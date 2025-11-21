VIDEO | Rodrigo Paz cierra el Ministerio de Justicia por ser “instrumento de persecución” en los gobiernos de Arce y Evo Morales

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este jueves el cierre definitivo del Ministerio de Justicia, al que calificó como un “instrumento de persecución” utilizado durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. La decisión se conoció el mismo día en que el mandatario destituyó al ministro Freddy Vidovic, quien tenía una sentencia de tres años de prisión que no había sido informada al asumir el cargo.

“No habrá más persecución política en Bolivia. El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien para que no vuelva el terrorismo de Estado”, expresó Paz durante una declaración en la Casa de Gobierno, en La Paz.

Vidovic había sido sugerido por el vicepresidente Edmand Lara y permaneció solo 12 días al frente de la cartera. El Tribunal Supremo de Justicia confirmó la existencia de su condena, pese a que el entonces funcionario había asegurado que no tenía causas pendientes.

Paz recordó que el cierre del Ministerio de Justicia fue uno de sus compromisos de campaña con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), argumentando que la institución había sido utilizada en el pasado para la “persecución política” y el “abuso de poder”. Inicialmente, el mandatario había decidido mantener la cartera a pedido del vicepresidente, pero el caso Vidovic aceleró la decisión.

Con esta medida, el Gobierno boliviano iniciará un proceso de reorganización administrativa para redistribuir las funciones que cumplía el ahora disuelto Ministerio de Justicia.