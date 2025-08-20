Los votos de Garramuño y Pauli sirvieron para apoyar a Milei y negarle el aumento a los jubilados

La sesión en la Cámara de Diputados que blindó el veto de Javier Milei a la ley previsional expuso una vez más la grieta entre quienes defendieron el ajuste y quienes reclamaban una mejora para los jubilados. Entre los votos que sostuvieron al Gobierno se encuentran los dos representantes fueguinos: Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Santiago Pauli (La Libertad Avanza).

Ambos legisladores se pronunciaron en la misma dirección, acompañando la decisión del Poder Ejecutivo de impedir un aumento del 7,2% en las jubilaciones y la ampliación del bono a 110 mil pesos para quienes cobran la mínima. La postura generó críticas, ya que se alinearon con la estrategia oficialista en una votación clave que terminó afectando a uno de los sectores más vulnerables del país.

El resultado final fue de 160 votos a favor de insistir con la ley, 83 en contra y 6 abstenciones. Se requerían 166 afirmativos para revertir el veto y garantizar el incremento a los jubilados, pero la diferencia mínima selló una victoria parlamentaria para Milei.

En el listado de quienes respaldaron al Gobierno se encuentran diputados del PRO, La Libertad Avanza y aliados provinciales, a los que se sumaron Garramuño y Pauli, consolidando así el bloque que cerró filas en defensa del veto presidencial.

Las abstenciones provinieron de María Eugenia Vidal (PRO) y cinco legisladores de Innovación Federal, mientras que varias ausencias también jugaron a favor del oficialismo.

LOS OTROS DIPUTADOS QUE APOYARON EL VETO EN CONTRA DE LOS JUBILADOS

Ajmechet, Sabrina (Pro)

Almirón, Lisandro (La Libertad Avanza)

Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza)

Arabia, Damián (Pro)

Arancibia Rodríguez, Alberto Gustavo (La Libertad Avanza)

Araujo, María Fernanda (La Libertad Avanza)

Ardohain, Martín (Pro)

Arjol, Martín (Liga del Interior Eli)

Avico, Belén (Pro)

Bachey, Karina Ethel (Pro)

Ballejos, Nancy (Pro)

Benedetti, Atilio (UCR - Unión Cívica Radical)

Benedit, Beltrán (La Libertad Avanza)

Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza)

Besana, Gabriela (Pro)

Bianchetti, Emmanuel (Pro)

Bonacci, Rocío (La Libertad Avanza)

Bongiovanni, Alejandro (Pro)

Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza)

Campero, Mariano (Liga del Interior Eli)

Capozzi, Sergio Eduardo (Pro)

Carrizo, Soledad (UCR - Unión Cívica Radical)

Cervi, Pablo (Liga del Interior Eli)

Chumpitaz, Gabriel Felipe (Futuro y Libertad)

Cipolini, Gerardo (UCR - Unión Cívica Radical)

Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza)

De Sensi, María Florencia (Pro)

Diez, Romina (La Libertad Avanza)

Emma, Nicolás (La Libertad Avanza)

Espert, José Luis (La Libertad Avanza)

Fernández Molero, Daiana (Pro)

Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza)

Figueroa Casas, Germana (Pro)

Finocchiaro, Alejandro (Pro)

García, Carlos (La Libertad Avanza)

Garramuño, Ricardo (Somos Fueguinos)

Garrido, José Luis (Por Santa Cruz)

Giudici, Silvana (Pro)

Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza)

Ibañez, María Cecilia (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo)

Iglesias, Fernando Adolfo (Pro)

Laspina, Luciano Andrés (Pro)

Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza)

Llano, Mercedes (La Libertad Avanza)

López Murphy, Ricardo Hipólito (Republicanos Unidos)

Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza)

Maquieyra, Martín (Pro)

Márquez, Nadia (La Libertad Avanza)

Martínez, Álvaro (La Libertad Avanza)

Mayoraz, Nicolás (La Libertad Avanza)

Menem, Martín (La Libertad Avanza)

Milman, Gerardo (Pro)

Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza)

Monti, Francisco (Liga del Interior Eli)

Morchio, Francisco (Encuentro Federal)

Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza)

Nieri, Lisandro (UCR - Unión Cívica Radical)

Núñez, José (Pro)

Omodeo, Paula (Creo)

Orozco, Emilia (La Libertad Avanza)

Pauli, Santiago (La Libertad Avanza)

Peluc, José (La Libertad Avanza)

Picat, Luis Albino (Liga del Interior Eli)

Píparo, Carolina (La Libertad Avanza)

Ponce, María Celeste (La Libertad Avanza)

Quintar, Manuel (La Libertad Avanza)

Quiróz, Marilú (Pro)

Razzini, Verónica (Futuro y Libertad)

Ritondo, Cristian A. (Pro)

Rodríguez Machado, Laura (Pro)

Sánchez Wrba, Javier (Pro)

Santillán Juárez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza)

Santilli, Diego (Pro)

Santurio, Santiago (La Libertad Avanza)

Sotolano, María (Pro)

Tortoriello, Aníbal (Pro)

Tournier, José Federico (Liga del Interior Eli)

Treffinger, César (La Libertad Avanza)

Vásquez, Patricia (Pro)

Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Unión Cívica Radical)

Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza)

Yeza, Martín (Pro)

Zapata, Carlos Raúl (La Libertad Avanza)

ABSTENCIONES

Antola, Marcela (Democracia Para Siempre)

Arrúa, Alberto (Innovación Federal)

Fernández, Carlos Alberto (Innovación Federal)

Ruiz, Yamila (Innovación Federal)

Vancsik, Daniel (Innovación Federal)

Vidal, María Eugenia (Pro)