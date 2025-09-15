Zoonosis labró actas en el barrio y capturó una perra, ante la irresponsabilidad de vecinos del sector de Ushuaia por tener animales sueltos.
Industria, soberanía, energía y turismo: los ejes de la propuesta del Frente Defendamos Tierra del Fuego
Los candidatos presentaron un plan político que busca enfrentar la crisis productiva y de empleo, con iniciativas para fortalecer la industria, el turismo, la energía y la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur y la Antártida.Tierra del Fuego15/09/2025
Con la mirada puesta en las elecciones del 26 de octubre, el Frente Defendamos Tierra del Fuego dio a conocer los principales lineamientos de su propuesta política, que tiene como pilares la industria, el turismo, la energía y la soberanía.
El espacio advirtió sobre la pérdida de capacidades productivas, la desindustrialización y el desempleo en el contexto nacional, y planteó que su proyecto “pone en el centro el bienestar de la provincia bicontinental” con medidas concretas.
Entre ellas se destacan la creación del Polo Logístico Austral, con Ushuaia como eje turístico y científico y Río Grande como centro de logística y defensa, el traslado del Instituto Antártico Argentino a Ushuaia y la apertura de un Museo Antártico Nacional. Estas iniciativas, señalaron, permitirán generar empleo, atraer inversión y consolidar la posición estratégica de la provincia.
En el plano productivo, propusieron la derogación del decreto 333, que eliminó aranceles a las importaciones y afectó a la industria fueguina, y avanzar en la diversificación a través del Fondo para la Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), con mayor transparencia y control.
Respecto a la energía, el frente planteó la necesidad de incorporar de manera urgente a Tierra del Fuego al Sistema Argentino de Interconexión (SADI) y declarar la emergencia eléctrica nacional, ante los problemas de costos e inestabilidad en el suministro que afectan a la población.
Finalmente, el Frente Defendamos Tierra del Fuego propuso instalar la Agenda Malvinas en el Congreso, con un monitoreo permanente del Atlántico Sur, y una estrategia integral que combine defensa, ciencia y ambiente.
“Defendamos Tierra del Fuego es un proyecto político con propuestas concretas que buscan fortalecer la industria, garantizar energía accesible y defender nuestra soberanía”, concluyeron los candidatos.
El Gobierno firmó un acuerdo con empresas petroleras para proyectos sociales por más de USD 4,5 millonesTierra del Fuego14/09/2025
Aseguran que, con parte del dinero, se comprará equipamiento para un helicóptero de emergencias, ambulancias, vehículos para discapacidad entre otros.
Ushuaia: más de 60 intervenciones por el temporal de viento en apenas cinco horasTierra del Fuego14/09/2025
El Municipio trabaja en la limpieza y asistencia a los barrios más afectados por el fuerte viento donde hubo voladuras de techos, caídas de árboles, voladuras de elementos, entre otras emergencias.
Desde este lunes 15 de septiembre los vehículos podrán circular sin cubiertas de invierno, tras evaluar las condiciones climáticas.
Nuevamente los docentes ocuparán las calles haciendo un acampe que estará acompañado de un paro de 48 horas afectando al alumnado de las escuelas públicas y colegios.
Dos Santos celebró la inversión energética y destacó el fortalecimiento de la usina de TolhuinTierra del Fuego13/09/2025
El gobernador Gustavo Melella anunció acciones concretas para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico en la ciudad. La legisladora dijo que "se está en camino el respaldo necesario para estabilizar el sistema de energía".
Para la Justicia, el magistrado tenía en su poder material utilizado en una causa de abuso sexual infantil y no hubo delito.
Más de 80 intervenciones por caídas de árboles y voladuras de techos por el fuerte temporal en UshuaiaTierra del Fuego13/09/2025
Se activó un operativo conjunto con más de 100 trabajadores municipales y organismos de emergencia para responder a los numerosos incidentes provocados por el temporal de viento.
ANMAT prohibió medicamentos, filtros de agua, productos de limpieza y alertó por un dispositivo médico robadoSalud15/09/2025
El organismo suspendió a una farmacéutica por incumplimientos graves, prohibió filtros de agua, entre ellos de Electrolux por generar síntomas gastrointestinales. Además, alertó sobre el robo de un equipo médico y producto para alisado de pelos.