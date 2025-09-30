El sospechoso fue identificado como Martín Ezequiel Zapico. Intentó escapar ingresando a un supermercado, pero fue interceptado por la Policía.
Un hombre sufrió quemaduras en un incendio de vivienda en Ushuaia
El siniestro ocurrió en una zona boscosa cercana a la Planta Potabilizadora N.º 3 “Arroyo Grande”.Policiales30/09/2025
Un hombre resultó hoy herido tras un incendio en una vivienda ubicada en zona boscosa, a unos 300 metros de la Planta Potabilizadora N.º 3 “Arroyo Grande”, en la ciudad de Ushuaia.
En el lugar fue identificado Luis Jerez, de 82 años, único ocupante de la vivienda, quien logró salir por sus propios medios pero sufrió quemaduras en la espalda y las piernas. De inmediato fue trasladado en un móvil sanitario al Hospital Regional Ushuaia para recibir atención médica.
De acuerdo con las primeras pericias, el siniestro se habría originado por una pérdida de gas, lo que provocó que las llamas consumieran por completo la vivienda de construcción ligera.
Las autoridades confirmaron que se encuentran realizando las actuaciones de rigor para establecer con precisión las causas del hecho.
El asesino sería un adolescente de 17 años el cual fue detenido en una vivienda de Arroyo La Misión al 3400. Durante el hecho, hubo una persona herida y quedó aprehendida como parte de la investigación.
La Policía constató el fallecimiento de un hombre de 47 años. La Justicia ordenó la detención de una persona mayor de edad mientras se investigan las causas del deceso.
El hecho ocurrió en la calle Cirilo Boscovich, donde los propios residentes retuvieron al sospechoso hasta la llegada de la Policía.
El siniestro sucedido en el Valle de Andorra habría sido causado por un desperfecto eléctrico. El fuego fue controlado por los moradores y luego asistido por bomberos.
El siniestro de habría desatado por un desperfecto eléctrico. No hubo personas heridas.
El fuego afectó el sector de la cocina-comedor de una vivienda ubicada en calle Lago Halisha, en la cual no hubo heridos.
El accidente se produjo por la rotura de un neumático y no hubo heridos.
Detectaron que dos marcas de aceite de oliva usaban registros sanitarios falsos; ANMAT ordenó su retiro inmediato del mercado nacional y online.
Nuevos horarios y propuestas para disfrutar del Paseo Canto del Viento en Río GrandeTenés que saber29/09/2025
El espacio abre de miércoles a domingo de 16 a 20 horas y ofrece una experiencia única con emprendedores locales, música en vivo y gastronomía para toda la familia.
Antes del acto central en el centro de la ciudad, el Presidente y la Secretaria General de la Presidencia visitaron una de las principales fábricas electrónicas de Tierra del Fuego.
Milei fue recibido por militantes y enfrentó la presión de sindicatos que intentaron frustrar su actoTierra del Fuego29/09/2025
El Presidente debió cambiar el lugar del encuentro por la avanzada sindical, pero finalmente habló ante sus simpatizantes en el centro de la ciudad.
Violencia tras el acto de Milei en Ushuaia: "Dejaron la zona liberada" denunciaron los libertariosTierra del Fuego29/09/2025
El centro de Ushuaia fue escenario de un violento ataque contra los libertarios que se encontraban apoyando al presidente Javier Milei. Gendarmería, Prefectura, la Federal y la Policía Provincial ausentes.