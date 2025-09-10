Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario

El presidente Javier Milei vetó hoy la Ley de Financiamiento Universitario que había sido sancionada el pasado 21 de agosto por el Congreso de la Nación. La decisión, que fue oficializada este miércoles a través del Decreto 647/2025 publicado en el Boletín Oficial, marca un fuerte rechazo del Ejecutivo a la iniciativa impulsada por legisladores de la oposición.

Milei ya había anticipado que vetaría la norma, en línea con la política de su gobierno de mantener el rumbo económico y evitar nuevos compromisos presupuestarios.

En respuesta, bloques opositores en la Cámara de Diputados solicitaron una sesión especial para el próximo miércoles, con el objetivo de iniciar el proceso de rechazo al veto presidencial.

El debate anticipa una nueva pulseada política entre el Gobierno y el Congreso, en un escenario de tensiones crecientes sobre las prioridades en materia de gasto público y la financiación del sistema universitario en Argentina.