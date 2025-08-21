Ernesto Barajas, cantante de Enigma Norteño, fue atacado dentro de un estacionamiento, en lo que se presume en un ataque narco de los carteles mexicanos.
EE.UU: Fallece el juez Frank Caprio, símbolo de humanidad y justicia compasiva
El emblemático juez conocido por su cercanía, calidez y profunda empatía en el tribunal, falleció a los 88 años tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas.Mundo21/08/2025
El mundo de la justicia y millones de corazones alrededor del planeta están de luto. Frank Caprio, el emblemático juez conocido por su cercanía, calidez y profunda empatía en el tribunal, falleció a los 88 años tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas.
Caprio alcanzó fama internacional gracias a su programa Caught in Providence, donde se volvió viral por su estilo único al impartir justicia. Lejos de una corte fría y formal, sus audiencias mostraban humanidad, comprensión y hasta momentos de humor. Para él, cada caso era una historia, y cada persona merecía ser escuchada.
“Bajo la toga llevo un corazón, no una insignia”, solía decir, dejando claro que su forma de juzgar iba más allá del simple cumplimiento de la ley: era un acto de compasión. Su actitud frente a quienes no podían pagar una multa o enfrentaban situaciones difíciles inspiró a millones y se convirtió en un símbolo global de que la justicia también puede ser justa.
EE.UU. despliega tropas en el Caribe y advierte que usará "todo su poder" contra el narcotráficoMundo20/08/2025
La portavoz de la Casa Blanca defendió el envío de buques y soldados a aguas cercanas a Venezuela, mientras México reiteró su rechazo a cualquier intervención extranjera.
Luego de cuatro años de guerra, por primera vez Zelenski y Putin mantendrán una llamada directa, en búsqueda de la paz.
El mandatario estadounidense reunió a líderes europeos y abrió la puerta a un encuentro directo entre Volodímir Zelenski y Vladimir Putin.
El presidente de Estados Unidos y su par ucraniano expresaron su expectativa de que la cumbre en la Casa Blanca con líderes europeos abra la puerta a un diálogo con Vladimir Putin.
Bolivia se encamina a una histórica segunda vuelta presidencial entre el centro y la derechaMundo18/08/2025
Rodrigo Paz lidera sorpresivamente las elecciones, dejando atrás a los conservadores tradicionales y marcando un posible cambio en la política boliviana.
Israel prepara el traslado de gazaties y crecen las protestas de israelíes contra el gobierno
Netanyahu quiere seguir con una ofensiva a gran escala en Gaza y planea trasladar personas hacia el sur de Palestina. Familiares de rehenes de Hamás protestan por falta de soluciones.
Zelenski mantuvo una extensa charla con Trump y pidió mayor presión internacional sobre RusiaMundo17/08/2025
El presidente ucraniano confirmó avances en el frente y valoró la propuesta de una cumbre trilateral con EE.UU y Rusia para un acuerdo de paz en la guerra que se cobra miles de vidas.
El gremio Atepsa anunció un cronograma de paros parciales tras el vencimiento de la conciliación obligatoria, en medio de la falta de acuerdo con la Empresa Argentina de Navegación Aérea.
Con 160 votos opositores y 83 rechazos, la Cámara de Diputados no alcanzó los dos tercios necesarios para insistir con la norma que mejoraba haberes y bonos.
Los votos de Garramuño y Pauli sirvieron para apoyar a Milei y negarle el aumento a los jubiladosBuenos Aires20/08/2025
El diputado de Somos Fueguinos y de la Libertad Avanza Tierra del Fuego votaron en favor de blindar el veto presidencial, sumándose al bloque oficialista y al PRO en una decisión que dejó sin mejoras a los haberes mínimos.
Cinco personas, entre ellas tres niños, permanecen internados en Ushuaia por monóxido de carbonoPoliciales21/08/2025
Los afectados, dos adultos y tres menores, debieron ser hospitalizados tras detectarse altos niveles de monóxido de carbono en su vivienda de la calle Desdémona.
Mamá de Ushuaia pide ayuda solidaria para acompañar a su hija operada de escoliosis en Buenos AiresBuenos Aires21/08/2025
La vecina de Ushuaia acompaña a su hija de 11 años en Buenos Aires, tras una compleja cirugía por escoliosis, y solicita ayuda solidaria para afrontar los altos costos de alojamiento y recuperación.