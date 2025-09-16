Río Grande pidió a partidos políticos respetar la normativa de limpieza durante la campaña

El Municipio de Río Grande recordó a los partidos y agrupaciones políticas que participan de las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre la importancia de cumplir con la normativa vigente en materia de limpieza y cuidado del espacio público.

La Ordenanza Municipal N.º 2941 (Art. 19, inciso e) prohíbe expresamente la colocación de carteles, pasacalles, afiches u otros elementos de propaganda en muros, columnas de alumbrado, postes de señalización y demás espacios públicos de dominio comunitario. Desde el Ejecutivo remarcaron que estas prácticas afectan la limpieza urbana, generan contaminación visual y pueden ocasionar riesgos para peatones y conductores.

El Municipio llamó a la responsabilidad de todas las fuerzas políticas para que la campaña electoral se desarrolle en un marco de respeto hacia la comunidad, promoviendo el cuidado de la ciudad como un valor compartido.

Asimismo, se recordó que la cartelería sólo podrá colocarse en frentes privados con la autorización expresa de los vecinos, sin que implique riesgos o interferencias en el tránsito ni comprometa la seguridad urbana.

“El cuidado de Río Grande es una tarea colectiva”, señalaron, e invitaron a los espacios políticos a sumarse al compromiso de mantener la ciudad ordenada y limpia durante el proceso electoral.