Los votos de Garramuño y Pauli sirvieron para apoyar a Milei y negarle el aumento a los jubilados
El diputado de Somos Fueguinos y de la Libertad Avanza Tierra del Fuego votaron en favor de blindar el veto presidencial, sumándose al bloque oficialista y al PRO en una decisión que dejó sin mejoras a los haberes mínimos.Buenos Aires20/08/2025
La sesión en la Cámara de Diputados que blindó el veto de Javier Milei a la ley previsional expuso una vez más la grieta entre quienes defendieron el ajuste y quienes reclamaban una mejora para los jubilados. Entre los votos que sostuvieron al Gobierno se encuentran los dos representantes fueguinos: Ricardo Garramuño (Somos Fueguinos) y Santiago Pauli (La Libertad Avanza).
Ambos legisladores se pronunciaron en la misma dirección, acompañando la decisión del Poder Ejecutivo de impedir un aumento del 7,2% en las jubilaciones y la ampliación del bono a 110 mil pesos para quienes cobran la mínima. La postura generó críticas, ya que se alinearon con la estrategia oficialista en una votación clave que terminó afectando a uno de los sectores más vulnerables del país.
El resultado final fue de 160 votos a favor de insistir con la ley, 83 en contra y 6 abstenciones. Se requerían 166 afirmativos para revertir el veto y garantizar el incremento a los jubilados, pero la diferencia mínima selló una victoria parlamentaria para Milei.
En el listado de quienes respaldaron al Gobierno se encuentran diputados del PRO, La Libertad Avanza y aliados provinciales, a los que se sumaron Garramuño y Pauli, consolidando así el bloque que cerró filas en defensa del veto presidencial.
Las abstenciones provinieron de María Eugenia Vidal (PRO) y cinco legisladores de Innovación Federal, mientras que varias ausencias también jugaron a favor del oficialismo.
LOS OTROS DIPUTADOS QUE APOYARON EL VETO EN CONTRA DE LOS JUBILADOS
Ajmechet, Sabrina (Pro)
Almirón, Lisandro (La Libertad Avanza)
Ansaloni, Pablo (La Libertad Avanza)
Arabia, Damián (Pro)
Arancibia Rodríguez, Alberto Gustavo (La Libertad Avanza)
Araujo, María Fernanda (La Libertad Avanza)
Ardohain, Martín (Pro)
Arjol, Martín (Liga del Interior Eli)
Avico, Belén (Pro)
Bachey, Karina Ethel (Pro)
Ballejos, Nancy (Pro)
Benedetti, Atilio (UCR - Unión Cívica Radical)
Benedit, Beltrán (La Libertad Avanza)
Benegas Lynch, Bertie (La Libertad Avanza)
Besana, Gabriela (Pro)
Bianchetti, Emmanuel (Pro)
Bonacci, Rocío (La Libertad Avanza)
Bongiovanni, Alejandro (Pro)
Bornoroni, Gabriel (La Libertad Avanza)
Campero, Mariano (Liga del Interior Eli)
Capozzi, Sergio Eduardo (Pro)
Carrizo, Soledad (UCR - Unión Cívica Radical)
Cervi, Pablo (Liga del Interior Eli)
Chumpitaz, Gabriel Felipe (Futuro y Libertad)
Cipolini, Gerardo (UCR - Unión Cívica Radical)
Correa Llano, Facundo (La Libertad Avanza)
De Sensi, María Florencia (Pro)
Diez, Romina (La Libertad Avanza)
Emma, Nicolás (La Libertad Avanza)
Espert, José Luis (La Libertad Avanza)
Fernández Molero, Daiana (Pro)
Ferreyra, Alida (La Libertad Avanza)
Figueroa Casas, Germana (Pro)
Finocchiaro, Alejandro (Pro)
García, Carlos (La Libertad Avanza)
Garramuño, Ricardo (Somos Fueguinos)
Garrido, José Luis (Por Santa Cruz)
Giudici, Silvana (Pro)
Huesen, Gerardo (La Libertad Avanza)
Ibañez, María Cecilia (MID - Movimiento de Integración y Desarrollo)
Iglesias, Fernando Adolfo (Pro)
Laspina, Luciano Andrés (Pro)
Lemoine, Lilia (La Libertad Avanza)
Llano, Mercedes (La Libertad Avanza)
López Murphy, Ricardo Hipólito (Republicanos Unidos)
Macyszyn, Lorena (La Libertad Avanza)
Maquieyra, Martín (Pro)
Márquez, Nadia (La Libertad Avanza)
Martínez, Álvaro (La Libertad Avanza)
Mayoraz, Nicolás (La Libertad Avanza)
Menem, Martín (La Libertad Avanza)
Milman, Gerardo (Pro)
Montenegro, Guillermo (La Libertad Avanza)
Monti, Francisco (Liga del Interior Eli)
Morchio, Francisco (Encuentro Federal)
