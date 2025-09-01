El candidato oficialista Juan Pablo Valdés se impuso este domingo con el 52,61% de los votos. El peronismo quedó segundo y La Libertad Avanza en cuarto lugar, muy lejos de disputar la gobernación.
El feriado nacional del 12 de octubre se traslada al viernes 10
El Gobierno nacional estableció que el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", se traslade al viernes 10 de octubre.Nacionales01/09/2025
La Resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso que el feriado nacional correspondiente al 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se traslade al viernes 10 de octubre de 2025.
La decisión apunta a favorecer la actividad turística y comercial en todo el país, generando un fin de semana largo que podría dinamizar la economía en diferentes regiones.
Milei destacó que su hermana Karina viajó en clase turista en medio del escándalo por presuntas coimasNacionales28/08/2025
El Presidente compartió en redes sociales una publicación donde se muestra a la secretaria de la Presidencia viajando en avión como “una ciudadana más”, mientras crece la polémica por las denuncias contra la funcionaria.
Las medidas quedan suspendidas solo para el jueves, mientras que continúan vigentes las previstas para el sábado. El sindicato aeronáutico advirtió que podrían extenderse durante septiembre “si la negociación se transforma en meramente dilatoria”.
Argentina elimina el requisito de visado para turistas indios con visa vigente de EE.UU.Nacionales27/08/2025
La medida permitirá el ingreso de ciudadanos de la India con pasaporte ordinario y visa válida de Estados Unidos, por hasta 90 días, sin necesidad de gestionar visado consular ni Autorización de Viaje Electrónica.
Más de 15.000 pasajeros afectados y 178 vuelos comprometidos por el paro de controladores aéreosNacionales26/08/2025
El gremio aeronáutico de ATEPSA mantiene las medidas de fuerza en reclamo salarial. Aerolíneas Argentinas concentra la mayor cantidad de cancelaciones y reprogramaciones.
Un helicóptero de la Estación Aérea Comodoro Rivadavia logró evacuar al hombre, que sufrió una fractura expuesta mientras trabajaba en un pesquero.
Milei protagonizó un acto fallido en Junín en medio del escándalo por presuntas coimasNacionales26/08/2025
El Presidente lanzó una polémica frase al señalar que la oposición “está molesta porque le estamos afanando los choreos”.
Alcohol al volante en Ushuaia: Chocó, incendió su camioneta y terminó aprehendidoPoliciales30/08/2025
El incidente sucedió en Padín Otero y Congreso Nacional, donde el conductor alcoholizado resultó milagrosamente ileso.
Docentes del SUTEF realizarán una semana de protestas con acampe, desobligaciones, paro y marcha en Tierra del FuegoTierra del Fuego01/09/2025
La medida de fuerza se extenderá del 1 al 5 de septiembre, en reclamo de un aumento salarial urgente y la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo.
Operativo de limpieza en el barrio Peniel con participación de vecinos y el MunicipioTierra del Fuego01/09/2025
El operativo incluyó el retiro de residuos voluminosos y contó con la colaboración de la comunidad, en el marco del cronograma ambiental municipal.
Tragedia en Ushuaia: tres jóvenes fallecieron en un incendio en el barrio PenielPoliciales01/09/2025
El fuego arrasó una vivienda en el barrio Peniel y causó la muerte de tres hermanos, mientras una pareja logró escapar con quemaduras.
Dolor en Ushuaia: la familia del incendio en Peniel ya había perdido su casa en otro siniestroTierra del Fuego01/09/2025
En el incendio murieron tres hermanos y sus padres permanecen internados en Terapia Intensiva en el Hospital Regional Ushuaia.