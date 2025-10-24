Intentaron prender fuego un boliche en Río Grande con personas en su interior

El siniestro ocurrió en la intersección de Belgrano y Obligado donde desconocidos prendieron fuego un nicho de gas. Las personas fueron evacuadas y no hubo heridos.

Policiales24/10/2025
Un grave hecho tuvo lugar esta madrugada en un boliche "Tu Lugar" de la ciudad de Río Grande, cuando desconocidos prendieron fuego el nicho de gas del establecimiento, lo que obligó a una evacuación inmediata del lugar. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.

Según informó la Policía Provincial, el incidente ocurrió alrededor de las 6:10 horas en la intersección de Avenida Belgrano y Obligado, donde personal de la Comisaría Primera intervino tras ser alertado sobre un incendio en el local bailable.

El sitio fue evacuado rápidamente, y el foco ígneo fue sofocado por el personal de seguridad antes del arribo de los efectivos policiales.

Posteriormente, Bomberos Voluntarios inspeccionaron el lugar y el perito bomberil determinó que el fuego se originó de manera intencional en el nicho de gas ubicado en el exterior del establecimiento.

Desde la fuerza informaron que se labran las actuaciones correspondientes, con intervención del Juzgado de turno, mientras continúa la investigación para identificar a los responsables del ataque.