Moreno Ovalle, Julio (La Libertad Avanza)
Nieri, Lisandro (UCR - Unión Cívica Radical)
Núñez, José (Pro)
Omodeo, Paula (Creo)
Orozco, Emilia (La Libertad Avanza)
Pauli, Santiago (La Libertad Avanza)
Peluc, José (La Libertad Avanza)
Picat, Luis Albino (Liga del Interior Eli)
Píparo, Carolina (La Libertad Avanza)
Ponce, María Celeste (La Libertad Avanza)
Quintar, Manuel (La Libertad Avanza)
Quiróz, Marilú (Pro)
Razzini, Verónica (Futuro y Libertad)
Ritondo, Cristian A. (Pro)
Rodríguez Machado, Laura (Pro)
Sánchez Wrba, Javier (Pro)
Santillán Juárez Brahim, Juliana (La Libertad Avanza)
Santilli, Diego (Pro)
Santurio, Santiago (La Libertad Avanza)
Sotolano, María (Pro)
Tortoriello, Aníbal (Pro)
Tournier, José Federico (Liga del Interior Eli)
Treffinger, César (La Libertad Avanza)
Vásquez, Patricia (Pro)
Verasay, Pamela Fernanda (UCR - Unión Cívica Radical)
Villaverde, Lorena (La Libertad Avanza)
Yeza, Martín (Pro)
Zapata, Carlos Raúl (La Libertad Avanza)
ABSTENCIONES
Antola, Marcela (Democracia Para Siempre)
Arrúa, Alberto (Innovación Federal)
Fernández, Carlos Alberto (Innovación Federal)
Ruiz, Yamila (Innovación Federal)
Vancsik, Daniel (Innovación Federal)
Vidal, María Eugenia (Pro)
A lo igual que en oteas provincias patagónicas, la empresa de participación estatal abandonará sus operaciones.
Cristina López trató de “mentiroso” a Francos y el jefe de Gabinete se retiró del SenadoBuenos Aires26/06/2025
La senador del PJ protagonizó un fuerte cruce al calificar al funcionario de “mentiroso”, lo que provocó la inesperada salida del ministro del recinto.
Gobernadores impulsan una nueva ley de coparticipación para una distribución más justa de los recursos coparticipablesBuenos Aires24/06/2025
Los mandatarios provinciales, incluido Melella, acordaron avanzar con un proyecto de ley que garantice equidad en la distribución de fondos sin desatender el equilibrio fiscal nacional.
El intendente de Ushuaia y presidente del PJ fueguino participó de la concentración a favor de la expresidenta dijo que "a partir del fallo el peronismo alcanzó una unidad muy importante”.
Durante la campaña se movilizaron centenares de personas, entre científicos, personal militar y técnicos, y se entregaron más de 3.900 m³ de carga y 1.950 m³ de combustible a las bases argentinas.
Lanzaron en Buenos Aires la “Temporada de Invierno Tierra del Fuego 2025, Fin del Mundo"Buenos Aires25/04/2025
Del encuentro participaron representantes públicos y privados donde hablaron sobre los desafíos que tendrá la próxima temporada de invierno.
Se descargaron un total de 114 pallets con vestimenta, calzado, ropa de cama, alimentos no perecederos, 20 mil litros de agua mineral, artículos de limpieza, así como más de 30 colchones y muebles.
El gremio que conduce "Moncho" Calderón bloqueó el ingreso al local, hostigó a camareras y ahuyentó a turistas en plena temporada invernal.
Schiavini sobre salmoneras: “Hablar de miles de millones de dólares para Tierra del Fuego es un engaño”Tierra del Fuego19/08/2025
El investigador del #CADIC-#CONICET advirtió que la salmonicultura en aguas fueguinas es económicamente inviable, ambientalmente riesgosa y utilizada como herramienta de manipulación política y comunicacional.
El gremio Atepsa anunció un cronograma de paros parciales tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, en medio de la falta de acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea.
EE.UU. despliega tropas en el Caribe y advierte que usará "todo su poder" contra el narcotráficoMundo20/08/2025
La portavoz de la Casa Blanca defendió el envío de buques y soldados a aguas cercanas a Venezuela, mientras México reiteró su rechazo a cualquier intervención extranjera.
El proyecto impulsado por diputado Julio Cobos busca volver a-04 GMT para aprovechar mejor la luz solar y reducir el consumo de energía.