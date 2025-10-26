Elecciones Legislativas 2025: la jornada electoral se inició sin inconvenientes en todo el país

El Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), informó que la jornada electoral se inició sin inconvenientes en todo el país para las Elecciones Legislativas 2025, en las que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado.

En estos comicios se eligen 127 diputados nacionales por las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y 24 senadores nacionales en ocho jurisdicciones: CABA, Chaco, Entre Ríos, Neuquén, Río Negro, Salta, Santiago del Estero y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

El proceso electoral involucra a 35.987.634 electores habilitados, entre los cuales 1.139.315 son jóvenes de 16 y 17 años que podrán votar por primera vez en elecciones nacionales. Además, 490.726 argentinos residentes en el exterior están habilitados para emitir su voto.

Por primera vez en la historia del país, la votación se realiza mediante la Boleta Única de Papel (BUP), instrumento establecido por la Ley 27.781, que reúne en una sola papeleta toda la oferta electoral de cada distrito. Según la DINE, este nuevo sistema busca garantizar mayor transparencia, equidad y simplicidad tanto en la participación ciudadana como en el escrutinio.

Para garantizar el desarrollo del proceso, se habilitaron 17.530 establecimientos con 109.046 mesas de votación. En la transmisión de resultados trabajan 18.406 operadores distribuidos en 14.530 centros equipados con tecnología de transmisión de telegramas y 953 sucursales electorales digitales.

Asimismo, el operativo cuenta con la participación de 85.000 efectivos de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, encargados de la custodia y logística electoral. En total, se imprimieron 40.113.265 boletas distribuidas en 114.976 talonarios.