El ejército israelí afirma que el alto el fuego entra en vigor en Gaza
Un flujo constante de personas se agolpaba en una carretera costera en el centro de la Franja de Gaza, rumbo al norte, para ver qué quedaba de sus hogares. Otros se dirigían a otras partes del territorio palestino en el sur.Mundo10/10/2025 AP
Un alto el fuego entre Israel y Hamas entró en vigor en Gaza el viernes, dijo el ejército, horas después de que el gabinete de Israel aprobara un acuerdo para pausar los combates e intercambiar a los rehenes restantes por prisioneros palestinos.
Decenas de miles de personas que se habían reunido en Wadi Gaza, en el centro de Gaza, comenzaron a caminar hacia el norte tras el anuncio del ejército israelí al mediodía, hora local. Previamente, los palestinos informaron de intensos bombardeos en algunas zonas de Gaza durante toda la mañana del viernes, pero no se reportaron bombardeos significativos posteriormente.
El alto el fuego marca un paso clave para poner fin a una ruinosa guerra de dos años que ha matado a decenas de miles de palestinos, reducido gran parte de Gaza a escombros , desestabilizado Oriente Medio y dejado a docenas de rehenes, vivos y muertos, en el territorio.
Aun así, el plan más amplio presentado por el presidente estadounidense Donald Trump incluye muchas preguntas sin respuesta, como si Hamás se desarmará y cómo, y quién gobernará Gaza. Además, la velocidad con la que se ha desplegado el alto el fuego y la confusión inicial sobre su inicio dejaron algunos elementos del delicado proceso en la incertidumbre.
A pesar de estas preguntas, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, insistió en una declaración televisada el viernes que las próximas etapas serían el desarme de Hamás y la desmilitarización de Gaza. El ejército israelí también ha declarado que continuará operando defensivamente desde sus posiciones en Gaza para eliminar la amenaza a las tropas.
El mandatario ucraniano destacó los efectos de las ofensivas en territorio ruso, reafirmó la cooperación con Estados Unidos y consideró que un alto el fuego es posible con mayor presión internacional sobre Moscú.
Tras dos años de guerra, la paz estaría cerca tras un acuerdo en donde hubo intervención de Estados Unidos. El parlamento israelí trata el alto al fuego.
Muertes, hambre, destrucción y sufrimiento: Se cumplen dos años de la guerra entre Israel y HamásMundo07/10/2025
El conflicto que estalló el 7 de octubre de 2023 dejó una huella de devastación sin precedentes, con miles de muertos, ciudades arrasadas y millones de vidas quebradas.
Israel "ignora el hecho de que está golpeando a una población en gran parte indefensa" dijo el secretario de Estado del Vaticano y máximo diplomático de la Santa Sede.
Venezuela denunció un presunto plan para colocar explosivos en la embajada de Estados Unidos en CaracasMundo06/10/2025
Sostienen que grupos extremistas planean el ataque bajo una “operación de bandera falsa”.
Corea del Norte amenaza con nuevas medidas militares frente al aumento de tropas de EE.UU.Mundo05/10/2025
Kim Jong Un advirtió que Pyongyang desarrollará nuevas medidas militares y fortaleció su alineación con Rusia y China
El bombardeo provocó un incendio en un vagón y obligó a rescatistas a trabajar bajo fuego constante en la comunidad de Shostka.
Se conocieron más detalles del cargamento de droga que intentaba ingresar a Tierra del FuegoTierra del Fuego08/10/2025
El chofer del camión había declarado que se trataba de la carga de repuestos electrónicos, sin embargo se encontró droga oculta en un dispositivo búster.
El Gobierno aprobó un nuevo régimen de contrataciones de empleados públicos nacionalesNacionales09/10/2025
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aprobó un nuevo reglamento que moderniza el sistema de contrataciones por tiempo determinado en la administración pública.
Melella repudia reuniones entre Petri y el Reino Unido y exige explicaciones por posibles acuerdos secretosTierra del Fuego09/10/2025
El Gobernador de Tierra del Fuego expresó un firme repudio ante la información publicada por medios nacionales sobre encuentros reservados entre funcionarios del Ministerio de Defensa de la Nación y representantes del Reino Unido en la Embajada Británica.
Condenaron a los implicados de arrojar una bomba molotov contra la camioneta de Vanesa Saez en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
El Tribunal del Distrito Judicial Sur impuso penas de hasta 3 años a los acusados de arrojar la bomba molotov. Un tercer implicado quedó tras las rejas por sumarse un caso de violencia de género contra su ex pareja.
Con profundo dolor, velan los restos de los hermanos fallecidos en el incendio en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
Lucas, Tomás y Mateo Cruz Cejas, los tres hermanos que perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel, serán despedidos este sábado.