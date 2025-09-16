La iniciativa busca mantener conectados a los usuarios, quienes podrán utilizar la aplicación SUBE, cargar crédito, pagar boletos y acceder a distintos beneficios, además de mejorar la seguridad y la comunicación en caso de emergencias.
Río Grande pidió a partidos políticos respetar la normativa de limpieza durante la campaña
Recordaron que está prohibido colocar carteles y pasacalles en espacios públicos para preservar el orden urbano y la seguridad de la comunidad.Tierra del Fuego16/09/2025
El Municipio de Río Grande recordó a los partidos y agrupaciones políticas que participan de las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre la importancia de cumplir con la normativa vigente en materia de limpieza y cuidado del espacio público.
La Ordenanza Municipal N.º 2941 (Art. 19, inciso e) prohíbe expresamente la colocación de carteles, pasacalles, afiches u otros elementos de propaganda en muros, columnas de alumbrado, postes de señalización y demás espacios públicos de dominio comunitario. Desde el Ejecutivo remarcaron que estas prácticas afectan la limpieza urbana, generan contaminación visual y pueden ocasionar riesgos para peatones y conductores.
El Municipio llamó a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que la campaña electoral se desarrolle en un marco de respeto hacia la comunidad, promoviendo el cuidado de la ciudad como un valor compartido.
Asimismo, se recordó que la cartelería sólo podrá colocarse en frentes privados con la autorización expresa de los vecinos, sin que implique riesgos o interferencias en el tránsito ni comprometa la seguridad urbana.
“El cuidado de Río Grande es una tarea colectiva”, señalaron, e invitaron a los espacios políticos a sumarse al compromiso de mantener la ciudad ordenada y limpia durante el proceso electoral.
Industria, soberanía, energía y turismo: los ejes de la propuesta del Frente Defendamos Tierra del FuegoTierra del Fuego15/09/2025
Los candidatos presentaron un plan político que busca enfrentar la crisis productiva y de empleo, con iniciativas para fortalecer la industria, el turismo, la energía y la defensa de la soberanía en el Atlántico Sur y la Antártida.
Zoonosis labró actas en el barrio y capturó una perra, ante la irresponsabilidad de vecinos del sector de Ushuaia por tener animales sueltos.
El Gobierno firmó un acuerdo con empresas petroleras para proyectos sociales por más de USD 4,5 millonesTierra del Fuego14/09/2025
Aseguran que, con parte del dinero, se comprará equipamiento para un helicóptero de emergencias, ambulancias, vehículos para discapacidad entre otros.
Ushuaia: más de 60 intervenciones por el temporal de viento en apenas cinco horasTierra del Fuego14/09/2025
El Municipio trabaja en la limpieza y asistencia a los barrios más afectados por el fuerte viento donde hubo voladuras de techos, caídas de árboles, voladuras de elementos, entre otras emergencias.
Desde este lunes 15 de septiembre los vehículos podrán circular sin cubiertas de invierno, tras evaluar las condiciones climáticas.
Nuevamente los docentes ocuparán las calles haciendo un acampe que estará acompañado de un paro de 48 horas afectando al alumnado de las escuelas públicas y colegios.
Dos Santos celebró la inversión energética y destacó el fortalecimiento de la usina de TolhuinTierra del Fuego13/09/2025
El gobernador Gustavo Melella anunció acciones concretas para garantizar la estabilidad del sistema eléctrico en la ciudad. La legisladora dijo que "se está en camino el respaldo necesario para estabilizar el sistema de energía".
ANMAT prohibió medicamentos, filtros de agua, productos de limpieza y alertó por un dispositivo médico robadoSalud15/09/2025
El organismo suspendió a una farmacéutica por incumplimientos graves, prohibió filtros de agua, entre ellos de Electrolux por generar síntomas gastrointestinales. Además, alertó sobre el robo de un equipo médico y producto para alisado de pelos.
Tras la salida de Spagnuolo por el caso de presuntas coimas, el Gobierno designó un nuevo funcionario en la ANDISNacionales15/09/2025
Asume Gianfranco Scigliano como nuevo subdirector ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad para buscar “transparentar el gasto y asegurar que los recursos se dirijan de manera eficiente a quienes más lo necesitan”.
