Condenan a 16 años de prisión a la mujer acusada de matar a su hija en Ushuaia

Río Grande lanzó una moratoria con quita de intereses para regularizar deudas municipalesTierra del Fuego11/09/2025
La medida estará vigente hasta el 30 de octubre y busca aliviar la carga financiera de los contribuyentes.
Según la acusación, la condenada suministró a la niña, por vía oral, clonazepam, quetiapina y levetiracetam, lo que generó una intoxicación farmacológica.Tierra del Fuego11/09/2025
El Tribunal de Juicio del Distrito Judicial Sur condenó este miércoles a Priscila Lucía Luján Santillán (25) a la pena de 16 años de prisión por la muerte de su hija de 1 año y 8 meses, ocurrida en Ushuaia. La mujer fue hallada penalmente responsable del delito de homicidio calificado por el vínculo, con la aplicación de circunstancias extraordinarias de atenuación.
En los alegatos, la Fiscal Especializada en Violencia de Género e Intrafamiliar, Dra. María Paula Schapochnik, había solicitado prisión perpetua al considerar que existió dolo eventual. Santillán, en tanto, se negó a declarar durante el juicio.
Según la acusación, la condenada suministró a la niña, por vía oral, clonazepam, quetiapina y levetiracetam, lo que generó una intoxicación farmacológica con depresión respiratoria, apnea fatal y paro cardiorrespiratorio.
Durante el debate oral declararon la expareja de la mujer y dos médicas del Hospital Regional Ushuaia, una psiquiatra y una pediatra, quienes intervinieron en la atención de la menor y de la imputada. Ambas profesionales fueron relevadas del secreto profesional para poder brindar detalles sobre su actuación.
La defensa, a cargo del Dr. Jesús González Saber (Defensor ante el STJ) y del Dr. Carlos Fonrouge (Defensor Público), solicitó la nulidad del proceso argumentando irregularidades en la cadena de custodia de las pruebas, pedido que fue rechazado por el Tribunal. Posteriormente, reclamaron la absolución por considerar que existió una “ruptura en el nexo causal”.
Finalmente, los jueces dictaron la condena a 16 años de prisión.
El candidato a senador por el frente Defendamos Tierra del Fuego exigió la reactivación de la obra pública en la Provincia, al tiempo que reclamó que se discuta el presupuesto "que ponga nuevamente en funcionamiento al Estado Nacional".
La Municipalidad de Ushuaia, junto a Prefectura Naval y la Asociación Bahía Encerrada, retiraron residuos voluminosos y anunciaron campañas de concientización ambiental.
La medida se tomó tras el análisis de las condiciones climáticas junto al Servicio Meteorológico Nacional. Se mantendrán controles preventivos en zonas altas.
Los plantines, en variedades como lechuga, rúcula, acelga, tomates, perejil, orégano y cilantro, se producen en el Invernadero Municipal y serán destinados tanto a productores inscriptos como a familias que buscan complementar su alimentación.
La Armada Argentina y la Fuerza Aérea Argentina llevaron adelante adiestramientos de interoperabilidad en escenarios de alta exigencia.
Denuncian discriminación en una sucursal del BTF de Ushuaia, a su vez cuestionan la falta de inclusión en la Universidad de Tierra del Fuego y el destrato de la obra social de los empleados públicos para la discapacidad.
La obra, que demandará más de 60 millones de dólares, se emplazará en el ingreso de Ushuaia y comenzará a ejecutarse en breve, según anunciaron en el Gobierno.
La inflación interanual alcanzó el 33,6%. Recreación y cultura, junto con transporte, fueron los rubros de mayor incremento, según dio a conocer el INDEC.
El encuentro, que reunirá a destacados especialistas nacionales e internacionales, se desarrollará del 17 al 19 de septiembre y busca fortalecer el abordaje integral de la salud mental en la provincia.
