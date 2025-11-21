Según el mandatario, los agentes de la CIA buscan llevar adelante operaciones que tendrían como objetivo afectar el sistema eléctrico nacional y las instalaciones petroleras.
VIDEO | Rodrigo Paz cierra el Ministerio de Justicia por ser “instrumento de persecución” en los gobiernos de Arce y Evo Morales
El Presidente de Bolivia ordenó el cierre del Ministerio de Justicia tras destituir a su titular por una condena previa y acusar al organismo de servir como instrumento de persecución política.Mundo21/11/2025
El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este jueves el cierre definitivo del Ministerio de Justicia, al que calificó como un “instrumento de persecución” utilizado durante los gobiernos de Evo Morales y Luis Arce. La decisión se conoció el mismo día en que el mandatario destituyó al ministro Freddy Vidovic, quien tenía una sentencia de tres años de prisión que no había sido informada al asumir el cargo.
“No habrá más persecución política en Bolivia. El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien para que no vuelva el terrorismo de Estado”, expresó Paz durante una declaración en la Casa de Gobierno, en La Paz.
Vidovic había sido sugerido por el vicepresidente Edmand Lara y permaneció solo 12 días al frente de la cartera. El Tribunal Supremo de Justicia confirmó la existencia de su condena, pese a que el entonces funcionario había asegurado que no tenía causas pendientes.
Paz recordó que el cierre del Ministerio de Justicia fue uno de sus compromisos de campaña con el Partido Demócrata Cristiano (PDC), argumentando que la institución había sido utilizada en el pasado para la “persecución política” y el “abuso de poder”. Inicialmente, el mandatario había decidido mantener la cartera a pedido del vicepresidente, pero el caso Vidovic aceleró la decisión.
Con esta medida, el Gobierno boliviano iniciará un proceso de reorganización administrativa para redistribuir las funciones que cumplía el ahora disuelto Ministerio de Justicia.
Las víctimas mortales ascienden a 26, al tiempo que los equipos de rescate buscan a 20 personas entre las ruinas.
Edificios destruidos, incendios y decenas de víctimas tras el bombardeo masivo. Ternópil, Járkov y Leópolis entre las regiones más golpeadas por el ataque ruso.
Principales noticias del mundoMundo18/11/2025
Un breve resumen de los hechos que acontecen en nuestro mundo.
Trump dijo que “podría hablar” con Nicolás Maduro y respaldó la designación del Cártel de los Soles como organización terroristaMundo18/11/2025
El presidente estadounidense reiteró su disposición a dialogar con el mandatario venezolano mientras su gobierno evalúa declarar al Cártel de los Soles como organización terrorista.
El buque de Estados Unidos ya está en el Caribe para asociarse al Grupo Anfibio Listo Iwo Jima y a otras fuerzas aéreas y navales, al tiempo que desde ese país tratan a Maduro de ser parte el líder del Cartel de los Soles.
Misterio en el aire: Sudáfrica investiga la llegada de un avión con más de 150 palestinos sin documentación desde Gaza
Los pasajeros permanecieron retenidos dentro de la aeronave durante 12 horas en Johannesburgo. Las entrevistas migratorias revelaron que los palestinos no podían indicar dónde se encontraban en Sudáfrica ni cuánto tiempo planeaban quedarse.
VIDEO | Rusia avanza sobre Ucrania y Zelenski advierte sobre una situación “crítica” en el frente surMundo13/11/2025
🔴ESTE VIDEO PUEDE CONTENER IMÁGENES SENSIBLES | El Ejército ruso aprovechó la niebla para avanzar en el sur de Ucrania, mientras el presidente Volodímir Zelenski visitó a las tropas y pidió reforzar las defensas ante combates cada vez más intensos.
Alemania reintroducirá el servicio militar en 2026 con un modelo voluntario y registro obligatorioMundo13/11/2025
El plan prevé contactar a 700.000 jóvenes nacidos en 2008 o después. Si no se cubren las plazas con voluntarios, el Bundestag podría activar la obligatoriedad del servicio.
El fuego consumió el Pabellón Wenchang, una estructura reconstruida al estilo tradicional y vinculada al autor clásico Shi Nai’an. No hubo víctimas y las autoridades investigan las causas.
Ferrari Cavalcade Adventure 2025 en Ushuaia: días, horarios, recorrido y operativo de tránsito para ver los 55 autos FerrariTierra del Fuego19/11/2025
La ciudad recibirá este 21 y 22 de noviembre a uno de los eventos automovilísticos más prestigiosos del mundo. Habrá exhibición abierta al público, desvíos de tránsito y un amplio operativo municipal.
Exhumaron dos cuerpos en Ushuaia para realizar una pericia de filiación en un juicio sucesorioTierra del Fuego20/11/2025
La Justicia ordenó la exhumación para obtener muestras genéticas y esclarecer un caso de filiación en un juicio sucesorio en Ushuaia.
AUDIOS 24 | Adicciones: la falta de acuerdo entre OSEF y Reencontrándonos amenaza la continuidad de las internacionesTierra del Fuego20/11/2025
La institución que ayuda a personas a superar las adicciones expresó preocupación por la falta de definición del acuerdo con la obra social y alertó sobre el impacto emocional y terapéutico en los pacientes.
Identificaron el cuerpo encontrado en Río Grande y confirmaron que se trata de un hombre desaparecido desde 1 de noviembreTierra del Fuego20/11/2025
La Justicia logró establecer que el cuerpo hallado se trata de Sergio Gabriel Schlieter Barría, quien tenía un pedido de paradero vigente desde este mes.
La medida judicial se dispuso luego de la denuncia realizada por el encargado de un comercio, quien había constatado la sustracción de distintos elementos desde un camión de reparto.