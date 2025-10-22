Río Grande decreta tres días de duelo por el fallecimiento del periodista Oscar “Mingo” Gutiérrez

Condenan a 20 años de prisión a un hombre por abusar de su hermana en UshuaiaTierra del Fuego22/10/2025
Los hechos ocurrieron en la ciudad de Ushuaia entre los años 2007 y 2018, cuando la víctima tenía entre 5 y 16 años de edad.
El Municipio decretó tres días de duelo por el fallecimiento del periodista, historiador y docente, Ciudadano Ilustre de Río Grande, quien dedicó más de cuatro décadas a la difusión de la historia y la cultura fueguina.Tierra del Fuego22/10/2025
El Municipio de Río Grande decretó duelo por el término de tres días, a partir de este miércoles 22 de octubre, en homenaje al concejal mandato cumplido y Ciudadano Ilustre Oscar Domingo “Mingo” Gutiérrez, tras su fallecimiento. Durante ese período, las banderas permanecerán a media asta en todos los espacios públicos de la ciudad.
“Mingo” Gutiérrez fue periodista, historiador, docente y escritor. Dedicó más de cuarenta años a investigar, rescatar y difundir la historia y la cultura fueguina, convirtiéndose en una figura central en la construcción de la identidad riograndense y en un referente indiscutido de la memoria colectiva de Tierra del Fuego.
Formó parte de una generación de pioneros que, desde distintos ámbitos, trabajaron para construir una identidad común en una tierra lejana y desafiante. Su aporte fue clave en la formación de numerosas generaciones de riograndenses, transmitiendo no sólo conocimiento, sino también amor por la historia, la palabra y la tierra fueguina.
El legado de “Mingo”, forjado desde la enseñanza, el periodismo y su compromiso social, permanecerá vivo en la historia de Río Grande. Las y los riograndenses lo despiden con profundo respeto y gratitud, reconociendo en él no sólo al periodista, escritor y docente, sino también al vecino comprometido que supo contar, como pocos, la historia del pueblo fueguino.
El decreto que establece el duelo fue firmado por la presidenta del Concejo Deliberante, Guadalupe Zamora, quien se encontraba a cargo de la Intendencia.
El intendente de Río Grande y referente de Defendamos Tierra del Fuego llamó a votar en "defensa de la soberanía, el empleo, la industria fueguina y el futuro de la provincia ante las políticas del gobierno nacional".
El Ejecutivo municipal pidió constituirse como querellante en la causa y aportó pruebas que demostrarían una organización previa detrás de la toma ocurrida el 17 de octubre en Barrio Escondido y Barrio Esperanza II.
Durante quince días, los equipos científicos trabajarán en el Canal Beagle, realizando estudios sobre microplásticos, sedimentos, carbono y bosques de algas marinas.
En la recta final de las elecciones, el Intendente aseguró que “el próximo domingo vamos a ponerle un freno a la estafa libertaria y a las políticas del presidente Javier Milei” y sostuvo que “desde nuestro espacio vamos a llevar adelante acciones concretas en el Congreso".
El fuego afectó menos de una hectárea y fue rápidamente contenido por brigadistas, bomberos y personal policial.
El ex jefe del área materno infantil, Roberto Moreira, confirmó que presentó su renuncia junto a otros jefes de departamento. Denunció falta de recursos, sobrecarga laboral y ausencia de respuestas políticas y sindicales ante la crisis sanitaria.
Durante el vuelo, el equipo sanitario especializado realizó monitoreo avanzado y cuidados críticos sobre el paciente que fue trasladado desde Ushuaia a Río Grande.
La medida forma parte de la apertura del sector aerocomercial impulsada por el Gobierno Nacional. Ushuaia será uno de los 37 aeropuertos del país donde comenzará a operar la nueva compañía.
Por segundo año consecutivo, habrá controles gratuitos para hombres mayores de 45 años, con o sin obra social.
El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Rural sobre la Ruta Provincial N.º 7. Los ocupantes del vehículo fueron identificados y le secuestraron el guanaco muerto como así también truchas, un rifle de aire comprimido y elementos de faena.
La medida fue dispuesta por el nuevo presidente peruano y autoriza el despliegue de las fuerzas armadas junto con la policía para mantener el orden público.