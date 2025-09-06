Río Grande prepara la temporada 2025-2026 de tomates y ajíes agroecológicos

El Municipio, a través de Río Grande Activa, avanza con los trabajos en el invernadero hidropónico de la Misión Salesiana para garantizar una nueva campaña de alimentos locales, frescos y sostenibles.

Durante esta etapa se realizan tareas de poda, entutorado y pulverización con biocontroladores y biofertilizantes, con el objetivo de proteger las plantas y asegurar una producción agroecológica de calidad.

Según destacaron desde el programa, en lo que va del 2025 ya se comercializaron 600 kilos de productos RGA Alimentos, con gran aceptación de los vecinos de la Provincia.

El presidente de Río Grande Activa, Dr. Juan Pablo Deluca, subrayó que este trabajo “representa un cambio cultural hacia una mayor valoración de la producción fueguina de alimentos, algo que nos llena de orgullo”.