El igneo se produjo en la calle Estrada al 1200 dónde no se registraron personas heridas.
Río Grande: detuvieron a un joven por realizar compras con una tarjeta robada
El sospechoso fue aprehendido en la Avenida Belgrano con artículos electrónicos y un celular adquiridos de manera fraudulenta, con una tarjeta de crédito que había sido denunciada como extraviada.Policiales14/10/2025
Personal de la Comisaría Primera, detuvo este martes a un joven acusado de realizar compras con una tarjeta de crédito que había sido denunciada como extraviada.
Según informaron fuentes policiales, en horas de la mañana una mujer denunció la pérdida de su billetera. Poco después, fue alertada sobre varias transacciones realizadas en un comercio ubicado en la Avenida Belgrano al 600.
En el lugar, una empleada aportó la descripción del presunto autor, lo que permitió a los efectivos identificar y aprehender a Enrique Andrés González, de 21 años, sobre la misma arteria.
Al momento de la detención, González tenía en su poder varios artículos electrónicos y un teléfono celular, todos adquiridos recientemente con la tarjeta sustraída.
Se dio intervención al fiscal de turno, quien dispuso la detención del joven por el delito de defraudación
Procesaron con prisión preventiva a un hombre acusado de violar a una mujer de más de 70 añosPoliciales11/10/2025
El acusado, de 37 años, fue detenido en Río Grande y continuará preso. Cuando fue la policía a buscarlo, estaba escondido debajo de la cama de la víctima.
El rodado había sido sustraído de un taller mecánico y gracias una investigación se pudo recuperar e identificar a los presuntos delincuentes.
El hecho sucedió en Pioneros Fueguinos y Arturo Illia y tras una investigación se pudo dar con el presunto autor de los disparos, quien se encuentra detenido e incomunicado.
Joven municipal se subió a la antena de Radio Nacional de Río Grande e intentó suicidarsePoliciales30/09/2025
Un ex trabajador del municipio, recientemente desvinculado, protagonizó una dramática protesta en reclamo de ayuda y respuestas oficiales.
El siniestro ocurrió en una zona boscosa cercana a la Planta Potabilizadora N.º 3 “Arroyo Grande”.
El sospechoso fue identificado como Martín Ezequiel Zapico. Intentó escapar ingresando a un supermercado, pero fue interceptado por la Policía.
El asesino sería un adolescente de 17 años el cual fue detenido en una vivienda de Arroyo La Misión al 3400. Durante el hecho, hubo una persona herida y quedó aprehendida como parte de la investigación.
La Policía constató el fallecimiento de un hombre de 47 años. La Justicia ordenó la detención de una persona mayor de edad mientras se investigan las causas del deceso.
El hecho ocurrió en la calle Cirilo Boscovich, donde los propios residentes retuvieron al sospechoso hasta la llegada de la Policía.
Condenaron a los implicados de arrojar una bomba molotov contra la camioneta de Vanesa Saez en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
El Tribunal del Distrito Judicial Sur impuso penas de hasta 3 años a los acusados de arrojar la bomba molotov. Un tercer implicado quedó tras las rejas por sumarse un caso de violencia de género contra su ex pareja.
Con profundo dolor, velan los restos de los hermanos fallecidos en el incendio en UshuaiaTierra del Fuego09/10/2025
Lucas, Tomás y Mateo Cruz Cejas, los tres hermanos que perdieron la vida en el trágico incendio ocurrido en el barrio Peniel, serán despedidos este sábado.
El evento fue registrado en la bahía San Sebastián, dentro de la Reserva Provincial Costa Atlántica. Los ejemplares pertenecen al raro ecotipo D, una población poco conocida que habita la zona subantártica.
Paciente oncológico denuncia que OSEF le suspendió el tratamiento de quimioterapia en Río GrandeTierra del Fuego13/10/2025
Fernando Gallo, de 62 años, aseguró en una entrevista radial que hace más de un mes y medio no recibe la medicación necesaria para tratar su cáncer hepático. “Estamos desesperados, los directivos no dan la cara”, expresó.
SUTEF inicia este martes paro de 48 horas en adhesión al paro nacional docenteTierra del Fuego13/10/2025
Docentes fueguinos llevarán adelante una jornada de paro y protesta, donde adémás el gremio de CTERA lo hará en todo el país.