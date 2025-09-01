El feriado nacional del 12 de octubre se traslada al viernes 10

La Resolución 139/2025 de la Jefatura de Gabinete de Ministros dispuso que el feriado nacional correspondiente al 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural, se traslade al viernes 10 de octubre de 2025.

La decisión apunta a favorecer la actividad turística y comercial en todo el país, generando un fin de semana largo que podría dinamizar la economía en diferentes regiones.