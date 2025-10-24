El procedimiento fue realizado por personal de la Brigada Rural sobre la Ruta Provincial N.º 7. Los ocupantes del vehículo fueron identificados y le secuestraron el guanaco muerto como así también truchas, un rifle de aire comprimido y elementos de faena.
Intentaron prender fuego un boliche en Río Grande con personas en su interior
El siniestro ocurrió en la intersección de Belgrano y Obligado donde desconocidos prendieron fuego un nicho de gas. Las personas fueron evacuadas y no hubo heridos.Policiales24/10/2025
Un grave hecho tuvo lugar esta madrugada en un boliche "Tu Lugar" de la ciudad de Río Grande, cuando desconocidos prendieron fuego el nicho de gas del establecimiento, lo que obligó a una evacuación inmediata del lugar. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas.
Según informó la Policía Provincial, el incidente ocurrió alrededor de las 6:10 horas en la intersección de Avenida Belgrano y Obligado, donde personal de la Comisaría Primera intervino tras ser alertado sobre un incendio en el local bailable.
El sitio fue evacuado rápidamente, y el foco ígneo fue sofocado por el personal de seguridad antes del arribo de los efectivos policiales.
Posteriormente, Bomberos Voluntarios inspeccionaron el lugar y el perito bomberil determinó que el fuego se originó de manera intencional en el nicho de gas ubicado en el exterior del establecimiento.
Desde la fuerza informaron que se labran las actuaciones correspondientes, con intervención del Juzgado de turno, mientras continúa la investigación para identificar a los responsables del ataque.
Murió el piloto chileno de rally que había chocado contra una camioneta en la Ruta Provincial “C”Policiales20/10/2025
El joven deportista chileno Erick "Coyote" Paredes no logró sobrevivir a las graves heridas sufridas en el impacto; su acompañante había muerto en el lugar del hecho.
El accidente ocurrió a dos kilómetros de la Ruta Nacional N.º 3 e involucró a un Renault Clío de Rally y una Toyota Hilux. La víctima fatal viajaba como acompañante en el Clío.
El sospechoso fue aprehendido en la Avenida Belgrano con artículos electrónicos y un celular adquiridos de manera fraudulenta, con una tarjeta de crédito que había sido denunciada como extraviada.
El igneo se produjo en la calle Estrada al 1200 dónde no se registraron personas heridas.
Procesaron con prisión preventiva a un hombre acusado de violar a una mujer de más de 70 añosPoliciales11/10/2025
El acusado, de 37 años, fue detenido en Río Grande y continuará preso. Cuando fue la policía a buscarlo, estaba escondido debajo de la cama de la víctima.
El rodado había sido sustraído de un taller mecánico y gracias una investigación se pudo recuperar e identificar a los presuntos delincuentes.
El hecho sucedió en Pioneros Fueguinos y Arturo Illia y tras una investigación se pudo dar con el presunto autor de los disparos, quien se encuentra detenido e incomunicado.
Joven municipal se subió a la antena de Radio Nacional de Río Grande e intentó suicidarsePoliciales30/09/2025
Un ex trabajador del municipio, recientemente desvinculado, protagonizó una dramática protesta en reclamo de ayuda y respuestas oficiales.
El siniestro ocurrió en una zona boscosa cercana a la Planta Potabilizadora N.º 3 “Arroyo Grande”.
Entre el viernes y el domingo, gran parte del país atravesará un marcado cambio de tiempo: mientras el centro y norte recibirán lluvias y tormentas fuertes, el sur experimentará el ingreso de aire polar con nevadas y temperaturas bajo cero.
Cúneo Libarona y Werthein dejan el Gobierno en medio de los cambios tras las elecciones legislativasNacionales23/10/2025
El canciller Gerardo Werthein presentó su renuncia y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, hará lo propio el lunes. Javier Milei adelantó una reestructuración del Gabinete para el segundo tramo de su gestión.
La Libertad Avanza cerró su campaña en Tierra del Fuego con llamados a “consolidar la transformación definitiva”Tierra del Fuego23/10/2025
La alianza realizó actos simultáneos en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande, mientras Agustín Coto acompañó a Javier Milei en el cierre nacional en Rosario. Los candidatos fueguinos insistieron en “dejar atrás al kirchnerismo” y respaldar las reformas estructurales.
Lechman: “Se hacen los ofendidos y los preocupados por el sector textil, pero fueron en manada a aplaudir a Kulfas”Tierra del Fuego24/10/2025
El legislador de Somos Fueguinos cuestionó al oficialismo provincial y recordó que durante el gobierno de Alberto Fernández, el ministro Matías Kulfas excluyó a las textiles del régimen de promoción industrial sin que el Ejecutivo fueguino reaccionara.
En la Justicia fueguina se quisieron dar un “aumentazo” de sueldos y debieron dar marcha atrásTierra del Fuego24/10/2025
El Superior Tribunal había aprobado subas del 20% para cargos jerárquicos mientras el resto de los empleados recibía apenas un 2,5%. La fuerte reacción gremial y un paro total obligaron a suspender la polémica medida.