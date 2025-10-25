En CABA: La Casa de Tierra del Fuego emitirá certificados de no emisión del voto este domingo

En el marco de las Elecciones Legislativas 2025, este domingo 26 de octubre los residentes de Tierra del Fuego que se encuentren en la Ciudad de Buenos Aires podrán justificar la no emisión del voto en la Casa de Tierra del Fuego.

El trámite podrá realizarse entre las 10 y las 18 horas, y estará a cargo de personal de la Delegación de Policía Provincial junto a la Secretaría de Representación Oficial del Gobierno fueguino en Buenos Aires.

Si bien la justificación puede efectuarse en cualquier comisaría, esta alternativa busca evitar largas demoras en dependencias policiales y ofrecer un espacio exclusivo para los fueguinos que se encuentren fuera de la provincia.

Las personas que concurran deberán presentarse con su Documento Nacional de Identidad (DNI) y verificar que en el padrón electoral figure su lugar de votación en Tierra del Fuego.

La Casa de Tierra del Fuego está ubicada en Sarmiento 731, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se dispondrán puestos en el hall de entrada para hacer más ágil el proceso de justificación.