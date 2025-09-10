El funcionario, que hasta ahora se desempeñaba como segundo de Guillermo Francos, fue designado para fortalecer el vínculo con las provincias afines al Gobierno.
Milei vetó la Ley de Financiamiento Universitario
El Presidente cumplió con la advertencia y rechazó la norma aprobada en el Congreso. La oposición prepara una sesión especial para intentar revertir la decisión.Nacionales10/09/2025
El presidente Javier Milei vetó hoy la Ley de Financiamiento Universitario que había sido sancionada el pasado 21 de agosto por el Congreso de la Nación. La decisión, que fue oficializada este miércoles a través del Decreto 647/2025 publicado en el Boletín Oficial, marca un fuerte rechazo del Ejecutivo a la iniciativa impulsada por legisladores de la oposición.
Milei ya había anticipado que vetaría la norma, en línea con la política de su gobierno de mantener el rumbo económico y evitar nuevos compromisos presupuestarios.
En respuesta, bloques opositores en la Cámara de Diputados solicitaron una sesión especial para el próximo miércoles, con el objetivo de iniciar el proceso de rechazo al veto presidencial.
El debate anticipa una nueva pulseada política entre el Gobierno y el Congreso, en un escenario de tensiones crecientes sobre las prioridades en materia de gasto público y la financiación del sistema universitario en Argentina.
Tras la derrota en las elecciones bonaerenses, el Gobierno nacional conformó una mesa política encabezada por MileiNacionales08/09/2025
Convocarán a los gobernadores a una mesa conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni.
Francos admite fallas políticas y económicas tras la derrota de La Libertad Avanza en Buenos AiresNacionales08/09/2025
AUDIO | "Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el gobierno propone" dijo el Jefe de Gabinete del Gobierno nacional.
Cristina Kirchner apuntó contra Milei: “Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy"Nacionales07/09/2025
La expresidenta se refirió al triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses, con duras críticas al rumbo económico del gobierno y de "estigmatizar" a las personas con discapacidad.
Más de $13 mil millones de pesos les costarán a los argentinos financiar las campañas legislativas de octubreNacionales04/09/2025
Se gastará $8.815.610.700,67 para la categoría de diputados y $4.407.805.350,33 para la de senadores, repartidos en pautas y otros gastos que quiera hacer la Justicia Nacional Electoral.
El Gobierno deroga la regulación puestos de diarios y permitirá que funcionen como casillas de correoNacionales04/09/2025
Las puestos de diarios podrán prestar el servicio de casilla de correo, entrega de paquetería y documentación, previa registración como operador postal.
Kicillof pidió no asistir al acto de Milei en el conurbano y advirtió sobre posibles incidentesNacionales03/09/2025
El gobernador bonaerense responsabilizó al Presidente por cualquier hecho de violencia que pudiera ocurrir en el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno.
Con el apoyo de empresas chinas, Tierra del Fuego firmó el contrato para construir una nueva central eléctrica en UshuaiaTierra del Fuego09/09/2025
El proyecto, impulsado por una empresa china y la estatal Terra Ignis, promete una solución de fondo a la crisis energética de Ushuaia, aunque los términos del contrato aún no fueron dados a conocer.
Melella dijo que la nueva central eléctrica "asegurará energía a Ushuaia por los próximos treinta años"Tierra del Fuego09/09/2025
La obra, que demandará más de 60 millones de dólares, se emplazará en el ingreso de Ushuaia y comenzará a ejecutarse en breve, según anunciaron en el Gobierno.
Fuertes críticas del Colectivo de Discapacidad al Banco de Tierra del Fuego, UNTDF y la OSEFTierra del Fuego09/09/2025
Denuncian discriminación en una sucursal del BTF de Ushuaia, a su vez cuestionan la falta de inclusión en la Universidad de Tierra del Fuego y el destrato de la obra social de los empleados públicos para la discapacidad.
La Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina llevaron adelante adiestramientos de interoperabilidad en escenarios de alta exigencia.
Río Grande espera entregar 2 millones de plantines de hortalizas en el 2025-2026Tierra del Fuego10/09/2025
Los plantines, en variedades como lechuga, rúcula, acelga, tomates, perejil, orégano y cilantro, se producen en el Invernadero Municipal y serán destinados tanto a productores inscriptos como a familias que buscan complementar su alimentación.