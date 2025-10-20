El accidente ocurrió a dos kilómetros de la Ruta Nacional N.º 3 e involucró a un Renault Clío de Rally y una Toyota Hilux. La víctima fatal viajaba como acompañante en el Clío.
Murió el piloto chileno de rally que había chocado contra una camioneta en la Ruta Provincial “C”
El joven deportista chileno Erick "Coyote" Paredes no logró sobrevivir a las graves heridas sufridas en el impacto; su acompañante había muerto en el lugar del hecho.Policiales20/10/2025
Luego de permanecer varias horas en Terapia Intensiva del Hospital Regional Río Grande, falleció el piloto chileno de rally Eric René Paredes Vargas (29) quien había protagonizado este domingo un violento choque frontal sobre la Ruta Provincial “C”, a unos dos kilómetros del cruce con la Ruta Nacional N.º 3.
El siniestro ocurrió este domingo e involucró al Renault Clio blanco, tipo “de carrera”, que conducía Paredes Vargas y en el que viajaba como acompañante Laura Rosa Velázquez, y a una Toyota Hilux roja al mando de Jorge Oscar Trejo, de 79 años.
A raíz del fuerte impacto, Velázquez falleció en el acto, mientras que el piloto chileno y el conductor de la camioneta fueron trasladados de urgencia al hospital. Pese a los esfuerzos médicos, "El Coyote", como lo conocían en el mundo deportivo, murió horas después debido a la gravedad de las heridas.
En el lugar trabajaron bomberos voluntarios, personal de la División Policía Científica Río Grande y efectivos de la Comisaría Quinta, bajo las directivas del Juzgado de Instrucción de turno, que busca establecer las causas del trágico accidente que dejó dos víctimas fatales.
El sospechoso fue aprehendido en la Avenida Belgrano con artículos electrónicos y un celular adquiridos de manera fraudulenta, con una tarjeta de crédito que había sido denunciada como extraviada.
El igneo se produjo en la calle Estrada al 1200 dónde no se registraron personas heridas.
Procesaron con prisión preventiva a un hombre acusado de violar a una mujer de más de 70 añosPoliciales11/10/2025
El acusado, de 37 años, fue detenido en Río Grande y continuará preso. Cuando fue la policía a buscarlo, estaba escondido debajo de la cama de la víctima.
El rodado había sido sustraído de un taller mecánico y gracias una investigación se pudo recuperar e identificar a los presuntos delincuentes.
El hecho sucedió en Pioneros Fueguinos y Arturo Illia y tras una investigación se pudo dar con el presunto autor de los disparos, quien se encuentra detenido e incomunicado.
Joven municipal se subió a la antena de Radio Nacional de Río Grande e intentó suicidarsePoliciales30/09/2025
Un ex trabajador del municipio, recientemente desvinculado, protagonizó una dramática protesta en reclamo de ayuda y respuestas oficiales.
El siniestro ocurrió en una zona boscosa cercana a la Planta Potabilizadora N.º 3 “Arroyo Grande”.
El sospechoso fue identificado como Martín Ezequiel Zapico. Intentó escapar ingresando a un supermercado, pero fue interceptado por la Policía.
El asesino sería un adolescente de 17 años el cual fue detenido en una vivienda de Arroyo La Misión al 3400. Durante el hecho, hubo una persona herida y quedó aprehendida como parte de la investigación.
Elecciones 2025: La Dirección Nacional Electoral realizó con éxito el simulacro general previo a las elecciones legislativasNacionales19/10/2025
Según explicó la directora nacional electoral, Luz Landívar, “el operativo abarcó los 24 distritos electorales del país y contempló la transmisión de más de 108.992 telegramas desde más de 14.370 locales de votación equipados con kits de transmisión y desde más de 950 Sucursales Electorales Digitales”.
Usurparon un sector de Ushuaia y lo bautizaron “Barrio Senador Matías Rodríguez”Tierra del Fuego18/10/2025
Unas 45 familias ocuparon terrenos en la zona lindera al "El Escondido" y decidieron nombrar el lugar en homenaje al senador fueguino fallecido hace dos años. Los vecinos aseguran que la falta de acceso a la vivienda y los altos costos de alquiler los llevaron a tomar la medida.
La Municipalidad desarmó las construcciones en las usurpaciones y apuntó a una "operación política" por las eleccionesTierra del Fuego19/10/2025
El Municipio intervino junto a la Policía Provincial y Hábitat ante la ocupación irregular de un espacio público en Ushuaia. Las autoridades denunciaron una maniobra política y que había personas con decretos de preadjudicación de terrenos.
En una publicación en redes sociales, Trump se refirió al presidente colombiano Gustavo Petro como “un traficante de drogas ilegal” que tiene “baja calificación y es muy impopular”
Nuevo paro docente de 48 horas vuelve a afectar el dictado de clases en Tierra del FuegoTierra del Fuego19/10/2025
La educación pública se verá afecta nuevamente por un paro de los docentes del gremio, donde además harán desobligaciones.