La Corte Suprema de la Nación generará un gasto de $378 mil millones en el 2026

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió aprobar y remitir al Poder Ejecutivo Nacional el Presupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial de la Nación para el ejercicio 2026, en cumplimiento del artículo 1º de la Ley 23.853.

A través de la Acordada 26/25, dictada el pasado 13 de agosto, el tribunal había definido el monto de su presupuesto en $378.087.606.265, además de establecer la dotación de 4.732 cargos en la planta de personal y aprobar el plan de obras, solicitó al Poder Ejecutivo la incorporación de remanentes de recursos de ejercicios anteriores y de los aportes establecidos en la Ley 23.853.

En paralelo, la Corte recibió del Consejo de la Magistratura la Resolución N° 3/2025, que contiene el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Nación para el mismo período, el cual también fue elevado al Ejecutivo.

La decisión fue adoptada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Gerardo Prataviera, en el marco de lo dispuesto por las acordadas 15/2023 y 12/2024, que regulan el procedimiento para este tipo de resoluciones.

El documento fue ordenado a publicarse en el Boletín Oficial de la República Argentina, junto con los anexos correspondientes.