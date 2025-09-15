Industria, soberanía, energía y turismo: los ejes de la propuesta del Frente Defendamos Tierra del Fuego

Con la mirada puesta en las elecciones del 26 de octubre, el Frente Defendamos Tierra del Fuego dio a conocer los principales lineamientos de su propuesta política, que tiene como pilares la industria, el turismo, la energía y la soberanía.

El espacio advirtió sobre la pérdida de capacidades productivas, la desindustrialización y el desempleo en el contexto nacional, y planteó que su proyecto “pone en el centro el bienestar de la provincia bicontinental” con medidas concretas.

Entre ellas se destacan la creación del Polo Logístico Austral, con Ushuaia como eje turístico y científico y Río Grande como centro de logística y defensa, el traslado del Instituto Antártico Argentino a Ushuaia y la apertura de un Museo Antártico Nacional. Estas iniciativas, señalaron, permitirán generar empleo, atraer inversión y consolidar la posición estratégica de la provincia.

En el plano productivo, propusieron la derogación del decreto 333, que eliminó aranceles a las importaciones y afectó a la industria fueguina, y avanzar en la diversificación a través del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), con mayor transparencia y control.

Respecto a la energía, el frente planteó la necesidad de incorporar de manera urgente a Tierra del Fuego al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y declarar la emergencia eléctrica nacional, ante los problemas de costos e inestabilidad en el suministro que afectan a la población.

Finalmente, el Frente Defendamos Tierra del Fuego propuso instalar la Agenda Malvinas en el Congreso, con un monitoreo permanente del Atlántico Sur, y una estrategia integral que combine defensa, ciencia y ambiente.

“Defendamos Tierra del Fuego es un proyecto político con propuestas concretas que buscan fortalecer la industria, garantizar energía accesible y defender nuestra soberanía”, concluyeron los candidatos.