Se mantienen activos varios focos en distintas áreas protegidas del país, con condiciones meteorológicas que complican las tareas de control.
Aerolíneas Argentinas deja en tierra a ocho aviones Boeing 737-800 por fallas
La medida preventiva alcanza a aeronaves equipadas con propulsores fabricados por CFM, luego de un incidente ocurrido en un vuelo entre Buenos Aires y Córdoba.Nacionales16/10/2025
Aerolíneas Argentinas anunció hoy la suspensión preventiva de las operaciones de ocho aviones Boeing 737-800 equipados con motores fabricados por CFM (GE Aerospace y Safran Aircraft Engines), tras la falla registrada en el vuelo AR1526, que había partido desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a Córdoba.
“La medida tiene foco en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”, aclaró la empresa y señaló que los motores afectados presentan “un tipo específico de componente que provocó estas fallas”.
La decisión fue adoptada durante el plenario del Comité de Seguridad de Aerolíneas Argentinas, con la participación de sus principales autoridades.
El vuelo AR1526 sufrió una falla técnica en uno de sus motores poco después del despegue. La tripulación activó los protocolos de emergencia y desvió la aeronave hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes. “Los pasajeros desembarcaron con total normalidad”, señaló Aerolíneas.
Trump advirtió: “Si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”Nacionales14/10/2025
El presidente de Estados Unidos volvió a respaldar al Presidente Milei a dos semanas de las legislativas. “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión”, afirmó en la Casa Blanca.
Desde diciembre de 2026, todas las rutas nacionales deberán contar con sistemas de peaje automáticosNacionales14/10/2025
Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo estableció estableció que todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con vías automáticas canalizadas o “free flow” antes del 31 de diciembre de 2026.
El Gobierno celebró la liberación de 20 rehenes en Gaza, entre ellos tres argentinosNacionales13/10/2025
“Durante dos interminables años fueron privados de su libertad, torturados y expuestos a condiciones extremas. Sin embargo, se mantuvieron firmes, resistiendo el miedo" dijo el Gobierno de Milei sobre el histórico hecho en Medio Oriente.
El exmandatario compartió una publicación del escritor Don Winslow que cuestiona el acuerdo de swap con EE.UU. y llamó a “despertar y salir de esta pesadilla”.
El Gobierno aprobó un nuevo régimen de contrataciones de empleados públicos nacionalesNacionales09/10/2025
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aprobó un nuevo reglamento que moderniza el sistema de contrataciones por tiempo determinado en la administración pública.
El Gobierno creó el Centro Nacional Antiterrorista para coordinar la lucha contra el terrorismoNacionales08/10/2025
El Centro Nacional Antiterrorista funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y tendrá como objetivo integrar, analizar y compartir información para prevenir y combatir el terrorismo en el país.
Trabajadores de Camuzzi realizan un paro nacional en reclamo de aumentos salarialesNacionales07/10/2025
La medida de fuerza afecta sucursales en Tierra del Fuego, Santa Cruz, Bahía Blanca, Mar del Plata y otras localidades.
El Gobierno fijó nuevas condiciones para los planes de retiro voluntario en la administración públicaNacionales07/10/2025
Una nueva norma establece que todos los organismos, empresas y sociedades estatales deberán contar con la aprobación previa de las Secretarías de Hacienda y de Transformación del Estado antes de implementar programas de retiros voluntarios o desvinculaciones.
El organismo detectó equipos estéticos, productos de limpieza y cosméticos sin registro sanitario ni garantías de seguridad.
Condenaron a los implicados de arrojar una bomba molotov contra la camioneta de Vanesa Saez en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
El Tribunal del Distrito Judicial Sur impuso penas de hasta 3 años a los acusados de arrojar la bomba molotov. Un tercer implicado quedó tras las rejas por sumarse un caso de violencia de género contra su ex pareja.
Con profundo dolor, velan los restos de los hermanos fallecidos en el incendio en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
Lucas, Tomás y Mateo Cruz Cejas, los tres hermanos que perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel, serán despedidos este sábado.
El accidente ocurrió a la altura del paraje Rancho Hambre, cuando dos vehículos impactaron frontalmente. Los ocupantes debieron ser asistidos por bomberos y trasladados al Hospital Regional Ushuaia.
Durante 2025 se observó un aumento de la actividad viral con brotes en Brasil y Colombia, y casos aislados en Bolivia. en Argentina debieron reforzar la vacunación.
Las unidades de la Armada Argentina efectuaron el recambio de dotaciones, reaprovisionamiento y apoyo logístico en los puestos de vigilancia marítima de Península Mitre e Isla de los Estados.