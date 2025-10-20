Murió el piloto chileno de rally que había chocado contra una camioneta en la Ruta Provincial “C”

Luego de permanecer varias horas en Terapia Intensiva del Hospital Regional Río Grande, falleció el piloto chileno de rally Eric René Paredes Vargas (29) quien había protagonizado este domingo un violento choque frontal sobre la Ruta Provincial “C”, a unos dos kilómetros del cruce con la Ruta Nacional N.º 3.

El siniestro ocurrió este domingo e involucró al Renault Clio blanco, tipo “de carrera”, que conducía Paredes Vargas y en el que viajaba como acompañante Laura Rosa Velázquez, y a una Toyota Hilux roja al mando de Jorge Oscar Trejo, de 79 años.

A raíz del fuerte impacto, Velázquez falleció en el acto, mientras que el piloto chileno y el conductor de la camioneta fueron trasladados de urgencia al hospital. Pese a los esfuerzos médicos, "El Coyote", como lo conocían en el mundo deportivo, murió horas después debido a la gravedad de las heridas.

En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal de la División Policía Científica Río Grande y efectivos de la Comisaría Quinta, bajo las directivas del Juzgado de Instrucción de turno, que busca establecer las causas del trágico accidente que dejó dos víctimas fatales.