La delegación fueguina se despidió de Mar del Plata con una plateada y una de bronce en la última jornada, destacando el desempeño de los equipos masculino y femenino de futsal. Deportistas regresan a la Provincia.
En CABA: La Casa de Tierra del Fuego emitirá certificados de no emisión del voto este domingo
Si bien la justificación puede efectuarse en cualquier comisaría, esta alternativa busca evitar largas demoras en dependencias policiales. El trámite podrá realizarse entre las 10 y las 18 horas.Buenos Aires25/10/2025
En el marco de las Elecciones Legislativas 2025, este domingo 26 de octubre los residentes de Tierra del Fuego que se encuentren en la Ciudad de Buenos Aires podrán justificar la no emisión del voto en la Casa de Tierra del Fuego.
El trámite podrá realizarse entre las 10 y las 18 horas, y estará a cargo de personal de la Delegación de Policía Provincial junto a la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno fueguino en Buenos Aires.
Si bien la justificación puede efectuarse en cualquier comisaría, esta alternativa busca evitar largas demoras en dependencias policiales y ofrecer un espacio exclusivo para los fueguinos que se encuentren fuera de la provincia.
Las personas que concurran deberán presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y verificar que en el padrón electoral figure su lugar de votación en Tierra del Fuego.
La Casa de Tierra del Fuego está ubicada en Sarmiento 731, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se dispondrán puestos en el hall de entrada para hacer más ágil el proceso de justificación.
Con Mar del Plata de escenario, Tierra del Fuego cerró su participación en deportes individuales en los Juegos EvitaBuenos Aires03/10/2025
La delegación fueguina tuvo una jornada histórica en los Juegos Nacionales Evita 2025 con oros, platas y bronces en taekwondo, levantamiento olímpico, atletismo, lucha, freestyle y BMX. Este sábado juega el futsal masculino contra CABA.
Antuan Paladea se despide de los Juegos Evita con una medalla de oro para Tierra del FuegoBuenos Aires03/10/2025
El gimnasta fueguino coronó su último año en la categoría con una destacada actuación en Mar del Plata, aportando la segunda presea dorada para la provincia.
La provincia presentó su oferta turística con una amplia agenda de promoción y rondas de negocios. La Provincia es un atractivo para el turismo, pero los altos costos de visitarla es un desafío.
López rechazó el veto de Milei a la discapacidad y afirmó que los libertarios "son una banda de chorros"Buenos Aires04/09/2025
La senadora fueguina cuestionó con dureza al presidente Javier Milei por el veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad y denunció la corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad. “En la calle cantan Karina es alta coimera", apuntó.
Mia, la niña de Ushuaia, fue operada en Buenos Aires y permanece en Terapia IntensivaBuenos Aires22/08/2025
La niña de 11 años fuera sometida a una cirugía de alta complejidad por una escoliosis idiopática, y su madre pide la ayuda de la comunidad, ya que su sueldo y la OSEF no llegan a cubrir los gastos.
Mamá de Ushuaia pide ayuda solidaria para acompañar a su hija operada de escoliosis en Buenos AiresBuenos Aires21/08/2025
La vecina de Ushuaia acompaña a su hija de 11 años en Buenos Aires, tras una compleja cirugía por escoliosis, y solicita ayuda solidaria para afrontar los altos costos de alojamiento y recuperación.
Los votos de Garramuño y Pauli sirvieron para apoyar a Milei y negarle el aumento a los jubiladosBuenos Aires20/08/2025
El diputado de Somos Fueguinos y de la Libertad Avanza Tierra del Fuego votaron en favor de blindar el veto presidencial, sumándose al bloque oficialista y al PRO en una decisión que dejó sin mejoras a los haberes mínimos.
Está ubicada en Sarmiento 650, en pleno corazón porteño. Ofrecerá talleres de orientación vocacional y laboral, atención psicológica, espacios de salud mental, actividades recreativas y una sala de estudio con conectividad.
A lo igual que en oteas provincias patagónicas, la empresa de participación estatal abandonará sus operaciones.
Desde la 8 de la mañana y hasta el domingo por la noche rige la veda electoral que prohíbe avisos publicitarios, publicidad, presentación de planes, encuestas, y cartelería política.
Con algunas demoras, los aviones de Aerolíneas Argentinas en Aeroparque comienzan a despegarNacionales24/10/2025
Luego de la medida de APLA, los aviones despegan desde el aeropuerto metropolitano, al tiempo que otros continuarán con demoras en las salidas.
El siniestro ocurrió en la intersección de Belgrano y Obligado donde desconocidos prendieron fuego un nicho de gas. Las personas fueron evacuadas y no hubo heridos.
Elecciones 2025: El Registro Civil abrirá este domingo en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande para el retiro de DNITierra del Fuego24/10/2025
Será el 26 de octubre de 8 a 17 horas en las tres ciudades. La jornada será solo para retirar documentos ya tramitados, no para iniciar nuevos.
El país se prepara para votar: qué se elige este domingo y cómo será la boleta única en Tierra del FuegoTierra del Fuego25/10/2025
Este domingo los argentinos renovarán 127 bancas en la Cámara de Diputados y 24 en el Senado de la Nación. En Tierra del Fuego