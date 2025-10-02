Detuvieron a un hombre tras un tiroteo en Río Grande

Personal de la Comisaría Tercera de la Policía Provincial logró este miércoles detener a un hombre como presunto autor de disparos de arma de fuego en la via pública, en la cual un hombre resultó ser víctima de la situación y decidió radicar la denuncia.

El hecho sucedió en horas de la tarde cuando los efectivos son solicitados en Pioneros Fueguinos y Arturo Illia, en la cual un llamado alertaba sobre disparos de arma de fuego y que el autor se daba a la fuga a bordo de un Volkswagen Gol blanco.

Al llegar al lugar, los efectivos localizaron a la supuesta víctima, quien aseguró no haber sufrido heridas y rechazó radicar la denuncia correspondiente.

Tras las primeras averiguaciones, la Policía identificó a Carlos Tadeo Calderón como el presunto autor del hecho. El hombre fue interceptado en Prefectura Naval y Eva Perón, donde quedó inmediatamente aprehendido.

Con la autorización de la jueza de Instrucción de turno, se allanó un departamento ubicado en Goytisolo 592, 3°B, y se registró el vehículo en cuestión. Durante el procedimiento, en el que intervino la División de Narcocriminalidad y Delitos Federales, se encontraron sustancias estupefacientes.

Calderón quedó detenido incomunicado y a disposición del Juzgado interviniente, mientras avanza la investigación judicial.