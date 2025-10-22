Río Grande decreta tres días de duelo por el fallecimiento del periodista Oscar “Mingo” Gutiérrez

El Municipio de Río Grande decretó duelo por el término de tres días, a partir de este miércoles 22 de octubre, en homenaje al concejal mandato cumplido y Ciudadano Ilustre Oscar Domingo “Mingo” Gutiérrez, tras su fallecimiento. Durante ese período, las banderas permanecerán a media asta en todos los espacios públicos de la ciudad.

“Mingo” Gutiérrez fue periodista, historiador, docente y escritor. Dedicó más de cuarenta años a investigar, rescatar y difundir la historia y la cultura fueguina, convirtiéndose en una figura central en la construcción de la identidad riograndense y en un referente indiscutido de la memoria colectiva de Tierra del Fuego.

Formó parte de una generación de pioneros que, desde distintos ámbitos, trabajaron para construir una identidad común en una tierra lejana y desafiante. Su aporte fue clave en la formación de numerosas generaciones de riograndenses, transmitiendo no sólo conocimiento, sino también amor por la historia, la palabra y la tierra fueguina.

El legado de “Mingo”, forjado desde la enseñanza, el periodismo y su compromiso social, permanecerá vivo en la historia de Río Grande. Las y los riograndenses lo despiden con profundo respeto y gratitud, reconociendo en él no sólo al periodista, escritor y docente, sino también al vecino comprometido que supo contar, como pocos, la historia del pueblo fueguino.

El decreto que establece el duelo fue firmado por la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, quien se encontraba a cargo de la Intendencia.