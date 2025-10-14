Río Grande: detuvieron a un joven por realizar compras con una tarjeta robada

Personal de la Comisaría Primera, detuvo este martes a un joven acusado de realizar compras con una tarjeta de crédito que había sido denunciada como extraviada.

Según informaron fuentes policiales, en horas de la mañana una mujer denunció la pérdida de su billetera. Poco después, fue alertada sobre varias transacciones realizadas en un comercio ubicado en la Avenida Belgrano al 600.

En el lugar, una empleada aportó la descripción del presunto autor, lo que permitió a los efectivos identificar y aprehender a Enrique Andrés González, de 21 años, sobre la misma arteria.

Al momento de la detención, González tenía en su poder varios artículos electrónicos y un teléfono celular, todos adquiridos recientemente con la tarjeta sustraída.

Se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso la detención del joven por el delito de defraudación