Rusia dice que esperará información oficial sobre el nuevo “marco de paz” entre EE.UU. y Ucrania

El Kremlin afirmó este lunes que aguardará información oficial antes de pronunciarse sobre el “marco de paz refinado” que Estados Unidos y Ucrania anunciaron tras las conversaciones celebradas el domingo en Ginebra. Moscú evitó así comentar versiones de prensa sobre un asunto que calificó de “serio y complejo”.

Tras la reunión, Washington y Kiev informaron en una declaración conjunta que habían consensuado un nuevo marco de paz, una versión modificada del plan de 28 puntos impulsado previamente por la Administración Trump, criticado por aliados de Ucrania por considerarlo demasiado favorable a Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, señaló el viernes que las propuestas presentadas por Estados Unidos podrían servir como base para una resolución del conflicto, aunque advirtió que, si Kiev rechaza el plan, las fuerzas rusas “avanzarían más” en territorio ucraniano.

Este lunes, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo que Moscú aún no ha recibido notificaciones oficiales sobre el resultado del encuentro en Ginebra. “Seguimos de cerca las informaciones que llegan desde allí en los últimos días, pero todavía no hemos recibido nada oficial”, afirmó en su conferencia de prensa diaria.

“Hemos leído una declaración según la cual, tras las conversaciones, se han introducido algunas modificaciones al texto que ya habíamos visto. Esperaremos. Parece que el diálogo continúa”, agregó Peskov, subrayando que Rusia mantendrá cautela hasta conocer la versión final del documento.