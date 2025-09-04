Los docentes del SUTEF nuevamente van al paro provincial este viernes

El conflicto docente en Tierra del Fuego parece no encontrar salida. A las medidas de fuerza que se vienen aplicando desde marzo, con marchas, acampes y paros intermitentes, el gremio SUTEF anunció ahora un nuevo paro provincial de 24 horas para este viernes, lo que volverá a afectar el dictado de clases en toda la provincia.

La protesta estará acompañada de una marcha educativa en Ushuaia, con concentración frente a Casa de Gobierno a partir de las 11.00. El gremio exige una recomposición salarial y la sanción de la Ley de Financiamiento Educativo, cuestionando la falta de respuestas del Gobierno y la Legislatura, pese a los cuatro días de acampe simultáneo en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Desde la conducción gremial instaron a los docentes de todos los niveles y modalidades a “salir a las calles y protagonizar el paro provincial”. Incluso se organizaron traslados desde Río Grande y Tolhuin para garantizar la presencia en la capital.

Sin embargo, el anuncio genera malestar en la comunidad educativa y en las familias, que ven nuevamente interrumpido el ciclo lectivo, mientras las negociaciones siguen estancadas. Lo cierto es que la tensión entre el Gobierno y el SUTEF parece como un barco a la deriva, sin soluciones y con una ausencia de funcionarios de Gobierno y del Ministerio de Educación para poner fin a un conflicto que afecta principalmente a quienes hoy deberían estar en las aulas, los alumnos.