Kicillof: "El presidente debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves la inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el municipio de Pila, acompañado por los ministros de Salud, Nicolás Kreplak, de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Sebastián Walker.
Durante el acto, Kicillof remarcó: “Cada vez que recorremos un municipio lo hacemos para mejorar la calidad de vida de los vecinos: nunca paramos de entregar viviendas, de inaugurar obras de asfalto, de construir escuelas o, como hoy, de fortalecer el sistema de salud”.
En ese sentido, criticó al Ejecutivo nacional al señalar: “Mientras el Gobierno nacional veta la ley que sostiene la atención en un hospital como el Garrahan, nosotros inauguramos este centro que ayudará también a descomprimir la atención del hospital local”.
Además, cuestionó al presidente Javier Milei al afirmar: “El presidente debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública”.
Finalmente, Kicillof sostuvo que su gestión avanza en dirección contraria a la del Gobierno nacional: “En la provincia de Buenos Aires vamos siempre en el sentido contrario al de Nación: no lo hacemos por marketing, sino por convicción, por decisión política y porque el único mandato que tenemos por cumplir es con el pueblo de la Provincia”.
Tras la derrota en las elecciones bonaerenses, el Gobierno nacional conformó una mesa política encabezada por MileiNacionales08/09/2025
Convocarán a los gobernadores a una mesa conformada por Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y Manuel Adorni.
Francos admite fallas políticas y económicas tras la derrota de La Libertad Avanza en Buenos AiresNacionales08/09/2025
AUDIO | "Los resultados macroeconómicos no llegan a la gente y hay una distancia entre lo que la gente opina y lo que el gobierno propone" dijo el Jefe de Gabinete del Gobierno nacional.
Cristina Kirchner apuntó contra Milei: “Salí de la burbuja, hermano, que se está poniendo heavy"Nacionales07/09/2025
La expresidenta se refirió al triunfo del peronismo en las elecciones bonaerenses, con duras críticas al rumbo económico del gobierno y de "estigmatizar" a las personas con discapacidad.
Más de $13 mil millones de pesos les costarán a los argentinos financiar las campañas legislativas de octubreNacionales04/09/2025
Se gastará $8.815.610.700,67 para la categoría de diputados y $4.407.805.350,33 para la de senadores, repartidos en pautas y otros gastos que quiera hacer la Justicia Nacional Electoral.
Fuertes críticas del Colectivo de Discapacidad al Banco de Tierra del Fuego, UNTDF y la OSEFTierra del Fuego09/09/2025
Denuncian discriminación en una sucursal del BTF de Ushuaia, a su vez cuestionan la falta de inclusión en la Universidad de Tierra del Fuego y el destrato de la obra social de los empleados públicos para la discapacidad.
La inflación de agosto fue del 1,9% y acumula un alza del 19,5% en lo que va de 2025Economía10/09/2025
La inflación interanual alcanzó el 33,6%. Recreación y cultura, junto con transporte, fueron los rubros de mayor incremento, según dio a conocer el INDEC.
Nueva jornada de limpieza en la Bahía Encerrada para preservar la reserva naturalTierra del Fuego10/09/2025
La Municipalidad de Ushuaia, junto a Prefectura Naval y la Asociación Bahía Encerrada, retiraron residuos voluminosos y anunciaron campañas de concientización ambiental.
Río Grande y Ushuaia serán sedes del III Congreso Internacional de Prevención de SuicidioSalud10/09/2025
El encuentro, que reunirá a destacados especialistas nacionales e internacionales, se desarrollará del 17 al 19 de septiembre y busca fortalecer el abordaje integral de la salud mental en la provincia.
Condenan a 16 años de prisión a la mujer acusada de matar a su hija en UshuaiaTierra del Fuego11/09/2025
Según la acusación, la condenada suministró a la niña, por vía oral, clonazepam, quetiapina y levetiracetam, lo que generó una intoxicación farmacológica.