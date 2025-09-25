ANMAT prohibió el uso y comercialización de brackets falsificados de la marca World Class Technology

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición de uso, comercialización y distribución en todo el país de los “Brackets HWorld Class Technology USA – 916.2152 – H4.022 U HKS 345 – 7x7 CA - Lot#MO098954”, al considerar que se trata de un producto falsificado y riesgoso para la salud.

La investigación comenzó tras una inspección en la ciudad de Resistencia, Chaco, donde se hallaron los brackets sin datos de importador ni documentación de compra. Posteriormente, la firma titular del registro en Argentina confirmó que el producto incautado presentaba diferencias con los originales y que no había importado unidades con el lote mencionado.

ANMAT advirtió que, al tratarse de un producto médico falsificado, se desconoce su composición, seguridad y funcionalidad, lo que representa un peligro para los pacientes. La disposición fue publicada en el Boletín Oficial y se comunicó a todas las autoridades sanitarias del país.