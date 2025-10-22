VIDEO | Perú declara estado de emergencia por 30 días en Lima para enfrentar aumento de criminalidad

El presidente de Perú, José Jeri, declaró el martes un estado de emergencia por 30 días en la capital, Lima, y ​​la vecina provincia de Callao, diciendo que la medida era para combatir el aumento de la delincuencia.

El anuncio sigue a las protestas de la semana pasada que dejaron una persona muerta y más de 100 heridas.

Jeri afirmó que la medida, que entró en vigor poco después de la medianoche y fue aprobada por el Consejo de Ministros, autoriza el despliegue de las fuerzas armadas junto con la policía para mantener el orden público. No proporcionó más detalles.

"Estamos pasando de la defensa a la ofensiva en la lucha contra la delincuencia, una lucha que nos permitirá recuperar la paz, la tranquilidad y la confianza de millones de peruanos", dijo en una alocución televisada.

Jeri juró su cargo a principios de este mes tras la destitución de la expresidenta Dina Boluarte. La semana pasada, presentó su nuevo gabinete y se comprometió a priorizar la lucha contra la delincuencia.

El presidente también enfrentó su primera gran protesta convocada por grupos de la sociedad civil y jóvenes de la llamada Generación Z en demanda de medidas contra el aumento de la delincuencia.

Esta no es la primera vez que Perú declara un estado de emergencia para abordar problemas de seguridad. Si bien el expresidente Boluarte impuso la misma medida de 30 días en marzo, analistas y expertos en seguridad afirman que las reiteradas declaraciones de emergencia han contribuido poco a reducir la delincuencia.

