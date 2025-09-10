Río Grande espera entregar 2 millones de plantines de hortalizas en el 2025-2026

Río Grande inició una nueva edición del programa RGA Agroproductiva, a través del cual el Municipio entregará 2 millones de plantines de hortalizas durante la temporada 2025-2026. La propuesta, que coincide con la conmemoración del Día del Agricultor, supera los niveles alcanzados en 2024, cuando se distribuyeron 1,8 millones de ejemplares.

Los plantines —entre los que se encuentran variedades como lechuga, rúcula, acelga, tomates, perejil, orégano y cilantro— se producen en el Invernadero Municipal y serán destinados tanto a productores inscriptos como a familias que buscan complementar su alimentación con alimentos frescos y de origen local.

Para esta etapa, el Municipio sumó equipamiento agrícola, como un nuevo motocultivador y una fumigadora adaptada para aplicar bioinsumos, con el fin de mejorar las prácticas productivas y avanzar hacia un modelo de mayor sustentabilidad.

El secretario de Desarrollo Productivo, Facundo Armas, subrayó que el programa “es una herramienta concreta para garantizar que Río Grande avance hacia la soberanía alimentaria”, y remarcó la importancia de sostener políticas públicas en un contexto en el que el Estado nacional redujo programas de apoyo a la agricultura familiar.

Además de la entrega de plantines, RGA Agroproductiva contempla instancias de capacitación y acompañamiento técnico, así como espacios de comercialización que permiten dinamizar la economía local y brindar oportunidades a los productores.