Procesaron con prisión preventiva a un hombre acusado de violar a una mujer de más de 70 años
El acusado, de 37 años, fue detenido en Río Grande y continuará preso. Cuando fue la policía a buscarlo, estaba escondido debajo de la cama de la víctima.Policiales11/10/2025
La jueza de Instrucción de Río Grande, Cecilia Cataldo, dictó el procesamiento y la prisión preventiva de un hombre de 37 años, acusado de abusar sexualmente con acceso carnal de una mujer septuagenaria en tres oportunidades, entre el 21 de julio y el 28 de septiembre.
El imputado fue detenido por la policía luego de ser hallado escondido debajo de la cama de la víctima, tras un llamado de la cuidadora al notar signos de ingreso forzado a la vivienda.
El detenido permanecerá alojado en la Unidad de Detención del Servicio Penitenciario, cumpliendo la prisión preventiva. La jueza también ordenó garantizar su atención psicológica, psiquiátrica y médica, así como el seguimiento de su medicación, en base al informe forense que acreditó afecciones mentales.
En cuanto al posible robo de tarjetas de crédito y un teléfono celular denunciado por la víctima, la magistrada resolvió la falta de mérito, por lo que continuará la investigación en ese punto.
Joven municipal se subió a la antena de Radio Nacional de Río Grande e intentó suicidarsePoliciales30/09/2025
Un ex trabajador del municipio, recientemente desvinculado, protagonizó una dramática protesta en reclamo de ayuda y respuestas oficiales.
Se conocieron más detalles del cargamento de droga que intentaba ingresar a Tierra del FuegoTierra del Fuego08/10/2025
El chofer del camión había declarado que se trataba de la carga de repuestos electrónicos, sin embargo se encontró droga oculta en un dispositivo búster.
Condenaron a los implicados de arrojar una bomba molotov contra la camioneta de Vanesa Saez en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
El Tribunal del Distrito Judicial Sur impuso penas de hasta 3 años a los acusados de arrojar la bomba molotov. Un tercer implicado quedó tras las rejas por sumarse un caso de violencia de género contra su ex pareja.
Con profundo dolor, velan los restos de los hermanos fallecidos en el incendio en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
Lucas, Tomás y Mateo Cruz Cejas, los tres hermanos que perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel, serán despedidos este sábado.
