Detuvieron a un hombre tras un tiroteo en Río Grande

Joven municipal se subió a la antena de Radio Nacional de Río Grande e intentó suicidarsePoliciales30/09/2025
Un ex trabajador del municipio, recientemente desvinculado, protagonizó una dramática protesta en reclamo de ayuda y respuestas oficiales.
El hecho sucedió en Pioneros Fueguinos y Arturo Illia y tras una investigación se pudo dar con el presunto autor de los disparos, quien se encuentra detenido e incomunicado.Policiales02/10/2025
Personal de la Comisaría Tercera de la Policía Provincial logró este miércoles detener a un hombre como presunto autor de disparos de arma de fuego en la via pública, en la cual un hombre resultó ser víctima de la situación y decidió radicar la denuncia.
El hecho sucedió en horas de la tarde cuando los efectivos son solicitados en Pioneros Fueguinos y Arturo Illia, en la cual un llamado alertaba sobre disparos de arma de fuego y que el autor se daba a la fuga a bordo de un Volkswagen Gol blanco.
Al llegar al lugar, los efectivos localizaron a la supuesta víctima, quien aseguró no haber sufrido heridas y rechazó radicar la denuncia correspondiente.
Tras las primeras averiguaciones, la Policía identificó a Carlos Tadeo Calderón como el presunto autor del hecho. El hombre fue interceptado en Prefectura Naval y Eva Perón, donde quedó inmediatamente aprehendido.
Con la autorización de la jueza de Instrucción de turno, se allanó un departamento ubicado en Goytisolo 592, 3°B, y se registró el vehículo en cuestión. Durante el procedimiento, en el que intervino la División de Narcocriminalidad y Delitos Federales, se encontraron sustancias estupefacientes.
Calderón quedó detenido incomunicado y a disposición del Juzgado interviniente, mientras avanza la investigación judicial.
Un ex trabajador del municipio, recientemente desvinculado, protagonizó una dramática protesta en reclamo de ayuda y respuestas oficiales.
El siniestro ocurrió en una zona boscosa cercana a la Planta Potabilizadora N.º 3 “Arroyo Grande”.
El sospechoso fue identificado como Martín Ezequiel Zapico. Intentó escapar ingresando a un supermercado, pero fue interceptado por la Policía.
El asesino sería un adolescente de 17 años el cual fue detenido en una vivienda de Arroyo La Misión al 3400. Durante el hecho, hubo una persona herida y quedó aprehendida como parte de la investigación.
La Policía constató el fallecimiento de un hombre de 47 años. La Justicia ordenó la detención de una persona mayor de edad mientras se investigan las causas del deceso.
El hecho ocurrió en la calle Cirilo Boscovich, donde los propios residentes retuvieron al sospechoso hasta la llegada de la Policía.
El siniestro sucedido en el Valle de Andorra habría sido causado por un desperfecto eléctrico. El fuego fue controlado por los moradores y luego asistido por bomberos.
El siniestro de habría desatado por un desperfecto eléctrico. No hubo personas heridas.
La actualización impositiva que debía comenzar en octubre ahora pasará a regir desde el 1° de noviembre.
A través de resoluciones, el Gobierno aprobó incrementos en el transporte, distribución y un cargo adicional destinado a subsidiar consumos residenciales de gas.
La primera ministra Mette Frederiksen convocó a una cumbre de líderes de la Unión Europea en Copenhague tras incidentes con drones en bases militares y aeropuertos, y pidió reforzar la defensa conjunta.
Será el 14 de octubre, en medio de la semana del FMI y el Banco Mundial. Argentina busca asegurar un swap con Estados Unidos para reforzar reservas y calmar a los mercados.
El frente aclaró que la ex gobernadora de Tierra del Fuego no se incorpora a sus filas y denunció que la versión fue una fake news.