Aerolíneas Argentinas deja en tierra a ocho aviones Boeing 737-800 por fallas

Aerolíneas Argentinas anunció hoy la suspensión preventiva de las operaciones de ocho aviones Boeing 737-800 equipados con motores fabricados por CFM (GE Aerospace y Safran Aircraft Engines), tras la falla registrada en el vuelo AR1526, que había partido desde el Aeroparque Jorge Newbery con destino a Córdoba.

“La medida tiene foco en los propulsores, y no en otro elemento de las aeronaves”, aclaró la empresa y señaló que los motores afectados presentan “un tipo específico de componente que provocó estas fallas”.

La decisión fue adoptada durante el plenario del Comité de Seguridad de Aerolíneas Argentinas, con la participación de sus principales autoridades.

El vuelo AR1526 sufrió una falla técnica en uno de sus motores poco después del despegue. La tripulación activó los protocolos de emergencia y desvió la aeronave hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde aterrizó sin inconvenientes. “Los pasajeros desembarcaron con total normalidad”, señaló Aerolíneas.