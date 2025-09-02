El Gobierno nacional estableció que el "Día del Respeto a la Diversidad Cultural", se traslade al viernes 10 de octubre.
La Corte Suprema de la Nación generará un gasto de $378 mil millones en el 2026
El máximo tribunal fijó gastos por más de $378 mil millones y definió 4.732 cargos para la planta de personal, además del plan de obras previsto para el próximo año en un presupuesto remitido al Poder Ejecutivo.Nacionales02/09/2025
La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió aprobar y remitir al Poder Ejecutivo Nacional el Presupuesto de Gastos y Recursos del Poder Judicial de la Nación para el ejercicio 2026, en cumplimiento del artículo 1º de la Ley 23.853.
A través de la Acordada 26/25, dictada el pasado 13 de agosto, el tribunal había definido el monto de su presupuesto en $378.087.606.265, además de establecer la dotación de 4.732 cargos en la planta de personal y aprobar el plan de obras, solicitó al Poder Ejecutivo la incorporación de remanentes de recursos de ejercicios anteriores y de los aportes establecidos en la Ley 23.853.
En paralelo, la Corte recibió del Consejo de la Magistratura la Resolución N° 3/2025, que contiene el anteproyecto de presupuesto del Poder Judicial de la Nación para el mismo período, el cual también fue elevado al Ejecutivo.
La decisión fue adoptada por los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Gerardo Prataviera, en el marco de lo dispuesto por las acordadas 15/2023 y 12/2024, que regulan el procedimiento para este tipo de resoluciones.
El documento fue ordenado a publicarse en el Boletín Oficial de la República Argentina, junto con los anexos correspondientes.
El candidato oficialista Juan Pablo Valdés se impuso este domingo con el 52,61% de los votos. El peronismo quedó segundo y La Libertad Avanza en cuarto lugar, muy lejos de disputar la gobernación.
Milei destacó que su hermana Karina viajó en clase turista en medio del escándalo por presuntas coimasNacionales28/08/2025
El Presidente compartió en redes sociales una publicación donde se muestra a la secretaria de la Presidencia viajando en avión como “una ciudadana más”, mientras crece la polémica por las denuncias contra la funcionaria.
Las medidas quedan suspendidas solo para el jueves, mientras que continúan vigentes las previstas para el sábado. El sindicato aeronáutico advirtió que podrían extenderse durante septiembre “si la negociación se transforma en meramente dilatoria”.
Argentina elimina el requisito de visado para turistas indios con visa vigente de EE.UU.Nacionales27/08/2025
La medida permitirá el ingreso de ciudadanos de la India con pasaporte ordinario y visa válida de Estados Unidos, por hasta 90 días, sin necesidad de gestionar visado consular ni Autorización de Viaje Electrónica.
Más de 15.000 pasajeros afectados y 178 vuelos comprometidos por el paro de controladores aéreosNacionales26/08/2025
El gremio aeronáutico de ATEPSA mantiene las medidas de fuerza en reclamo salarial. Aerolíneas Argentinas concentra la mayor cantidad de cancelaciones y reprogramaciones.
Un helicóptero de la Estación Aérea Comodoro Rivadavia logró evacuar al hombre, que sufrió una fractura expuesta mientras trabajaba en un pesquero.
Docentes del SUTEF realizarán una semana de protestas con acampe, desobligaciones, paro y marcha en Tierra del FuegoTierra del Fuego01/09/2025
La medida de fuerza se extenderá del 1 al 5 de septiembre, en reclamo de un aumento salarial urgente y la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo.
Operativo de limpieza en el barrio Peniel con participación de vecinos y el MunicipioTierra del Fuego01/09/2025
El operativo incluyó el retiro de residuos voluminosos y contó con la colaboración de la comunidad, en el marco del cronograma ambiental municipal.
Tragedia en Ushuaia: tres jóvenes fallecieron en un incendio en el barrio PenielPoliciales01/09/2025
El fuego arrasó una vivienda en el barrio Peniel y causó la muerte de tres hermanos, mientras una pareja logró escapar con quemaduras.
Dolor en Ushuaia: la familia del incendio en Peniel ya había perdido su casa en otro siniestroTierra del Fuego01/09/2025
En el incendio murieron tres hermanos y sus padres permanecen internados en Terapia Intensiva en el Hospital Regional Ushuaia.
