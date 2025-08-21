EE.UU: Fallece el juez Frank Caprio, símbolo de humanidad y justicia compasiva

El mundo de la justicia y millones de corazones alrededor del planeta están de luto. Frank Caprio, el emblemático juez conocido por su cercanía, calidez y profunda empatía en el tribunal, falleció a los 88 años tras una dura batalla contra el cáncer de páncreas.

Caprio alcanzó fama internacional gracias a su programa Caught in Providence, donde se volvió viral por su estilo único al impartir justicia. Lejos de una corte fría y formal, sus audiencias mostraban humanidad, comprensión y hasta momentos de humor. Para él, cada caso era una historia, y cada persona merecía ser escuchada.

“Bajo la toga llevo un corazón, no una insignia”, solía decir, dejando claro que su forma de juzgar iba más allá del simple cumplimiento de la ley: era un acto de compasión. Su actitud frente a quienes no podían pagar una multa o enfrentaban situaciones difíciles inspiró a millones y se convirtió en un símbolo global de que la justicia también puede ser justa.