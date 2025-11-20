Edificios destruidos, incendios y decenas de víctimas tras el bombardeo masivo. Ternópil, Járkov y Leópolis entre las regiones más golpeadas por el ataque ruso.
VIDEO | Ucrania: continúan las labores de rescate en Ternópil tras el bombardeo ruso
Las víctimas mortales ascienden a 26, al tiempo que los equipos de rescate buscan a 20 personas entre las ruinas.Mundo20/11/2025
Las operaciones de búsqueda y rescate en Ternópil continúan por segundo día consecutivo, informó el Centro Estatal de Servicios de Emergencia de Ucrania, tras el ataque ruso que dejó un amplio sector residencial reducido a escombros. Los equipos trabajan de manera incesante para localizar sobrevivientes y asistir a los heridos.
De acuerdo con el reporte oficial, los rescatistas han logrado desmontar 880 metros cuadrados de estructuras colapsadas y retirar 370 toneladas de escombros, en un operativo que se mantiene activo las 24 horas.
En el lugar trabajan actualmente 68 rescatistas y 16 unidades de maquinaria especializada, aunque el dispositivo total desplegado asciende a 194 rescatistas y 53 unidades de equipo para colaborar en la remoción de escombros y tareas de asistencia.
El balance provisional de víctimas es grave: 26 civiles fallecidos, entre ellos 3 niños, y 93 heridos, incluyendo 18 menores. Hasta ahora se han logrado rescatar con vida a 46 personas, entre ellas 7 niños, mientras que alrededor de 20 personas continúan desaparecidas.
Las autoridades ucranianas advirtieron que las tareas pueden extenderse debido al nivel de destrucción, y remarcaron que cada minuto es clave para localizar posibles sobrevivientes bajo los restos de los edificios impactados.
