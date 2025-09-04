Kevin Ortiz seguirá en prisión tras agredir a su ex pareja en plena vía pública, provocándole lesiones graves en el rostro y realizándole amenazas.
Los docentes del SUTEF nuevamente van al paro provincial este viernes
A las medidas de fuerza que se vienen aplicando continuamente desde marzo de este año, sumado los últimos acampes que mantiene el gremio, ahora anunciaron un nuevo paro que afectará a las clases.Tierra del Fuego04/09/2025
El conflicto docente en Tierra del Fuego parece no encontrar salida. A las medidas de fuerza que se vienen aplicando desde marzo, con marchas, acampes y paros intermitentes, el gremio SUTEF anunció ahora un nuevo paro provincial de 24 horas para este viernes, lo que volverá a afectar el dictado de clases en toda la provincia.
La protesta estará acompañada de una marcha educativa en Ushuaia, con concentración frente a Casa de Gobierno a partir de las 11.00. El gremio exige una recomposición salarial y la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, cuestionando la falta de respuestas del Gobierno y la Legislatura, pese a los cuatro días de acampe simultáneo en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.
Desde la conducción gremial instaron a los docentes de todos los niveles y modalidades a “salir a las calles y protagonizar el paro provincial”. Incluso se organizaron traslados desde Río Grande y Tolhuin para garantizar la presencia en la capital.
Sin embargo, el anuncio genera malestar en la comunidad educativa y en las familias, que ven nuevamente interrumpido el ciclo lectivo, mientras las negociaciones siguen estancadas. Lo cierto es que la tensión entre el Gobierno y el SUTEF parece como un barco a la deriva, sin soluciones y con una ausencia de funcionarios de Gobierno y del Ministerio de Educación para poner fin a un conflicto que afecta principalmente a quienes hoy deberían estar en las aulas, los alumnos.
En Ushuaia aumentaron un 50% las intervenciones por violencia de género en lo que va del añoTierra del Fuego04/09/2025
Advierten que el desmantelamiento de políticas nacionales incrementa la demanda local y obliga al Municipio a reforzar los dispositivos de acompañamiento psicológico, legal y social para mujeres en situación de violencia.
La medida forma parte del plan de modernización del transporte público, según explicaron desde la UISE.
La Municipalidad de Ushuaia cubrirá los gastos de sepelio de los tres hermanos fallecidos en el incendioTierra del Fuego03/09/2025
El Municipio confirmó que se hará cargo del sepelio de las víctimas del siniestro en el barrio Peniel 1, mientras familiares y allegados organizan colectas para reconstruir la vivienda y ayudar a los abuelos de los jóvenes.
La campaña gratuita se extenderá hasta el 12 de septiembre en la Fundación Belén, con turnos por orden de llegada y requisitos básicos para las mascotas.
La precaución, en especial, se da en el tramo que une el Paso Garibaldi con Ushuaia, debido a la presencia de nevadas en la zona.
Ahora los trámites aduaneros son 100% digitales cuando se hace un envío desde Tierra del Fuego al continenteTierra del Fuego02/09/2025
Mudanzas, envíos particulares y traslado de automotores podrán gestionarse de manera online, sin necesidad de acudir a una dependencia de la Aduana.
Las Cámaras empresarias advierten que los bloqueos del SUTEF ponen en jaque la economía fueguinaTierra del Fuego02/09/2025
Comerciantes, hoteleros, industriales y prestadores de servicios reclamaron al gobernador Melella medidas urgentes frente a los cortes impulsados por el gremio docente.
Tragedia en Ushuaia: tres jóvenes fallecieron en un incendio en el barrio PenielPoliciales01/09/2025
El fuego arrasó una vivienda en el barrio Peniel y causó la muerte de tres hermanos, mientras una pareja logró escapar con quemaduras.
Dolor en Ushuaia: la familia del incendio en Peniel ya había perdido su casa en otro siniestroTierra del Fuego01/09/2025
En el incendio murieron tres hermanos y sus padres permanecen internados en Terapia Intensiva en el Hospital Regional Ushuaia.
La Municipalidad de Ushuaia cubrirá los gastos de sepelio de los tres hermanos fallecidos en el incendioTierra del Fuego03/09/2025
El Municipio confirmó que se hará cargo del sepelio de las víctimas del siniestro en el barrio Peniel 1, mientras familiares y allegados organizan colectas para reconstruir la vivienda y ayudar a los abuelos de los jóvenes.
La medida forma parte del plan de modernización del transporte público, según explicaron desde la UISE.
Kevin Ortiz seguirá en prisión tras agredir a su ex pareja en plena vía pública, provocándole lesiones graves en el rostro y realizándole amenazas.