Diputados rechazaron el aumento a los jubilados y dieron su apoyo a Milei

Con 160 votos opositores y 83 rechazos, la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la norma que mejoraba haberes y bonos.

Nacionales20/08/2025
La Cámara de Diputados intentó este miércoles dejar sin efecto el veto de Javier Milei a la ley que otorgaba una mejora en los haberes jubilatorios, pero la oposición no consiguió los votos necesarios y el Gobierno logró imponerse.

El resultado fue de 160 votos a favor de la norma original, 83 en contra y seis abstenciones. Si bien la oposición reunió una mayoría simple, no alcanzó los dos tercios requeridos para insistir con la sanción del Congreso. Las abstenciones terminaron favoreciendo al oficialismo, ya que elevaron el piso de votos necesarios.

Los bloques de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y un sector de la UCR respaldaron la mejora previsional. En tanto, La Libertad Avanza y el PRO actuaron en conjunto y defendieron el veto presidencial, garantizando así una victoria política clave para Milei.

LOS DIPUTADOS QUE RECHAZARON EL AUMENTO A JUBILADOS

AJMECHET, SABRINA - Pro
ALMIRON, LISANDRO - La Libertad Avanza
ANSALONI, PABLO - La Libertad Avanza 
ARABIA, DAMIAN - Pro 
ARANCIBIA RODRIGUEZ, ALBERTOGUSTAVO - La Libertad Avanza 
ARAUJO, MARIA FERNANDA - La Libertad Avanza 
ARDOHAIN, MARTIN - Pro 
ARJOL, MARTIN - Liga Del Interior 
AVICO, BELEN - Pro
BACHEY, KARINA ETHEL - Pro
BALLEJOS, NANCY - Pro 
BENEDETTI, ATILIO - Union Civica 
BENEDIT, BELTRAN - La Libertad Avanza Entre Ríos 
BENEGAS LYNCH, BERTIE - La Libertad Avanza 
BESANA, GABRIELA - Pro Buenos Aires
BIANCHETTI, EMMANUEL - Pro 
BONACCI, ROCIO -  La Libertad Avanza 
BONGIOVANNI, ALEJANDRO Pro 
BORNORONI, GABRIEL La Libertad Avanza 
CAMPERO, MARIANO Liga Del Interior
CAPOZZI, SERGIO EDUARDO Pro 
CARRIZO, SOLEDAD Ucr - Union Civica Radical 
CERVI, PABLO Liga Del Interior
CHUMPITAZ, GABRIEL FELIPE Futuro Y Libertad 
CIPOLINI, GERARDO Ucr - Union Civica Radical 
CORREA LLANO, FACUNDO La Libertad Avanza 
DE SENSI, MARIA FLORENCIA Pro
DIEZ, ROMINA La Libertad Avanza
EMMA, NICOLAS La Libertad Avanza 
ESPERT, JOSE LUIS La Libertad Avanza 
FERNANDEZ MOLERO, DAIANA Pro 
FERREYRA, ALIDA La Libertad Avanza 
FIGUEROA CASAS, GERMANA Pro 
FINOCCHIARO, ALEJANDRO Pro
GARCIA, CARLOS La Libertad Avanza 
GARRAMUÑO, RICARDO Somos Fueguinos 
GARRIDO, JOSE LUIS Por Santa Cruz 
GIUDICI, SILVANA Pro 
HUESEN, GERARDO La Libertad Avanza 
IBAÑEZ, MARIA CECILIA Mid - Movimiento De Integracion Y Desarrollo 
IGLESIAS, FERNANDO ADOLFO Pro
LASPINA, LUCIANO ANDRES Pro 
LEMOINE, LILIA La Libertad Avanza 
LLANO, MERCEDES La Libertad Avanza 
LOPEZ MURPHY, RICARDO HIPOLITO Republicanos Unidos 
MACYSZYN, LORENA - La Libertad Avanza
MAQUIEYRA, MARTIN - Pro 
MARQUEZ, NADIA - La Libertad Avanza 
MARTINEZ, ALVARO - La Libertad Avanza
MAYORAZ, NICOLAS - La Libertad Avanza 
MENEM, MARTIN - La Libertad Avanza 
MILMAN, GERARDO - Pro 
MONTENEGRO, GUILLERMO - La Libertad Avanza 
MONTI, FRANCISCO - Liga Del Interior 
MORCHIO, FRANCISCO - Encuentro Federal 
MORENO OVALLE, JULIO - La Libertad Avanza 
NIERI, LISANDRO - Union Civica Radical
NUÑEZ, JOSE - Pro Santa Fe 
OMODEO, PAULA - Creo 
OROZCO, EMILIA - La Libertad Avanza
PAULI, SANTIAGO - La Libertad Avanza 
PELUC, JOSE - La Libertad Avanza 
PICAT, LUIS ALBINO - Liga Del Interior
PIPARO, CAROLINA - La Libertad Avanza 
PONCE, MARIA CELESTE - La Libertad Avanza
QUINTAR, MANUEL - La Libertad Avanza 
QUIROZ, MARILU - Pro 
RAZZINI, VERONICA  - Futuro Y Libertad 
RITONDO, CRISTIAN A.- Pro
RODRIGUEZ MACHADO, LAURA - Pro
SANCHEZ WRBA, JAVIER - Pro 
SANTILLAN JUAREZ BRAHIM, JULIANA - La Libertad Avanza 
SANTILLI, DIEGO - Pro 
SANTURIO, SANTIAGO - La Libertad Avanza 
SOTOLANO, MARIA -Pro 
TORTORIELLO, ANIBAL - Pro 
TOURNIER, JOSE FEDERICO - Liga Del Interior 
TREFFINGER, CESAR - La Libertad Avanza 
VASQUEZ, PATRICIA - Pro 
VERASAY, PAMELA FERNANDA - Union Civica Radical 
VILLAVERDE, LORENA - La Libertad Avanza 
YEZA, MARTIN - Pro 
ZAPATA, CARLOS RAUL  - La Libertad Avanza

