Un hombre sufrió quemaduras en un incendio de vivienda en Ushuaia

Un hombre resultó hoy herido tras un incendio en una vivienda ubicada en zona boscosa, a unos 300 metros de la Planta Potabilizadora N.º 3 “Arroyo Grande”, en la ciudad de Ushuaia.

En el lugar fue identificado Luis Jerez, de 82 años, único ocupante de la vivienda, quien logró salir por sus propios medios pero sufrió quemaduras en la espalda y las piernas. De inmediato fue trasladado en un móvil sanitario al Hospital Regional Ushuaia para recibir atención médica.

De acuerdo con las primeras pericias, el siniestro se habría originado por una pérdida de gas, lo que provocó que las llamas consumieran por completo la vivienda de construcción ligera.

Las autoridades confirmaron que se encuentran realizando las actuaciones de rigor para establecer con precisión las causas del hecho.