La Policía recuperó un vehículo que había sido robado en Río Grande

Efectivos de la Comisaría Cuarta de Río Grande lograron recuperar un vehículo Fiat Fiorino que había sido sustraído días atrás de un taller mecánico ubicado en calle Albelos al 600, en Río Grande.

La investigación se inició tras la denuncia del propietario del taller, quien informó que el rodado —de color rojo— fue robado mientras permanecía estacionado frente al local para su reparación.

Tras diversas averiguaciones, el Juzgado de Instrucción N.º 1 del Distrito Judicial Norte ordenó allanamientos en dos domicilios: uno en calle Los Cerros 175 y otro en Kavy 255.

Como resultado de los procedimientos, la Policía halló el vehículo sustraído junto con otros elementos de interés para la causa.

Los ciudadanos Leonardo Héctor Ramírez y Diego Armando Jordán fueron notificados de sus derechos y garantías procesales.