VIDEO | Manifestantes irrumpen en la sede de la cumbre COP30

Decenas de manifestantes indígenas irrumpieron el martes en el recinto de la cumbre climática COP30 en Brasil y se enfrentaron con los guardias de seguridad en la entrada para exigir acción climática y protección de los bosques.

Gritando airadamente, los manifestantes exigieron acceso al recinto de la ONU donde miles de delegados de países de todo el mundo asisten a la cumbre climática de la ONU de este año en la ciudad amazónica de Belém, Brasil.

Algunos ondeaban banderas con lemas que reivindicaban los derechos sobre la tierra o portaban carteles que decían: "Nuestra tierra no está en venta".

"No podemos comer dinero", dijo Nato, un líder indígena de la comunidad Tupinamba, que usa un solo nombre. "Queremos nuestras tierras libres de agronegocios, exploración petrolera, mineros ilegales y taladores ilegales".

Los guardias de seguridad hicieron retroceder a los manifestantes y utilizaron mesas para bloquear la entrada. Un testigo de Reuters vio cómo se llevaban rápidamente a un guardia de seguridad en silla de ruedas, sujetándose el estómago. Otro guardia resultó herido en un ojo.