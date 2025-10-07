El hecho sucedió en Pioneros Fueguinos y Arturo Illia y tras una investigación se pudo dar con el presunto autor de los disparos, quien se encuentra detenido e incomunicado.
La Policía recuperó un vehículo que había sido robado en Río Grande
El rodado había sido sustraído de un taller mecánico y gracias una investigación se pudo recuperar e identificar a los presuntos delincuentes.Policiales07/10/2025
Efectivos de la Comisaría Cuarta de Río Grande lograron recuperar un vehículo Fiat Fiorino que había sido sustraído días atrás de un taller mecánico ubicado en calle Albelos al 600, en Río Grande.
La investigación se inició tras la denuncia del propietario del taller, quien informó que el rodado —de color rojo— fue robado mientras permanecía estacionado frente al local para su reparación.
Tras diversas averiguaciones, el Juzgado de Instrucción N.º 1 del Distrito Judicial Norte ordenó allanamientos en dos domicilios: uno en calle Los Cerros 175 y otro en Kavy 255.
Como resultado de los procedimientos, la Policía halló el vehículo sustraído junto con otros elementos de interés para la causa.
Los ciudadanos Leonardo Héctor Ramírez y Diego Armando Jordán fueron notificados de sus derechos y garantías procesales.
Joven municipal se subió a la antena de Radio Nacional de Río Grande e intentó suicidarsePoliciales30/09/2025
Un ex trabajador del municipio, recientemente desvinculado, protagonizó una dramática protesta en reclamo de ayuda y respuestas oficiales.
El siniestro ocurrió en una zona boscosa cercana a la Planta Potabilizadora N.º 3 “Arroyo Grande”.
El sospechoso fue identificado como Martín Ezequiel Zapico. Intentó escapar ingresando a un supermercado, pero fue interceptado por la Policía.
El asesino sería un adolescente de 17 años el cual fue detenido en una vivienda de Arroyo La Misión al 3400. Durante el hecho, hubo una persona herida y quedó aprehendida como parte de la investigación.
La Policía constató el fallecimiento de un hombre de 47 años. La Justicia ordenó la detención de una persona mayor de edad mientras se investigan las causas del deceso.
El hecho ocurrió en la calle Cirilo Boscovich, donde los propios residentes retuvieron al sospechoso hasta la llegada de la Policía.
El siniestro sucedido en el Valle de Andorra habría sido causado por un desperfecto eléctrico. El fuego fue controlado por los moradores y luego asistido por bomberos.
Israel "ignora el hecho de que está golpeando a una población en gran parte indefensa" dijo el secretario de Estado del Vaticano y máximo diplomático de la Santa Sede.
La UISE aseguró que intensifica el plan de limpieza y mantenimiento de las garitas de colectivos en UshuaiaTierra del Fuego06/10/2025
Desde la empresa de transporte urbano aseguraron que, durante las últimas semanas, los equipos de UISE realizaron tareas de lavado, remoción de inscripciones, reparación de vidrios y pintura.
Más de 100 millones de personas vapean actualmente, incluidos al menos 86 millones de adultos. la OMS advirtió que los cigarrillos electrónicos están generando “una nueva ola de adicción a la nicotina”.
El Gobierno fijó nuevas condiciones para los planes de retiro voluntario en la administración públicaNacionales07/10/2025
Una nueva norma establece que todos los organismos, empresas y sociedades estatales deberán contar con la aprobación previa de las Secretarías de Hacienda y de Transformación del Estado antes de implementar programas de retiros voluntarios o desvinculaciones.