Civica Radical
CERVI, PABLO Liga Del Interior
CHUMPITAZ, GABRIEL FELIPE Futuro Y Libertad
CIPOLINI, GERARDO Ucr - Union Civica Radical
CORREA LLANO, FACUNDO La Libertad Avanza
DE SENSI, MARIA FLORENCIA Pro
DIEZ, ROMINA La Libertad Avanza
EMMA, NICOLAS La Libertad Avanza
ESPERT, JOSE LUIS La Libertad Avanza
FERNANDEZ MOLERO, DAIANA Pro
FERREYRA, ALIDA La Libertad Avanza
FIGUEROA CASAS, GERMANA Pro
FINOCCHIARO, ALEJANDRO Pro
GARCIA, CARLOS La Libertad Avanza
GARRAMUÑO, RICARDO Somos Fueguinos
GARRIDO, JOSE LUIS Por Santa Cruz
GIUDICI, SILVANA Pro
HUESEN, GERARDO La Libertad Avanza
IBAÑEZ, MARIA CECILIA Mid - Movimiento De Integracion Y Desarrollo
IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO Pro
LASPINA, LUCIANO ANDRES Pro
LEMOINE, LILIA La Libertad Avanza
LLANO, MERCEDES La Libertad Avanza
LOPEZ MURPHY, RICARDO HIPOLITO Republicanos Unidos
MACYSZYN, LORENA - La Libertad Avanza
MAQUIEYRA, MARTIN - Pro
MARQUEZ, NADIA - La Libertad Avanza
MARTINEZ, ALVARO - La Libertad Avanza
MAYORAZ, NICOLAS - La Libertad Avanza
MENEM, MARTIN - La Libertad Avanza
MILMAN, GERARDO - Pro
MONTENEGRO, GUILLERMO - La Libertad Avanza
MONTI, FRANCISCO - Liga Del Interior
MORCHIO, FRANCISCO - Encuentro Federal
MORENO OVALLE, JULIO - La Libertad Avanza
NIERI, LISANDRO - Union Civica Radical
NUÑEZ, JOSE - Pro Santa Fe
OMODEO, PAULA - Creo
OROZCO, EMILIA - La Libertad Avanza
PAULI, SANTIAGO - La Libertad Avanza
PELUC, JOSE - La Libertad Avanza
PICAT, LUIS ALBINO - Liga Del Interior
PIPARO, CAROLINA - La Libertad Avanza
PONCE, MARIA CELESTE - La Libertad Avanza
QUINTAR, MANUEL - La Libertad Avanza
QUIROZ, MARILU - Pro
RAZZINI, VERONICA - Futuro Y Libertad
RITONDO, CRISTIAN A.- Pro
RODRIGUEZ MACHADO, LAURA - Pro
SANCHEZ WRBA, JAVIER - Pro
SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA - La Libertad Avanza
SANTILLI, DIEGO - Pro
SANTURIO, SANTIAGO - La Libertad Avanza
SOTOLANO, MARIA -Pro
TORTORIELLO, ANIBAL - Pro
TOURNIER, JOSE FEDERICO - Liga Del Interior
TREFFINGER, CESAR - La Libertad Avanza
VASQUEZ, PATRICIA - Pro
VERASAY, PAMELA FERNANDA - Union Civica Radical
VILLAVERDE, LORENA - La Libertad Avanza
YEZA, MARTIN - Pro
ZAPATA, CARLOS RAUL - La Libertad Avanza
El INCAA creó un programa para difundir películas argentinas en festivales internacionalesNacionales20/08/2025
El Gobierno dará apoyo económico a las producciones de cine argentino en festivales internacionales y cada película podrá recibir hasta dos ayudas en total.
El gremio Atepsa anunció un cronograma de paros parciales tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, en medio de la falta de acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea.
El nuevo sistema centralizará las quejas de usuarios de todo el país y busca agilizar la resolución de conflictos.
Un breve repaso de noticias de la agenda de noticias que marca el país en materia política, deportiva y económica.
Desde Larry de Clay hasta el "Turco" García, las celebridades se postulan por un puesto en el Congreso.
Zelenski y Milei destacaron el alto nivel de las relaciones entre Ucrania y ArgentinaNacionales14/08/2025
Ambos mandatarios dialogaron sobre cooperación bilateral, la situación diplomática y experiencias económicas.
El Gobierno nacional crea la Oficina de Bienes Recuperados para administrar activos incautados por la JusticiaNacionales14/08/2025
El nuevo organismo dependerá del Ministerio de Justicia y reemplazará al Registro Nacional de Bienes Secuestrados y Decomisados.
El gremio que conduce "Moncho" Calderón bloqueó el ingreso al local, hostigó a camareras y ahuyentó a turistas en plena temporada invernal.
Schiavini sobre salmoneras: “Hablar de miles de millones de dólares para Tierra del Fuego es un engaño”Tierra del Fuego19/08/2025
El investigador del #CADIC-#CONICET advirtió que la salmonicultura en aguas fueguinas es económicamente inviable, ambientalmente riesgosa y utilizada como herramienta de manipulación política y comunicacional.
El gremio Atepsa anunció un cronograma de paros parciales tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, en medio de la falta de acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea.
EE.UU. despliega tropas en el Caribe y advierte que usará "todo su poder" contra el narcotráficoMundo20/08/2025
La portavoz de la Casa Blanca defendió el envío de buques y soldados a aguas cercanas a Venezuela, mientras México reiteró su rechazo a cualquier intervención extranjera.
El proyecto impulsado por diputado Julio Cobos busca volver a-04 GMT para aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo de energía.