El Ministerio de Justicia aprobó nuevas disposiciones que amplían el funcionamiento del Registro Único Virtual (RUV) y el sistema RUNA, permitiendo tramitar de forma remota la inscripción de vehículos 0 km.
Elecciones 2025: La Dirección Nacional Electoral realizó con éxito el simulacro general previo a las elecciones legislativas
Según explicó la directora nacional electoral, Luz Landívar, “el operativo abarcó los 24 distritos electorales del país y contempló la transmisión de más de 108.992 telegramas desde más de 14.370 locales de votación equipados con kits de transmisión y desde más de 950 Sucursales Electorales Digitales”.Nacionales19/10/2025
La Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior, llevó adelante este sábado el simulacro general previo a las Elecciones Legislativas del próximo 26 de octubre, en el que se evaluó el funcionamiento del sistema de transmisión, recuento provisional de votos y difusión de resultados electorales.
La prueba, realizada en la sede del Correo Argentino ubicada en el barrio porteño de Barracas, permitió reproducir de manera integral todas las etapas del proceso: transmisión, recepción, carga y procesamiento de telegramas, fiscalización de las agrupaciones políticas y totalización de resultados para su posterior difusión.
Según explicó la directora nacional electoral, Luz Landívar, “el operativo abarcó los 24 distritos electorales del país y contempló la transmisión de más de 108.992 telegramas desde más de 14.370 locales de votación equipados con kits de transmisión y desde más de 950 Sucursales Electorales Digitales”.
“El simulacro alcanzó el nivel más alto de transmisión desde los establecimientos de votación de la historia”, destacó Landívar.
Para imitar el ritmo real de los comicios, se programaron inicios escalonados de transmisión con la participación de 1.100 digitadores distribuidos en distintas unidades operativas.
Asimismo, se pusieron a prueba los sistemas, equipamientos, conectividad y comunicaciones vinculados a la digitalización y transmisión de telegramas desde los Centros de Transmisión de Establecimientos (CTE) y las Sucursales Electorales Digitales (SED). También se evaluaron los procedimientos de recepción, digitación, totalización y fiscalización del recuento provisional.
El simulacro —del que participaron fiscales y apoderados de las distintas fuerzas políticas— incluyó instancias específicas de control, tales como la digitación, el tratamiento de incidencias, el ingreso y egreso de personal, la totalización de resultados y la fiscalización desde los 24 distritos.
Desbaratan red de apuestas virtuales ilegales tras más de dos años de investigaciónNacionales17/10/2025
Gendarmería Nacional desarticuló una organización delictiva dedicada a casinos online sin certificación SSL. Se realizaron 53 allanamientos la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires y San Luis.
La medida preventiva alcanza a aeronaves equipadas con propulsores fabricados por CFM, luego de un incidente ocurrido en un vuelo entre Buenos Aires y Córdoba.
Se mantienen activos varios focos en distintas áreas protegidas del país, con condiciones meteorológicas que complican las tareas de control.
Trump advirtió: “Si Milei pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”Nacionales14/10/2025
El presidente de Estados Unidos volvió a respaldar al Presidente Milei a dos semanas de las legislativas. “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión”, afirmó en la Casa Blanca.
Desde diciembre de 2026, todas las rutas nacionales deberán contar con sistemas de peaje automáticosNacionales14/10/2025
Mediante un decreto, el Poder Ejecutivo estableció estableció que todas las rutas nacionales concesionadas deberán contar con vías automáticas canalizadas o “free flow” antes del 31 de diciembre de 2026.
El Gobierno celebró la liberación de 20 rehenes en Gaza, entre ellos tres argentinosNacionales13/10/2025
“Durante dos interminables años fueron privados de su libertad, torturados y expuestos a condiciones extremas. Sin embargo, se mantuvieron firmes, resistiendo el miedo" dijo el Gobierno de Milei sobre el histórico hecho en Medio Oriente.
El exmandatario compartió una publicación del escritor Don Winslow que cuestiona el acuerdo de swap con EE.UU. y llamó a “despertar y salir de esta pesadilla”.
El Gobierno aprobó un nuevo régimen de contrataciones de empleados públicos nacionalesNacionales09/10/2025
El Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado aprobó un nuevo reglamento que moderniza el sistema de contrataciones por tiempo determinado en la administración pública.
El Gobierno creó el Centro Nacional Antiterrorista para coordinar la lucha contra el terrorismoNacionales08/10/2025
El Centro Nacional Antiterrorista funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y tendrá como objetivo integrar, analizar y compartir información para prevenir y combatir el terrorismo en el país.
Con profundo dolor, velan los restos de los hermanos fallecidos en el incendio en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
Lucas, Tomás y Mateo Cruz Cejas, los tres hermanos que perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel, serán despedidos este sábado.
Ushuaia | Echaron a 43 marineros del buque Tai An y denuncian falta de pago de salariosTierra del Fuego17/10/2025
La empresa Prodesur S.A., del empresario chino Liu Zhijiang, desvinculó a parte de la tripulación mientras el resto reclama el cobro de haberes de septiembre. El gremio SOMU denunció ante el Ministerio de Trabajo la reiterada falta de aportes y contribuciones.
La morosidad de las familias argentinas subió por décimo mes consecutivo en agosto y alcanzó el 6,6% del total de créditos, el nivel más alto en al menos 15 años.
Usurparon un sector de Ushuaia y lo bautizaron “Barrio Senador Matías Rodríguez”Tierra del Fuego18/10/2025
Unas 45 familias ocuparon terrenos en la zona lindera al "El Escondido" y decidieron nombrar el lugar en homenaje al senador fueguino fallecido hace dos años. Los vecinos aseguran que la falta de acceso a la vivienda y los altos costos de alquiler los llevaron a tomar la medida.