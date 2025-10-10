Perú destituye a la presidenta Dina Boluarte en un giro político sorpresivo

El Congreso de Perú votó en la madrugada del viernes para destituir a la presidenta Dina Boluarte, en medio de una creciente ola de delincuencia que ha generado indignación nacional. Minutos después de la votación, el presidente del Congreso, el abogado José Jerí, de 38 años, fue juramentado como presidente interino de la República.

La decisión fue tomada tras una sesión extraordinaria del Congreso unicameral, compuesto por 130 legisladores, quienes debatieron cuatro mociones para destituir a Boluarte por la presunta incapacidad de su gobierno para frenar la inseguridad ciudadana.

Boluarte fue convocada para presentarse ante el pleno antes de la medianoche del jueves, pero no asistió. Su ausencia precipitó una rápida votación en la que 124 congresistas aprobaron su destitución. La moción no recibió ningún voto en contra, reflejando un consenso inusual entre casi todas las bancadas legislativas.

El dramático desenlace se produjo apenas horas después de un tiroteo en un concierto en Lima, que intensificó la indignación popular por el incremento de la violencia en el país. Este incidente pareció consolidar el apoyo a la moción, en contraste con los ocho intentos fallidos anteriores por destituir a Boluarte desde que asumió el cargo en diciembre de 2022.

En un mensaje televisado posterior a su destitución, Boluarte defendió su gestión y aseguró que trabajó pensando en el bienestar de todos los peruanos. Sin embargo, la transmisión fue interrumpida poco después para mostrar la juramentación oficial de José Jerí como nuevo mandatario.

Jerí, quien ahora asumirá el cargo de forma interina hasta las elecciones programadas para abril de 2026, prometió respetar el calendario electoral y garantizar una transición democrática.