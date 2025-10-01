Golpe al bolsillo: suben 7% las facturas de gas desde octubre

El Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) dispuso, a través de la Resolución 742/2025 publicada este 1 de octubre en el Boletín Oficial, la aplicación de un nuevo recargo del 7% sobre el precio del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST).

El incremento será trasladado a los usuarios de servicio completo de todo el país, bajo la leyenda “Fdo. Fiduciario Art. 75 Ley N.° 25.565. Modif. Ley 27.637”, y tendrá vigencia inmediata a partir de los consumos que se produzcan tras la publicación de la norma.

De acuerdo al texto oficial, las prestadoras del servicio de distribución de gas natural deberán incluir el recargo en la facturación, aplicando los porcentajes por subzona establecidos en el anexo técnico de la medida. Además, se instruyó a las licenciatarias a notificar a todos los subdistribuidores autorizados dentro de los próximos cinco días.

La resolución se enmarca en lo dispuesto por el Ministerio de Economía mediante la Resolución 1448/2025, que fijó el valor del recargo en el 7% para sostener el Fondo Fiduciario para Subsidios de Consumos Residenciales de Gas.

Con esta medida, el Gobierno busca mantener la estructura de subsidios vigente en un contexto de emergencia energética nacional prorrogada hasta diciembre de 2025.