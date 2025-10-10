El ejército israelí afirma que el alto el fuego entra en vigor en Gaza

Un alto el fuego entre Israel y Hamas entró en vigor en Gaza el viernes, dijo el ejército, horas después de que el gabinete de Israel aprobara un acuerdo para pausar los combates e intercambiar a los rehenes restantes por prisioneros palestinos.

Decenas de miles de personas que se habían reunido en Wadi Gaza, en el centro de Gaza, comenzaron a caminar hacia el norte tras el anuncio del ejército israelí al mediodía, hora local. Previamente, los palestinos informaron de intensos bombardeos en algunas zonas de Gaza durante toda la mañana del viernes, pero no se reportaron bombardeos significativos posteriormente.

El alto el fuego marca un paso clave para poner fin a una ruinosa guerra de dos años que ha matado a decenas de miles de palestinos, reducido gran parte de Gaza a escombros , desestabilizado Oriente Medio y dejado a docenas de rehenes, vivos y muertos, en el territorio.

Aun así, el plan más amplio presentado por el presidente estadounidense Donald Trump incluye muchas preguntas sin respuesta, como si Hamás se desarmará y cómo, y quién gobernará Gaza. Además, la velocidad con la que se ha desplegado el alto el fuego y la confusión inicial sobre su inicio dejaron algunos elementos del delicado proceso en la incertidumbre.

A pesar de estas preguntas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió en una declaración televisada el viernes que las próximas etapas serían el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza. El ejército israelí también ha declarado que continuará operando defensivamente desde sus posiciones en Gaza para eliminar la amenaza a las tropas.