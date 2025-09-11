Condenan a 16 años de prisión a la mujer acusada de matar a su hija en Ushuaia

El Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur condenó este miércoles a Priscila Lucía Luján Santillán (25) a la pena de 16 años de prisión por la muerte de su hija de 1 año y 8 meses, ocurrida en Ushuaia. La mujer fue hallada penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, con la aplicación de circunstancias extraordinarias de atenuación.

En los alegatos, la Fiscal Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar, Dra. María Paula Schapochnik, había solicitado prisión perpetua al considerar que existió dolo eventual. Santillán, en tanto, se negó a declarar durante el juicio.

Según la acusación, la condenada suministró a la niña, por vía oral, clonazepam, quetiapina y levetiracetam, lo que generó una intoxicación farmacológica con depresión respiratoria, apnea fatal y paro cardiorrespiratorio.

Durante el debate oral declararon la expareja de la mujer y dos médicas del Hospital Regional Ushuaia, una psiquiatra y una pediatra, quienes intervinieron en la atención de la menor y de la imputada. Ambas profesionales fueron relevadas del secreto profesional para poder brindar detalles sobre su actuación.

La defensa, a cargo del Dr. Jesús González Saber (Defensor ante el STJ) y del Dr. Carlos Fonrouge (Defensor Público), solicitó la nulidad del proceso argumentando irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas, pedido que fue rechazado por el Tribunal. Posteriormente, reclamaron la absolución por considerar que existió una “ruptura en el nexo causal”.

Finalmente, los jueces dictaron la condena a 16 años de prisión.