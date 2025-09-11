Kicillof: "El presidente debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este jueves la inauguración de un nuevo Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) en el municipio de Pila, acompañado por los ministros de Salud, Nicolás Kreplak, de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, y el intendente local, Sebastián Walker.

Durante el acto, Kicillof remarcó: “Cada vez que recorremos un municipio lo hacemos para mejorar la calidad de vida de los vecinos: nunca paramos de entregar viviendas, de inaugurar obras de asfalto, de construir escuelas o, como hoy, de fortalecer el sistema de salud”.

En ese sentido, criticó al Ejecutivo nacional al señalar: “Mientras el Gobierno nacional veta la ley que sostiene la atención en un hospital como el Garrahan, nosotros inauguramos este centro que ayudará también a descomprimir la atención del hospital local”.

Además, cuestionó al presidente Javier Milei al afirmar: “El presidente debería entender que el apoyo popular no lo va a conseguir nunca desfinanciando a las universidades, a la salud o parando la obra pública”.

Finalmente, Kicillof sostuvo que su gestión avanza en dirección contraria a la del Gobierno nacional: “En la provincia de Buenos Aires vamos siempre en el sentido contrario al de Nación: no lo hacemos por marketing, sino por convicción, por decisión política y porque el único mandato que tenemos por cumplir es con el pueblo de la Provincia”.