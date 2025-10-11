Procesaron con prisión preventiva a un hombre acusado de violar a una mujer de más de 70 años

La jueza de Instrucción de Río Grande, Cecilia Cataldo, dictó el procesamiento y la prisión preventiva de un hombre de 37 años, acusado de abusar sexualmente con acceso carnal de una mujer septuagenaria en tres oportunidades, entre el 21 de julio y el 28 de septiembre.

El imputado fue detenido por la policía luego de ser hallado escondido debajo de la cama de la víctima, tras un llamado de la cuidadora al notar signos de ingreso forzado a la vivienda.

El detenido permanecerá alojado en la Unidad de Detención del Servicio Penitenciario, cumpliendo la prisión preventiva. La jueza también ordenó garantizar su atención psicológica, psiquiátrica y médica, así como el seguimiento de su medicación, en base al informe forense que acreditó afecciones mentales.

En cuanto al posible robo de tarjetas de crédito y un teléfono celular denunciado por la víctima, la magistrada resolvió la falta de mérito, por lo que continuará la investigación en ese punto.